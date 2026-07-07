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चंपतराय को मिले देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार पर वापसी की तलवार, मध्य प्रदेश बीजेपी में खलबली

कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा ने चंपत राय से अवार्ड वापस लेने की मांग की ( ETV BHARAT )

केके मिश्रा का कहना है "देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले चंपत राय के बारे में सार्वजनिक रूप से वित्तीय अनियमितताओं, भूमि खरीदी-बिक्री घोटालों, चंदा, दानपात्रों में गड़बड़ी के प्रामाणिक आरोप सामने आए हैं, और उन्हें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जिम्मेदारियों से अलग भी किया जा चुका है. ऐसी स्थिति में उन्हें प्रदान किए गए सम्मान पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है."

यह पुरस्कार चंपत राय को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव के रूप में उनकी सेवाओं के लिए इंदौर की श्री अहिल्योत्सव समिति द्वारा 13 जनवरी 2025 को दिया गया था. चंपत राय को देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने प्रदान किया था. अब अयोध्या राम मंदिर में हुए गबन के मामले में चंपत राय के घिरने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा ने पत्र लिखकर व ट्वीट करके पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से कहा "राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान की गरिमा आज गंभीर प्रश्नों के घेरे में है."

इंदौर : अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी और गबन की गूंज मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में भी है. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी लगातार आरएसएस और बीजेपी को घेर रहे हैं. अब कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव रहे चंपत राय पर निशाना साधा है. केके मिश्रा ने मांग की है "चंपत राय को प्रदान किया गया देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार वापस लिया जाना चाहिए."

अहिल्योत्सव समिति की बैठक बुलाने की मांग

केके मिश्रा ने सुमित्रा महाजन से कहा "पिछले वर्ष जब यह सम्मान उन्हें देने का निर्णय लिया गया था, तब आपने कहा था कि वे श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े ज्ञात-अज्ञात कारसेवकों और मंदिर निर्माण के प्रतिनिधि हैं तथा लोकमाता द्वारा मंदिरों के संरक्षण की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. उस समय आपके भाव और निर्णय का मैंने सम्मान किया था, यद्यपि इस पर मेरी असहमति बनी रही है. आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं."

"मेरा आग्रह किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि उस सम्मान की मर्यादा के पक्ष में है, जिसके केंद्र में लोकमाता अहिल्याबाई का पवित्र नाम है. ऐसे सम्मान को हर स्थिति में संदेह से परे रहना चाहिए. आपसे विनम्र आग्रह है कि अहिल्योत्सव समिति की बैठक बुलाकर चंपत राय को प्रदान किया गया राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान पर पुनर्विचार किया जाए."

कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा का ट्वीट (ETV BHARAT)

सुमित्रा महाजन बोली- अभी तक नहीं मिला पत्र

इस मामले में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है "मुझे इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है. ये फिजूल की बात है. मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता." पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का कहना है "अगर केके मिश्रा का पत्र मेरे पास अब तक नहीं पहुंचा. एक बार पत्र आ जाए. उसे पढ़ने के बाद ही मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया दूंगी."

अवार्ड समारोह में क्या बोले थे आरएसएस चीफ

इंदौर की श्री अहिल्योत्सव समिति द्वारा 13 जनवरी, 2025 को चंपत राय को पुरस्कार देने के दौरान आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा था "हमारी 5000 साल पुरानी परंपरा क्या है? जो भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव से शुरू हुई. वो हमारी अपनी है. हमारे अपने जागरण के लिए एक आंदोलन था. बैठकों में, कॉलेज के छात्र सवाल पूछते थे कि आपने लोगों की आजीविका की चिंता छोड़कर मंदिर क्यों बनाए. किसी ने उन्हें यह पूछने के लिए कहा होगा तो मैं उन्हें बताता था कि यह 80 का दशक है, हमें 1947 में आजादी मिली, इजरायल और जापान ने हमसे शुरुआत की और वे बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे. हम हर समय लोगों की आजीविका के बारे में चिंता करते थे. हमने समाजवाद की बात की और सारे नारे दिए लेकिन क्या इससे मदद मिली? भारत की आजीविका का रास्ता भी श्री राम मंदिर से होकर जाता है."

अवार्ड सेरेमनी में चंपत राय क्या बोले थे

वहीं, इस मौके पर चंपत राय ने कहा था "अयोध्या, मथुरा, काशी के देव स्थानों को मुक्त करने का समय आ गया है. यह बात कांग्रेस सांसद दाऊ दयाल ने सबसे पहले 1983 में एक आयोजन में उठाई थी. फिर धीरे धीरे यह आंदोलन के स्वरूप में आ गया. राम जन्मभूमि के लिए 75 लड़ाइयां लड़ी गईं. यह पुरस्कार उन सभी को समर्पित है.