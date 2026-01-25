ETV Bharat / bharat

सड़कों से कूड़ा उठाया, कचरा गाड़ी चलाई, चंडीगढ़ के इंदरजीत सिंह सिद्धू ने अब जीता पद्मश्री अवॉर्ड

चंडीगढ़ : सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर चंडीगढ़ सिटी में रहने वाले पंजाब के पूर्व डीआईजी इंदरजीत सिंह सिद्धू को पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा. पूर्व डीआईजी इंदरजीत सिंह सिद्धू को ये अवॉर्ड समाज सेवा (Social Work) के लिए दिया जा रहा है. पूर्व डीआईजी इंदरजीत सिंह सिद्धू रोज सुबह शहर की सड़कों पर फैली गंदगी को उठाकर कूड़ेदान में फेंका करते थे. उनका कूड़ा फेंकते हुए एक वीडियो भी खासा वायरल हुआ था.

कौन हैं इंदरजीत सिंह सिद्धू ? : इंदरजीत सिंह सिद्धू को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. इंदरजीत सिंह सिद्धू मूल रूप से पंजाब के संगरूर जिले के धुरी तहसील के बूगरा गांव के रहने वाले हैं. वे पंजाब पुलिस के रिटायर्ड डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) हैं. उनकी उम्र करीब 88 वर्ष है. वे 1964 बैच के IPS अधिकारी थे, जो 1996 में रिटायर हुए थे. 1986 में उन्होंने अमृतसर में सिटी SP के रूप में अहम जिम्मेदारियां निभाईं. 1987 में वो चंडीगढ़ आए और DIG CID के पद पर नियुक्त हुए थे. 1996 में रिटायरमेंट के बाद वो अपनी पत्नी देविंदर पाल कौर के साथ सेक्टर 49 की IAS-IPS सोसाइटी में रहने लगे. 2023 में उनकी पत्नी का निधन हो गया, जिसके बाद वह अकेले ही सैर करते और सफाई कार्य में जुटे रहते. पिछले 10 से ज्यादा वर्षों से वे सैनिटेशन कार्ट लेकर हर दिन सुबह 6 बजे शहर की सड़कें और नालियां साफ करते हैं.

बेटा यूएस में नौकरी करता है : उनके बेटे यूएस में नौकरी करते हैं. वो वहीं सेटल हैं. उनकी बेटी और दामाद मोहाली में रहते हैं. लोकल लोगों ने बताया था कि पिछले 10-12 सालों से सिद्धू जब भी सैर के लिए निकलते, सड़कों पर गंदगी देखकर उसे साफ करने लगते. वो रात में मार्केट के आसपास कचरा उठाते और डस्टबिन में डालते. कई बार लोगों ने उन्हें रोका, लेकिन वो अपनी इस आदत को छोड़ने को तैयार नहीं थे. उनका मानना था कि पढ़े-लिखे लोग अपने शहर को साफ रखने में बड़ा योगदान दे सकते हैं. इसके लिए वो हमेशा ग्लव्स पहनकर सड़कों से कचरा उठाते थे. यहां तक कि स्थानीय सफाई कर्मचारियों ने इंदरजीत सिंह सिद्धू को ऐसा करने से रोका लेकिन वे नहीं माने.