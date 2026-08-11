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चमोली में क्यों आ रही आपदाएं? कितना खतरनाक है तमकनाला, वैज्ञानिकों से जानिये

वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक मनीष मेहता ने तमकनाला में आ रही आपदाओं के बारे में बताया. साथ ही उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई.

CHAMOLI TAMAKNALA FLASH FLOOD
चमोली में क्यों आ रही आपदाएं? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 11, 2026 at 5:52 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड के चमोली जिले के ज्योतिर्मठ-मलारी मोटर मार्ग पर तमकनाला में बेली ब्रिज बहने की घटना के बाद, राहत-बचाव, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और कनेक्टिविटी बहाली संबंधित काम किए जा रहे हैं. सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है. जिससे प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े. इस आपदा के आने की वजह फिलहाल भारी बारिश माना जा रहा है, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग, आपदा आने के असल वजहों को जानने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों से अध्ययन कराने का निर्णय लिया है. वहीं, वैज्ञानिक तमकनाला में आपदा आने के तमाम वजहों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं.

दरअसल, सोमवार को चमोली जिले के ज्योतिर्मठ-मलारी मोटर मार्ग पर तमकनाला में अचानक अत्यधिक जलप्रवाह बढ़ने के चलते 123 बीआरटीएफ, सुराईथोटा की ओर से निर्मित बेली ब्रिज बह गया था. तेज बहाव की चपेट में एक व्यक्ति और एक कैंपर वाहन के बह गया. बेली ब्रिज बहने से ग्रामीणों का संपर्क ज्योतिर्मठ से टूट गया. ऐसे में वर्तमान समय में आवाजाही को शुरू किए जाने को लेकर बीआरओ से बातचीत की जा रही है. जिससे वैकल्पिक मार्ग तैयार कर लिया जाए.

तमकनाला में आपदा आने का एक पुराना इतिहास रहा है. तमक नाले का स्रोत तमक नाले के बुग्यालों में है, जो नीति घाटी के ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में आते हैं. यहां के भौगोलिक और मौसमी हालात मिलकर अचानक तेज प्रवाह और बाढ़ का कारण बनते रहे हैं. पिछले साल अक्टूबर महीने में भी इसी नाले में पानी का तेज बहाव आने की वजह से पुल बह गया था.वह पुल बॉर्डर रोड ऑर्गनाइज़ेशन (बीआरओ) के अधीन आता था. यह पुल भारत- तिब्बत सीमा पर सामरिक दृष्टि से अहम था. इस नाले ने एक बार नहीं बल्कि तीन बार से अधिक बार पुलों को ध्वस्त कर चुका है. इसी क्रम में 10 अगस्त 2026 को एक बार फिर पानी का तेज बहाव आया. जिसके चलते पुल बह गया.

तमकनाला में आई भीषण आपदा के सवाल पर वाडिया इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक डॉ मनीष मेहता ने बात की गई.

जुम्मा से लेकर झेलम तक जो तमक रीजन है वो मोरेन मटेरियल से बना हुआ है, यहां पहले कभी ग्लेशियर मौजूद थे, समय के साथ ग्लेशियर वहां से पीछे खिसक गए. आज भी इस रीजन के आसपास तमाम ग्लेशियर मौजूद हैं. तमकनाला का ये इतिहास रहा है कि हर एक- दो साल में फ्लैश फ्लड आता है.

-डॉ मनीष मेहता, वैज्ञानिक, वाडिया इंस्टीट्यूट

मनीष मेहता ने कहा यहां फ्लड इसलिए भी आता है क्योंकि ये स्लोप रीजन के साथ ही नैरो वैली है. ऐसे में कोसा ग्लेशियर के समीप मौजूद ग्लेशियर के पिघलने और क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश चक्र में हुए बदलाव के चलते सैचुरेटेड मटेरियल पानी के साथ बेहतर नीचे आ जाता है. ऐसे में पानी के साथ मटेरियल नीचे आने के चलते, धराली की तरह ही नीचे पानी एकत्र हो जाता है और फिर दबाव की वजह से पूरे प्रेशर के साथ बाहर निकलता है. यही वजह है कि तमकनाला और जुम्मा के आसपास मौजूद नाला भी काफी अधिक एक्टिव रहता है.

उन्होंने बताया यहां मौजूद सिगरी नाला भी काफी एक्टिव रहता है.यहां पर एक बार लेक भी बनी थी. ऐसे में यह पूरा क्षेत्र पहले से ही काफी अधिक एक्टिव रहा है. यही नहीं, जोशीमठ से ऊपर का क्षेत्र टेक्टोनिकली बहुत एक्टिव रीजन हैं. इसके अलावा, तमकनाला और जुम्मा के आसपास साल 2021 के बाद लैंडस्लाइड हुआ था. जिसके चलते सड़के काफी समय तक बाधित रही थी. लिहाजा, लोगों को सावधानियां बरतने की जरूरत है.

वहीं, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा इस आपदा के आने के वजह संबंधित जो जानकारी मिली है उसके अनुसार, वहां क्लाउड काफी अधिक बन गया था, जिसके चलते यह घटना घटी है. उन्होंने कहा रोड को लेकर बीआरओ को निर्देशित किया गया है. साथ ही घटना के बाद वैज्ञानिक संस्थानों से भी इसकी जांच कराई जाएगी. जिससे पता लगाया जा सके कि ऐसी कौन सी परिस्थिती बनी जिसके चलते इतनी बारिश हुई और ये घटना घटी.

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