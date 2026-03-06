उत्तराखंड के अनुज पंत ने किया प्रदेश का नाम रोशन, यूपीएससी परीक्षा में आई 69वीं रैंक
संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा आज परिणाम जारी किया गया है. यूपीएससी परीक्षा में चंपावत के अनुज की 69वीं रैंक आई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 6, 2026 at 7:09 PM IST
खटीमा: चंपावत जिले के बाराकोट क्षेत्र के मूल निवासी अनुज पंत ने देश की प्रतिष्ठित यूपीएससी परीक्षा में जिले का नाम रोशन करते हुए 69वी रैंक हासिल की है. अनुज ने इससे पहले भी यूपीएससी परीक्षा को क्रैक कर 345वी रैंक हासिल कर थी. तब उनका सिलेक्शन आईपीएस में हुआ था. लेकिन इससे वो संतुष्ट नहीं थे. इसीलिए उन्होंने फिर से यूपीएससी का एग्जाम दिया और इस बार उनकी 69वीं रैंक आई.
अनुज मूल रूप से चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के ग्राम पंचायत छुलापे के रहने वाले है. हालांकि लंबे समय से उनका परिवार यूपी से गाजियाबाद में रह रहा है. अनुज की प्रारंभिक शिक्षा भी गाजियाबाद में ही हुई है. फिलहाल अनुज की उपलब्धि से उनके गांव में खुशी का माहौल है.
बताया जा रहा है कि यह अनुज पंत की दूसरी बड़ी सफलता है. इससे पहले उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया 345वीं रैंक हासिल की थी, जिसके आधार पर उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए हुआ था. अब उन्होंने अपनी रैंक में बड़ा सुधार करते हुए ऑल इंडिया 69वीं रैंक प्राप्त कर नई उपलब्धि हासिल की है.
अनुज पंत ने अपनी उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री लेकर पूरी की है. उनके पिता दिनेश चंद्र पंत गाजियाबाद में एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं, जबकि माता नीमा पंत गृहिणी हैं. अनुज की इस सफलता की खबर मिलते ही चम्पावत जनपद सहित पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई. स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों और शुभचिंतकों ने अनुज पंत व उनके परिवार को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है.
उत्तरकाशी के ऋषभ नौटियाल का भी हुआ चयन: अनुज पंत के अलावा उत्तरकाशी जिले के ऋषभ नौटियाल का भी संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की प्रतिष्ठित परीक्षा में चयन हुआ. उन्होंने 552वीं रैंक हासिल की है. ऋषभ नौटियाल का परिवार देहरादून में रहता है.
