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चंडीगढ़ बिल्डिंग हादसा: मलबे में दबे दो युवकों को देर रात बाहर निकाला गया, यूपी के दो लोगों की मौत

चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में दो मंजिला व्यावसायिक इमारत अचानक भरभराकर गिर गई. देर रात दो लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया.

Chandigarh Building Collapse Update
Chandigarh Building Collapse Update (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 5, 2026 at 7:40 AM IST

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चंडीगढ़: इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में शनिवार शाम बड़ा हादसा हो गया, करीब 54 साल पुरानी दो मंजिला व्यावसायिक इमारत अचानक भरभराकर गिर गई. हादसे में मलबे के नीचे दबने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. सेना, एनडीआरएफ, पुलिस, फायर ब्रिगेड और चंडीगढ़ प्रशासन की टीमों ने करीब 6 घंटे तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर फंसे लोगों को बाहर निकाला.

हादसे में उत्तर प्रदेश के दो लोगों की मौत: मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी तरुण जैन (45) और तरुण कौशिश (48) के रूप में हुई है. वहीं कुलदीप सिंह, कुलबीर सिंह, उमेश, राहुल और अजीत को मलबे से सुरक्षित निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

चंडीगढ़ बिल्डिंग हादसा: मलबे में दबे दो युवकों को देर रात बाहर निकाला गया, यूपी के दो लोगों की मौत (ETV Bharat)

करीब 6 घंटे तक चला रेस्क्यू अभियान: हादसा शनिवार शाम करीब 4:20 बजे हुआ. सूचना मिलते ही पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत कार्य शुरू किया. बाद में सेना और एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू में शामिल हुई. जेसीबी की मदद से सबसे पहले छत के भारी लेंटर को सावधानी से हटाया गया ताकि मलबे के अंदर फंसे लोगों तक हवा पहुंचती रहे और उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके.

एनडीआरएफ अधिकारी संजीव कोहली ने बताया कि "अंतिम चरण में दो लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया. इनमें एक व्यक्ति बेहोश था, जबकि दूसरा होश में था और बात कर रहा था. पूरी कार्रवाई के दौरान लेंटर को सुरक्षित तरीके से हटाया गया ताकि कोई और दुर्घटना ना हो."

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चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में दो मंजिला व्यावसायिक इमारत अचानक भरभराकर गिर गई (ETV Bharat)

मलबे से निकला शख्स बोला- 'भूकंप जैसा लगा झटका': मलबे से जिंदा निकले रमेश कुमार ने बताया कि "हादसे के समय इमारत के अंदर करीब 20 से 25 लोग मौजूद थे. अचानक तेज झटका महसूस हुआ, मानो भूकंप आया हो, और देखते ही देखते पूरी इमारत गिर गई. इसके बाद सभी लोग मलबे के नीचे दब गए और आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी."

पुरानी इमारत में चल रहा था स्क्रैप का काम: इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष एमपीएस चावला के अनुसार "इंडस्ट्रियल एरिया के प्लॉट नंबर 28/9 पर बनी यह इमारत काफी पुरानी थी और यहां स्क्रैप का कारोबार चल रहा था. जानकारी के मुताबिक यह बिल्डिंग वर्ष 1972 में अलॉट हुई थी और उसी समय इसका निर्माण हुआ था. करीब 15 दिन पहले ही इसे किराए पर दिया गया था, जहां काम शुरू हुआ था." बताया जा रहा है कि पिछले दो दिनों से लगातार बारिश होने के कारण इमारत में सीलन आ गई थी. शुरुआती आशंका है कि पुरानी संरचना और बारिश की वजह से इमारत कमजोर होकर ढह गई.

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करीब 6 घंटे तक चला रेस्क्यू अभियान (ETV Bharat)

एनडीआरएफ को सूचना देने में देरी पर उठे सवाल: हादसे के तुरंत बाद पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन एनडीआरएफ को करीब ढाई घंटे बाद, शाम लगभग पौने सात बजे सूचना दी गई. इसके बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाली. सूचना देने में हुई देरी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

मेयर बोले- 'इमारत में चल रहा था रेनोवेशन': चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी ने बताया कि "हादसे के समय इमारत में कुछ लोग मौजूद थे और यह पुरानी बिल्डिंग होने के कारण इसमें मरम्मत और रेनोवेशन का काम चल रहा था. हालांकि जब उनसे पूछा गया कि एनडीआरएफ को देर से सूचना क्यों दी गई, तो उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की."

अब होगा असुरक्षित इमारतों का सर्वे: हादसे के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर की पुरानी और जर्जर इमारतों का सर्वे कराने का फैसला लिया है. रविवार को एस्टेट ऑफिस और सीएफएसएल की टीमें घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी और इमारत गिरने के वास्तविक कारणों की जांच करेंगी.

दो दिनों में दूसरा बड़ा हादसा: मानसून की शुरुआत के साथ चंडीगढ़ में यह दो दिनों के भीतर दूसरा बड़ा हादसा है. इससे पहले 3 जुलाई को बारिश के दौरान सीसीईटी के पुराने मल्टीपर्पज हॉल की छत गिर गई थी. उस इमारत को पहले ही असुरक्षित घोषित कर खाली करा लिया गया था, इसलिए उस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. अब लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने शहर की पुरानी इमारतों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

ये भी पढ़ें- चंडीगढ़ में बिल्डिंग गिरी, मलबे में दबे लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 5 को बचाया गया, 2 अपनेआप निकले बाहर

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