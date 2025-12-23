ETV Bharat / bharat

क्रिसमस पर फ्री में कार, उद्योगपति ने कर्मचारियों को दिल खोलकर दिया गिफ्ट, खूब हुआ डांस

चंडीगढ़: दिवाली की तरह क्रिसमस पर भी उद्यमी और समाजसेवी एम.के. भाटिया ने अपने सहकर्मियों के लिए खुशियों का बड़ा संदेश दिया है. क्रिसमस और नववर्ष के उपलक्ष्य में उन्होंने एक बार फिर अपने कर्मचारियों को 6 कारें भेंट कीं. इस अवसर पर उन्होंने हालिया फिल्म ‘धुरंधर’ से प्रेरणा लेते हुए युवाओं, महिलाओं और समाज के हर वर्ग को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में “धुरंधर” बनने का संदेश दिया.

निष्ठा, मेहनत से करें काम : समारोह के दौरान एम.के. भाटिया ने कहा कि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने कार्य को पूरी निष्ठा, मेहनत और उत्कृष्टता के साथ करते हैं. उन्होंने कहा कि, “हर व्यक्ति को अपने जीवन और पेशे में धुरंधर बनकर काम करना चाहिए. जब आप अपने काम में सर्वश्रेष्ठ बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो सफलता स्वतः आपके साथ जुड़ जाती है.”

एम के भाटिया ने अपने कर्मचारियों को फ्री में बांटी कारें (Etv Bharat)

मेहनत से हासिल होगा हर लक्ष्य : भाटिया ने विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि आत्मविश्वास, निरंतर सीखने की भावना और कड़ी मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. उन्होंने अपने सहकर्मियों को संगठन की असली ताकत बताते हुए कहा कि कंपनी की प्रगति उनके समर्पण और ईमानदार प्रयासों का परिणाम है.