जिन वोटर्स ने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं किए, उनके लिए मौका, SIR के रिवाइज्ड शेड्यूल पर ECI के सूत्रों का बयान

चुनाव आयोग ( सांकेतिक तस्वीर ANI )

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) समेत पांच राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के शेड्यूल में बदलाव करने के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के फैसले के बाद पोल पैनल के सूत्रों ने दावा किया है कि यह उन वोटर्स के लिए एक मौका है जिन्होंने अभी तक अपने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं किए हैं. जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पोल ​​पैनल ने कल SIR के शेड्यूल में बदलाव किया है, उनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार शामिल हैं. बता दें कि SIR ke दूसरा फेज, इलेक्टोरल रोल के प्यूरिफिकेशन पर फोकस करता है. घर-घर जाकर बांटे फॉर्म

पोल पैनल द्वारा शुरू किया गया SIR पिछले महीने 12 राज्यों और UTs में ऑफिशियली शुरू हुआ, जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) इन इलाकों में घरों में जाकर गिनती के फॉर्म बांटें. इस बीच छह राज्यों- UT और केरल को छोड़कर, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में गिनती का समय गुरुवार को खत्म हो गया. जिन राज्यों में गिनती का समय खत्म हो गया है, वहां का ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 16 दिसंबर को पब्लिश किया जाएगा. पोल पैनल के मुताबिक, तमिलनाडु और गुजरात में गिनती का फेज 14 दिसंबर को खत्म होगा, और दोनों राज्यों के लिए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 19 दिसंबर को पब्लिश होने वाला है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के लिए गिनती का फेज 18 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है. इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए ड्राफ़्ट इलेक्टोरल रोल 23 दिसंबर को पब्लिश होगा. ECI के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में गिनती का समय 26 दिसंबर तक चलेगा और ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 31 दिसंबर को पब्लिश होने की उम्मीद है. केरल में, गिनती का फेज 18 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा और शुरुआती इलेक्टोरल रोल 23 दिसंबर को जारी किया जाएगा.