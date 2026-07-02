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सोनम रघुवंशी की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, मेघालय सरकार ने दायर की याचिका

आरोपी सोनम रघुवंशी व मृतक राजा रघुवंशी ( ETV Bharat )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: मेघालय सरकार ने राज्य के हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें सोनम रघुवंशी को दी गई जमानत को बरकरार रखा गया है. सोनम रघुवंशी 2025 में मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की मुख्य आरोपी है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस एमएम सुंदरेश की अगुवाई वाली बेंच के सामने राज्य सरकार की तरफ से फाइल की गई पिटीशन का जिक्र किया. सॉलिसिटर मेहता ने बेंच से मामले को अर्जेंट लिस्ट करने की रिक्वेस्ट की और जोर दिया कि आरोपी के फरार होने का चांस है. सॉलिसिटर मेहता ने बेंच के सामने दलील दी कि जमानत सिर्फ इस आधार पर दी गई थी कि गिरफ्तारी के समय उन्हें गिरफ़्तारी के आधार पूरी तरह से नहीं बताए गए थे. सॉलिसिटर मेहता ने दलील दी कि जानकारी न देना एक ऐसे नियम से जुड़ा था जिसे टाइपिंग की गलती की वजह से गलत बताया गया था. छोटी दलीलें सुनने के बाद, बेंच मामले को शुक्रवार को लिस्ट करने पर राजी हो गई.