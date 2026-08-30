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एक दिन की देरी ने बचाई जान, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए चंडीगढ़ के शख्स ने मौत को ऐसे दी मात

चंडीगढ़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट रचित गोयल ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान मौत को बेहद करीब से देखा है.

Chandigarh Chartered Accountant Rachit Goyal life saved by one day delay during his visit to Kailash Mansarovar
चंडीगढ़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट रचित गोयल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 30, 2026 at 6:44 PM IST

3 Min Read
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चंडीगढ़ : कभी-कभी ज़िंदगी में किसी मोड़ पर ज़रा सी देरी हो जाने पर हम झल्लाने लगते हैं, लेकिन चंडीगढ़ के रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट रचित गोयल के लिए यही देरी वरदान साबित हुई और कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान उनकी जान बच गई.

यात्रा के दौरान साथी की जब अचानक बिगड़ी तबीयत : चंडीगढ़ के सेक्टर-19 निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट रचित गोयल कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए निकले थे लेकिन इस बार ये यात्रा उनके लिए कुछ ऐसा अनुभव लेकर आई, जिसे वे शायद ही कभी भूल पाएंगे. करीब 20 दोस्तों के साथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए रचित और उनके साथियों के सामने उस समय मुश्किल स्थिति खड़ी हो गई, जब एक साथी की तबीयत अचानक बिगड़ गई. ऊंचाई पर उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी और वो आगे चलने की स्थिति में नहीं था. साथी की हालत को देखते हुए पूरे दल ने कैलाश की चढ़ाई एक दिन के लिए टालने का फैसला किया.

ज़िंदगी और मौत के बीच फासले की कहानी : रचित के मुताबिक, उसी दौरान उनके दल के 12 सदस्य कैलाश की ओर आगे बढ़ रहे थे, जबकि वे अपने बीमार साथी के साथ पीछे रुक गए. बाद में जब नेपाल में हुए बड़े हादसे की जानकारी मिली तो उन्हें एहसास हुआ कि जिस एक दिन को उन्होंने मजबूरी में गंवाया था, वही शायद उनके लिए सबसे अहम साबित हुआ. रचित बताते हैं कि अगर साथी की तबीयत खराब नहीं होती और दल तय कार्यक्रम के मुताबिक आगे बढ़ जाता, तो उनके सामने हालात काफी गंभीर हो सकते थे. उन्होंने कहा कि भोलेनाथ की कृपा से ही उनके साथी की तबीयत उस समय बिगड़ी और उन्हें एक दिन रुकना पड़ा. यही एक दिन उन्हें संभावित खतरे से दूर ले गया. आज जब रचित उस यात्रा को याद करते हैं तो उनके लिए ये सिर्फ धार्मिक यात्रा की कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच एक दिन के फासले की कहानी बन चुकी है.

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