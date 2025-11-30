ETV Bharat / bharat

चंडीगढ़ में बूट पॉलिश करने वाला सिंगर, एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म में गाने के लिए मिला ऑफर

चाचा को देख गाने लगे गाना : विकास मान ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि वे माता-पिता के साथ चंडीगढ़ में रह रहे थे लेकिन 4 साल पहले उनकी मां की मौत हो गई और करीब 3 साल पहले उनके पिता ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया जिसके बाद अब वे अपने भाई-बहनों के साथ ही चंडीगढ़ सिटी में रहते हैं. उनकी तीनों बहनों की शादी हो चुकी है और उनकी सगाई हो चुकी है. उनकी होने वाली पत्नी भी चंडीगढ़ शहर से है. वे फिलहाल चंडीगढ़ के सेक्टर 25 के रहने वाले हैं. वे अपना जीवन चलाने के लिए बूट पॉलिश के साथ चश्मा बेचने का काम करते हैं. उन्होंने बचपन से ही अपने चाचा को गाना गाते हुए देखा और तब उन्हें भी गाना गाने का शौक हुआ. लेकिन उन्हें गाना किसी ने नहीं सिखाया. उन्होंने खुद ही प्रैक्टिस करके गाना सीखा है. वे खाली वक्त में भी गीत गुनगुनाते रहते हैं जिसके चलते उनका रियाज़ होता रहता है.

बूट पॉलिश के साथ गाते हैं गाना : विकास मान चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में अपनी रोज़ी-रोटी चलाने के लिए बूट पॉलिश करने का काम करते हैं. उन्हें बचपन से गाना गाने का जुनून है. इसी के चलते वे लोगों का बूट पॉलिश करते-करते गाना गाते हुए लोगों को एंटरटेन भी करते हैं. विकास मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं लेकिन उनकी परवरिश दिल्ली और चंडीगढ़ में हुई है. दिल्ली से उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई की है. उनके माता-पिता नहीं है, ऐसे में वे तीन बहन और एक भाई के साथ चंडीगढ़ शहर में ही रहते हैं.

चंडीगढ़ : अगर आप चंडीगढ़ शहर के सेक्टर 17 में कभी आएं हो और अगर यहां आपने कभी बूट पॉलिश करवाई हो तो आप यहां पक्का विकास मान से मिले होंगे जो यहां बूट पॉलिश करने के साथ-साथ शानदार सिंगिंग भी करते हैं जिसे सुनने के बाद आप उनके मुरीद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता.

सूफी गानों का शौक : विकास ने बताया कि उन्हें सूफी गाने गाना काफी पसंद है. बूट पॉलिश करवाने के दौरान उन्हें कई ऐसे ग्राहक भी मिल जाते हैं जो उन्हें अपने प्राइवेट फंक्शन में गीत गाने का मौका देते हैं. सेक्टर 17 में होने वाले कल्चरल प्रोग्राम में भी उन्हें कई बार ऐसा मौका मिला है, जब उन्होंने स्टेज पर चढ़कर सूफी गानों को गाया हैं, जिसे लोगों ने खूब सराहा है.

लोगों को गाना सुनाते विकास मान (Etv Bharat)

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म में गाने का मिला मौका : विकास ने बताया कि वे रोज़ाना की तरह बूट पॉलिश करते हुए गाना गा रहे थे. तभी एक शख्स आया और उनसे बातें करने लगा. उस शख्स ने उनसे कई तरह के गाने गवाए. इसके बाद उसने विकास से फोन नंबर और उसके घर का पता मांगा. साथ ही बताया कि वे उन्हें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म में गाना गाने का मौका देने वाले हैं. इसके लिए उन्होंने अगले साल मार्च महीने में मुंबई बुलाया है. विकास ने बताया कि वे अब मार्च महीने का इंतजार कर रहे हैं, जब वे मुंबई जाकर फिल्म के लिए गाना गाएंगे. उन्हें इसके लिए दो लाख रुपए भी मिलेंगे जो उनके लिए बड़ी बात है. उन्होंने बताया कि इसके अलावा उन्हें छोटे-छोटे प्रोग्राम्स के लिए भी इनविटेशन भी कभी-कभी आता रहता है. विकास ने बताया कि उनकी जिंदगी में कई तरह के उतार-चढ़ाव आए हैं. अब वे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके टैलेंट को सही जगह मिले और उनकी जिंदगी बदल सके.

विकास मान (Etv Bharat)

लोगों को भाता है विकास का गाना : वहीं पास के शोरूम में काम करने वाली मैनेजर सपना ने बताया कि वे विकास मान को पिछले 4 साल से गाते हुए देख रही हैं. उन्हें उनका गाना काफी ज्यादा भात है. वे चाहती हैं कि विकास कभी एक बड़े मंच पर गाना गाए ताकि हर किसी को उनके टैलेंट के बारे में पता चल सके. वहीं चंडीगढ़ शहर के स्थानीय निवासी गौरव ने बताया कि वे भी पिछले 5 साल से विकास को गाना गाते हुए देख रहे हैं. विकास बहुत अच्छा गाना गाते हैं. वे चाहते हैं कि सिंगिंग के फील्ड में विकास आगे कुछ अच्छा करें.

मॉडल का बूट पॉलिश करते विकास मान (Etv Bharat)

