उत्तराखंड के अनुज पंत ने किया प्रदेश का नाम रोशन, यूपीएससी परीक्षा में आई 69वीं रैंक

खटीमा: चंपावत जिले के बाराकोट क्षेत्र के मूल निवासी अनुज पंत ने देश की प्रतिष्ठित यूपीएससी परीक्षा में जिले का नाम रोशन करते हुए 69वी रैंक हासिल की है. अनुज ने इससे पहले भी यूपीएससी परीक्षा को क्रैक कर 345वी रैंक हासिल कर थी. तब उनका सिलेक्शन आईपीएस में हुआ था. लेकिन इससे वो संतुष्ट नहीं थे. इसीलिए उन्होंने फिर से यूपीएससी का एग्जाम दिया और इस बार उनकी 69वीं रैंक आई.

अनुज मूल रूप से चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के ग्राम पंचायत छुलापे के रहने वाले है. हालांकि लंबे समय से उनका परिवार यूपी से गाजियाबाद में रह रहा है. अनुज की प्रारंभिक शिक्षा भी गाजियाबाद में ही हुई है. फिलहाल अनुज की उपलब्धि से उनके गांव में खुशी का माहौल है.

बताया जा रहा है कि यह अनुज पंत की दूसरी बड़ी सफलता है. इससे पहले उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया 345वीं रैंक हासिल की थी, जिसके आधार पर उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए हुआ था. अब उन्होंने अपनी रैंक में बड़ा सुधार करते हुए ऑल इंडिया 69वीं रैंक प्राप्त कर नई उपलब्धि हासिल की है.