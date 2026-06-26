चंपत राय ने छोड़ा अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट, अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा; दान गबन विवाद में नया मोड़
एक दिन पहले 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा किया गया था दर्ज.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 1:38 PM IST|
Updated : June 26, 2026 at 2:04 PM IST
अयोध्या: राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया है. इसी क्रम में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने भी अपना त्यागपत्र दिया है. राम मंदिर दान गबन मामले में दोनों ही पदाधिकारियों पर इस्तीफे का दबाव था. ANI ने दोनों के इस्तीफे की पुष्टि की है.
चंपत राय ने नैतिक आधार पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दे दिया। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया। pic.twitter.com/SZ29IjEWSD— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 26, 2026
बता दें कि एक दिन पहले गुरुवार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में लंबी प्रशासनिक उठा-पटक और गहन जांच के बाद थाना राम जन्मभूमि में आठ लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया. यह हाई-प्रोफाइल मुकदमा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नवनियुक्त ट्रस्टी कृष्ण मोहन की लिखित तहरीर पर आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया.
कानून व्यवस्था से जुड़े सूत्रों का मानना है कि इस संवेदनशील मामले में गठित SIT ने अपनी प्राथमिक गोपनीय रिपोर्ट अपर गृह सचिव संजय प्रसाद को सौंपी थी. शासन स्तर से हरी झंडी मिलने के बाद ही स्थानीय पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ इतनी बड़ी दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई गई है.
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार राम शंकर यादव उर्फ टीनू, अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडेय, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है. इन सभी नामजद आरोपियों के विरुद्ध नए कानूनी प्रावधानों के तहत धारा 306, 316, 317 और 61 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है.
दर्ज की गई ये गंभीर धाराएं मुख्य रूप से मंदिर के धन के गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साज़िश रचने से सीधे तौर पर संबंधित हैं. इस मामले में अब तक मिली पुख्ता जानकारी के अनुसार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार मुख्य आरोपियों सुभाष श्रीवास्तव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला व लवकुश मिश्रा को गिरफ्तार भी कर लिया है. वहीं, घटना में शामिल अन्य फरार चल रहे नामजद आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई विशेष टीमें बनाई गई हैं. इस पूरे कानूनी घटनाक्रम के संदर्भ में क्षेत्राधिकारी अयोध्या आशुतोष तिवारी ने आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह की नई एफआईआर दर्ज न होने की बात कही है.