सब “तेरा ही तेरा”: बचित्तर सिंह का अनोखा शौक, 13 नंबर के नोटों को जमा कर जरूरतमंदों को करते हैं दान

दादी की सीख से मिली राह: देश के बंटवारे की पीड़ा झेलने वाले परिवार से ताल्लुक रखने वाले बचित्तर सिंह की कहानी बड़ी दिलचस्प है. पाकिस्तान के मर्दान शहर से भारत आने के बाद उनका परिवार अंबाला और फिर चंडीगढ़ में बस गया. परिवार के सबसे छोटे बेटे बचित्तर सिंह ने यहां सेक्टर-7 में “रंजीत मोटर्स” नाम से मोटर गैराज चलाया और पचास वर्षों तक मेहनत से कारोबार संभाला. कारोबार के उतार-चढ़ाव के बीच वे कई बार धार्मिक कार्यक्रमों में सेवा नहीं दे पाते थे, जिससे मन में खेद रहता था. ऐसे ही पलों में दादी बस्सी देवी की सीख उन्हें याद आती कि, “बाबा नानक कहते हैं, सब कुछ तेरा ही तेरा है.” यही शिक्षा उनके जीवन का मोड़ बनी.

बचित्तर सिंह का एक अनोखा शौक: बचित्तर सिंह का शौक सबको आकर्षित करता है. दरअसल, उन्हें 13 नंबर वाले नोट इकट्ठा करने का शौक है. दिलचस्प बात ये है कि इन नोटों को वे न तो संजोकर रखते हैं, न किसी संग्रहालय में सजाते हैं, बल्कि जरूरतमंदों की सेवा और धार्मिक कार्यक्रमों में लगा देते हैं. उनके लिए यह “13” सिर्फ एक अंक नहीं, बल्कि ‘तेरा ही तेरा’ की भावना का प्रतीक बन चुका है. एक ऐसी सोच, जिसमें हर कर्म, हर सेवा और हर कमाई को ईश्वर को समर्पित किया जाता है.

"तेरा ही तेरा": सिखों में तेरा शब्द का विशेष महत्व है. तेरा का मतलब 13 भी है और तुम्हारा भी है. भगवान को संबोधित करके कहा जाता है कि सब तुम्हारा है. किसी भी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए.

पंचकूला: हर इंसान का कोई न कोई शौक होता है. कोई मनोरंजन को जरिया बनाता है, तो कोई अपने मन की खुशी के लिए जीता है, लेकिन चंडीगढ़ के बिजनेसमैन बचित्तर सिंह का शौक कुछ अलग ही है. उनका ये जुनून उन्हें सांसारिक सुख नहीं, बल्कि परमानंद से जोड़ता है. बचपन से ही दादी मां की सीख उनके जीवन का आधार बनी. दादी, जो अक्सर उन्हें गुरु नानक देव जी के “तेरा ही तेरा” उपदेश की याद दिलाती थीं. इसी संदेश ने बचित्तर सिंह के मन में ये भाव जगाया कि जीवन का हर आशीर्वाद और हर कमाई ईश्वर की देन है.

आमदनी से "दसवंद" निकालना किया शुरू: बचित्तर सिंह ने धीरे-धीरे अपनी आमदनी से “दसवंद” निकालने की परंपरा शुरू की. “दसवंद” यानी कमाई का दसवां हिस्सा सेवा के लिए समर्पित करना. बीते बीस वर्षों से वे 13 नंबर के नोटों में अपना दसवंद जोड़कर जरूरतमंदों की सहायता में लगा रहे हैं.

हमेशा 13 अंकों से जुड़े रहने की कोशिश: बचित्तर सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, "तेरा ही तेरा का अर्थ है सब कुछ उसी का, सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों और जीवन से भी उसे समर्पित करना. मेरी कोशिश रहती है कि जीवन में हमेशा 13 अंक के साथ जुड़े रहें.अब हमने पंजाब के जिला मोहाली के सेक्टर 94 में घर खरीदा है और 94 के दोनों अंकों का जोड़ भी 13 बनता है. इसके अलावा हमारे घर का नंबर 517 है, यहां भी अंकों का जोड़ 13 आता है."

13 नंबर का नोट करते हैं कलेक्ट (Etv Bharat)

पत्नी का शुरू से मिला साथ: बचित्तर सिंह बताते हैं, "साल 1992 में मेरा विवाह अमरजोत कौर से हुआ. हमारी दो बेटियां हैं. पत्नी ने घर व व्यापार दोनों में हमेशा मेरा साथ दिया. घर के बड़ों की दुआओं और गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से आज परिवार खुशहाल है. मेरे पिता रणजीत सिंह ने कठिन हालात में भी हिम्मत नहीं हारी. अंबाला से चंडीगढ़ आकर छोटे-मोटे काम किए और अंत में एक टी-स्टॉल खोलकर घर संभाला. पिता रणजीत सिंह, मां प्रीतम कौर और चार बहनों के साथ हम 1970 में चंडीगढ़ आकर बसे. मैं परिवार में सबसे छोटा हूं. मेरी सफलता का पूरा श्रेय मेरे माता-पिता को जाता है. जो हूं, उनके संस्कारों के कारण हूं."

गुरु की शिक्षा से मिली राह: बचित्तर सिंह बताते हैं, "गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को जीवन का मार्ग बनाकर मैंने हमेशा ईमानदारी और सेवा की भावना के साथ काम किया. यही कारण रहा कि मुझे लगातार तरक्की मिलती गई. मेहनत और लगन के बल पर हमने मोहाली के फेस-9 में एक शोरूम खरीदा, जिसकी कीमत आज करोड़ों में पहुंच चुकी है. वर्तमान में हमने शोरूम किराए पर दिया हुआ है, जिससे स्थायी आय का साधन बना हुआ है. इसके साथ ही हम हिमाचल प्रदेश में भी अपनी संपत्ति जोड़ने में सफल रहे. ये सब गुरु साहिब की कृपा है."

बेटियों को भी 13 नंबर के नोट जोड़ने का शौक: बचित्तर सिंह ने आगे बताया, “मेरी बड़ी बेटी कर्मजीत कौर विवाहित हैं और नोएडा में टीसीएस में एसडीओ के पद पर कार्यरत हैं. छोटी बेटी प्रभजीत कौर यूके में न्यूक्लियर रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर हैं. अब दोनों बेटियां भी 13 नंबर के नोट जोड़कर मुझे देती हैं."

बता दें कि चंडीगढ़ के बिजनेसमैन बचित्तर सिंह ने गुरु नानक देव जी की “तेरा ही तेरा” की शिक्षा और दादी की सीख से प्रेरित होकर 20 वर्षों से 13 नंबर के नोटों में अपना दसवंद जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित किया. अब उनकी दोनों बेटियां भी इसी शौक में उनके साथ जुड़ गई हैं.

