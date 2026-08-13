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चंडीगढ़ पुलिस ने राजस्थान से जुड़े इंटर स्टेट हथियार सप्लाई नेटवर्क का किया भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार

चंडीगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय हथियार सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Chandigarh Police busts inter state arms supply network five arrested
चंडीगढ़ पुलिस ने राजस्थान से जुड़े इंटर स्टेट हथियार सप्लाई नेटवर्क का किया भंडाफोड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 13, 2026 at 10:55 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 11:09 PM IST

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चंडीगढ़ : शहर पुलिस के ऑपरेशंस सेल ने अंतर्राज्यीय अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क का खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, इस कार्रवाई में छह अवैध हथियार और 21 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. जांच में हथियारों की खरीद-फरोख्त से जुड़े करीब दो लाख रुपये के लेन-देन का भी पता चला है.

पूरी कड़ी जोड़ने में जुटी पुलिस : ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों राजीव रंजन सिंह और गीतांजलि खंडेलवाल की निगरानी में की गई है. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क की पूरी कड़ी जोड़ने में जुटी है. पुलिस के अनुसार यह नेटवर्क मुख्य रूप से चंडीगढ़ और राजस्थान के बीच सक्रिय था. गिरोह ऑनलाइन पैसे के लेन-देन के जरिए हथियारों की खरीद करता और फिर उन्हें चंडीगढ़ में स्थानीय लोगों तक पहुंचाता था.

चंडीगढ़ पुलिस ने राजस्थान से जुड़े इंटर स्टेट हथियार सप्लाई नेटवर्क का किया भंडाफोड़ (ETV Bharat)

राजस्थान के गुरचरण सिंह को गिरफ्तार किया : एसपी गीतांजलि खंडेलवाल ने बताया कि पुलिस ने सबसे पहले राजस्थान के गुरचरण सिंह उर्फ जी.सी. को गिरफ्तार किया. पूछताछ के बाद चंडीगढ़ के सेक्टर-38 निवासी गुरबचन सिंह उर्फ गुरी को 8 अगस्त को पकड़ा गया. जांच में सामने आया कि गुरबचन ने हथियार खरीदने के लिए गुरचरण के बैंक खाते में करीब दो लाख रुपये ट्रांसफर किए थे.

भरतपुर से पुष्पेंद्र गिरफ्तार : इसके बाद पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर में कार्रवाई करते हुए 10 अगस्त को पुष्पेंद्र उर्फ भूरा को गिरफ्तार किया. उसके पास से देसी पिस्तौल बरामद हुई. जांच आगे बढ़ी तो चंडीगढ़ के धनास से सरवन उर्फ सोली को पकड़ा गया. पुलिस के मुताबिक सरवन नगर निगम में माली के तौर पर काम करता है और उसके कब्जे से देसी कट्टा और कारतूस बरामद हुआ.

कोटा से लोकेश मीणा अरेस्ट : नेटवर्क की एक और कड़ी पुलिस को राजस्थान के कोटा तक ले गई. 12 अगस्त को लोकेश मीणा को वहां से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में उसने कथित तौर पर बताया कि वो और गुरचरण मध्य प्रदेश में पाजी नाम के व्यक्ति से हथियार खरीदते थे. इसके बाद इन हथियारों को चंडीगढ़ लाकर गुरबचन को सप्लाई किया जाता था. पुलिस की जांच में अब तक 10 से 12 हथियारों की सप्लाई किए जाने की बात सामने आई है. ऑपरेशंस सेल अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य सप्लायरों, हथियार खरीदने वालों और स्थानीय संपर्कों की जानकारी जुटा रहा है.

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Last Updated : August 13, 2026 at 11:09 PM IST

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