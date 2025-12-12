जिन वोटर्स ने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं किए, उनके लिए मौका, SIR के रिवाइज्ड शेड्यूल पर ECI के सूत्रों का बयान
जिन राज्यों और UTs में पोल पैनल ने कल SIR के शेड्यूल में बदलाव किया है, उनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, अंडमान और निकोबार शामिल हैं.
Published : December 12, 2025 at 4:42 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) समेत पांच राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के शेड्यूल में बदलाव करने के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के फैसले के बाद पोल पैनल के सूत्रों ने दावा किया है कि यह उन वोटर्स के लिए एक मौका है जिन्होंने अभी तक अपने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं किए हैं.
जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पोल पैनल ने कल SIR के शेड्यूल में बदलाव किया है, उनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार शामिल हैं. बता दें कि SIR ke दूसरा फेज, इलेक्टोरल रोल के प्यूरिफिकेशन पर फोकस करता है.
घर-घर जाकर बांटे फॉर्म
पोल पैनल द्वारा शुरू किया गया SIR पिछले महीने 12 राज्यों और UTs में ऑफिशियली शुरू हुआ, जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) इन इलाकों में घरों में जाकर गिनती के फॉर्म बांटें. इस बीच छह राज्यों- UT और केरल को छोड़कर, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में गिनती का समय गुरुवार को खत्म हो गया.
जिन राज्यों में गिनती का समय खत्म हो गया है, वहां का ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 16 दिसंबर को पब्लिश किया जाएगा. पोल पैनल के मुताबिक, तमिलनाडु और गुजरात में गिनती का फेज 14 दिसंबर को खत्म होगा, और दोनों राज्यों के लिए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 19 दिसंबर को पब्लिश होने वाला है.
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के लिए गिनती का फेज 18 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है. इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए ड्राफ़्ट इलेक्टोरल रोल 23 दिसंबर को पब्लिश होगा.
ECI के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में गिनती का समय 26 दिसंबर तक चलेगा और ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 31 दिसंबर को पब्लिश होने की उम्मीद है. केरल में, गिनती का फेज 18 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा और शुरुआती इलेक्टोरल रोल 23 दिसंबर को जारी किया जाएगा.
एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के लिए और समय मिला
छह राज्यों और UT में SIR के शेड्यूल को बदलने के सवालों के जवाब में चुनाव आयोग के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया, "इन राज्यों और UT के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) के अनुरोध के बाद यह फैसला लिया गया है, जिन लोगों ने अपना एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं किया है, उनके लिए यह एक मौका है, उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के लिए और समय मिल गया है."
पोल पैनल द्वारा शेयर किए गए SIR के लेटेस्ट बुलेटिन के अनुसार गुरुवार दोपहर तीन बजे तक, उत्तर प्रदेश में चल रहे एन्यूमरेशन पीरियड में बांटे गए एन्यूमरेशन फॉर्म की संख्या 15,44,14,228 है. इनमें से 15,38,28,200 एन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं. बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल वोटरों की संख्या 15,44,30,092 है. डिजिटल किए गए गणना फॉर्म के कुल आंकड़ों में वे मतदाता शामिल हैं जो अनुपस्थित, शिफ्ट, मृत या एक से अधिक एंट्री वाले पाए गए हैं.
ईसीआई के सूत्रों ने यह भी खुलासा किया कि मध्य प्रदेश सहित जिन राज्यों में सभी गणना फॉर्म डिजिटल कर दिए गए हैं, उनमें अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत/डुप्लिकेट के रूप में चिह्नित मतदाताओं की सूचियों को राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) के साथ साझा किया गया है, ताकि चल रही प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके.
उन्होंने कहा, "अनुपस्थित, शिफ्ट या मृत/डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची बीएलए के साथ साझा की गई है. यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले किसी भी त्रुटि को ठीक किया जा सके." सूत्रों ने आगे कहा कि ऐसी लिस्ट CEO और DEO की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी. उन्होंने कहा कि ECI यह पक्का करेगा कि सभी योग्य वोटर सभी नौ राज्यों और UTs में SIR में इलेक्टोरल रोल में शामिल हों.
