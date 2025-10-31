ETV Bharat / bharat

हिंदू, मुस्लिम और ईसाई एक साथ मनाते हैं जगद्धात्री पूजा, पश्चिम बंगाल में आपसी भाईचारे का अनोखा संगम

इस मोहल्ले के नाम का भी एक इतिहास है. फ्रांसीसी काल से ही चर्च के पादरी इस मोहल्ले में रहते आए हैं. इसीलिए इसका नाम पादरीपारा पड़ा. चंदननगर सेक्रेड हार्ट चर्च इससे थोड़ी दूर स्थित है. इसीलिए यह मोहल्ला ईसाइयों का घर है और इस मोहल्ले में एक बड़ी मस्जिद भी है. हालांकि यहाँ आधे से ज्यादा लोग हिंदू हैं, बाकी मुसलमान और ईसाई हैं. इसलिए सभी एक-दूसरे के त्योहारों में साथ-साथ शामिल होते हैं.

बाद में, जब प्रशासन ने सड़क पर पूजा करने पर रोक लगा दी, तो पूजा समिति ने सड़क के किनारे एक जगह खरीदकर फिर से पूजा शुरू कर दी. लेकिन वह जगह पूजा के लिए पर्याप्त नहीं थी. इसलिए मस्जिद समिति की जगह पर जगद्धात्री की मूर्ति स्थापित की गई और पूजा समिति की जगह पर एक मंडप बनाया गया. यहां तक कि पूजा समिति के यहां मुस्लिम समुदाय के लोगों के नाम भी लिखे होते हैं. मोहल्ले के सभी लोग पूजा की सभी रस्मों की जिम्मेदारी लेते हैं.

जगद्धात्री पूजा 42 साल पहले शुरू हुई यहां जगद्धात्री पूजा 42 साल पहले शुरू हुई थी. उस समय, जब आदि मां, बागबाजार, तेंतुलतला और बड़ाबाजार के निवासियों ने जगद्धात्री की भव्यता देखी, तो उन्होंने इसकी पूजा करने का निर्णय लिया. तभी से, चंदननगर पूर्णिगाम के वार्ड क्रमांक 16 स्थित पादरीपारा में सड़क पर जगद्धात्री की पूजा शुरू हो गई.

मां जगद्धात्री की पूजा, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई साथ करते हैं पूजा चंदननगर में जगद्धात्री पूजा का मतलब है विशाल मूर्ति और रोशनी. लेकिन इस पूजा का इतिहास पूरे शहर में फैला हुआ है. इन्हीं में से एक है चंदननगर का पादरीपारा. यहां जगद्धात्री, ईद और क्रिसमस एक ही जगह पर मनाए जाते हैं. पादरीपारा सद्भाव के एक अनोखे संगम का साक्षी है.

मां जगद्धात्री की पूजा मस्जिद समिति द्वारा की जाती है. दान इकट्ठा करने से लेकर भोजन का आनंद लेने तक, सब कुछ हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोग मिलकर संभालते हैं. इम्तियाज हुसैन मूर्ति का खर्च उठाते हैं. जोसेफ और अन्ना बिस्वास पूजा की सभी जिम्मेदारियां साझा करते हैं. यहां जगद्धात्री पूजा का अर्थ मिलन का उत्सव है. पुरुषों के साथ-साथ अन्य धर्मों की महिलाएं भी इस पूजा से गहराई से जुड़ी होती हैं.

चंदननगर: पश्चिम बंगाल में जगद्धात्री पूजा का अनोखा आयोजन होता है. इस पूजा के आयोजक हिंदू धर्म के हैं. वहीं, सभी व्यवस्थाएं ईसाई धर्म को मानने वाले लोग करते हैं. वहीं मूर्ति मुस्लिम समुदाय के लोगों की कड़ी निगरानी में बनाई जाती है.

सभी धर्म के लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं

इस पूजा से लंबे समय से जुड़े सक्रिय सदस्य और मुख्य सलाहकार स्वपन साहा कहते हैं कि, यहां एक तरफ मस्जिद है और दूसरी तरफ चर्च. 42 सालों से वे लोग मिलकर जगद्धात्री पूजा करते आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि, वे सब मिलकर काम करते हैं. उन्होंने कहा कि, नवमी पर हम सभी धर्म के लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं.

हिंदू, मुस्लिम और ईसाई एक साथ मनाते हैं जगद्धात्री पूजा (ETV Bharat)

स्वपन साहा ने कहा कि, यहां ईद और क्रिसमस सभी धर्म के लोग मिलकर मनाते हैं. उनके मुताबिक, त्योहार का मतलब त्योहार होता है. यहां कोई धार्मिक भेदभाव नहीं है. यहां जगद्धात्री पूजा में मस्जिद समिति की जगह पर मां की मूर्ति स्थापित दिखाई देगी. पूजा से लेकर विसर्जन तक सब मिलकर त्योहार मनाते हैं.

धर्म अलग लेकिन आस्था एक

उन्होंने आगे कहा कि, पादरीपारा में 40 प्रतिशत लोग ईसाई और मुसलमान हैं. बाकी 60 प्रतिशत हिंदू हैं. सभी लोग पूजा के लिए अपनी क्षमता के अनुसार दान देते हैं. वे घर-घर जाकर दान इकट्ठा करते हैं. इस गली को विवेकानंद सरानी कहते हैं. लेकिन चूंकि वहां पुजारी रहते थे, इसलिए इस जगह का नाम पादरीपारा पड़ा. पहले इस पूजा से बुजुर्ग जुड़े होते थे. अब, नई पीढ़ी के सभी धर्मों के पुरुष और महिलाएं भी इस पूजा से जुड़े हैं.

मस्जिद समिति के सचिव और पूजा समिति के सदस्य इम्तियाज हुसैन ने कहा कि, वे पिछले 12 सालों से इस पूजा से जुड़े हैं. यहां सभी लोग मिलकर पूजा करते हैं. पूजा के लिए दान इकट्ठा करने से लेकर सारा काम लोग मिलकर ही करते हैं. इम्तियाज ने मूर्ति के लिए 42 हजार रुपये दिए हैं. वह इसलिए क्योंकि इस पूजा से उनका भावनात्मक प्रेम जुड़ा हुआ है.

आपसी भाईचारे का अनोखा संगम

जोसेफ बिस्वास अपने पिता को पूजा करते हुए देखते हुए बड़े हुए और अब वे समिति के सदस्य हैं. उन्होंने कहा कि, वह बचपन से ही इस पूजा से जुड़े रहे. उनके पिता भी इस पूजा से जुड़े हुए थे. उन्होंने भी कहा कि, यहां सभी हिंदू, मुस्लिम और ईसाई पूजा करते हैं. वे लोग सभी धर्मों का त्योहार एक साथ मनाते हैं. अन्य लोगों की तरह वे दान भी करते हैं.

हिंदू, मुस्लिम और ईसाई एक साथ मनाते हैं जगद्धात्री पूजा (ETV Bharat)

मन्नत हुसैन शादी के बाद से ही अपने पति के साथ इस पूजा में शामिल होती रही हैं. वह वर्तमान में समिति की सदस्य हैं. मन्नत ने कहा कि, उनके पति इस पूजा से जुड़े हैं, इसलिए शादी के बाद वह भी इसमें शामिल हो गई. उनके पास चंदा इकट्ठा करने के लिए महिलाओं का एक समूह है. वह पूजा और भोग के दौरान साथ रहते हैं. खुशी की बात यह है कि, वे सभी साथ खाते-पीते हैं.

अन्ना बिस्वास ने कहा कि, वह शादी के बाद इस मोहल्ले में आई और पूजा में शामिल हुई. सभी महिलाएं इस पूजा के दिनों का आनंद साथ मिलकर लेती रही हैं. वह आगे भी ऐसा करती रहेंगी. इस साल की पूजा का विषय 'जल बचाओ' है. इस विषय के पीछे सद्भाव का एक सुंदर विचार छिपा है. जिस प्रकार जल का कोई रंग नहीं होता, उसी प्रकार इस मोहल्ले के लोग भी मानवता को ही एकमात्र धर्म मानते हैं.

