ETV Bharat / bharat

चमोली तमकनाला आपदा: वैज्ञानिक जांच के आदेश, 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट, सात संस्थान उठाएंगे 'पर्दा'

आखिर अचानक इतना पानी आया कहां से?: वैज्ञानिक जांच में सबसे महत्वपूर्ण सवाल तमकनाला में अचानक बढ़े जलप्रवाह के वास्तविक स्रोत को लेकर है. आदेश में संबंधित संस्थानों से तमकनाला के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन करने को कहा गया है. वैज्ञानिक यह पता लगाएंगे कि अचानक बढ़ा जलप्रवाह आखिर किस स्रोत से आया? जांच में यह निर्धारित किया जाएगा कि जलप्रवाह सामान्य बारिश के कारण बढ़ा था? अत्यधिक स्थानीय बारिश हुई थी? बादल फटने की घटना हुई थी? तेज सतही बहाव के कारण पानी नाले में पहुंचा? या इसके पीछे कोई अन्य जलवैज्ञानिक कारण था?

संबंधित संस्थानों के निदेशकों से कहा गया है कि वे अपने विशेषज्ञता क्षेत्र के अनुसार अध्ययन और परीक्षण कर रिपोर्ट तैयार कराएं. इस तरह तमकनाला की घटना को भू-विज्ञान, जलविज्ञान, मौसम विज्ञान और रिमोट सेंसिंग जैसे अलग-अलग वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से समझने की कोशिश की जाएगी.

सात प्रमुख संस्थान करेंगे जांच: तमकनाला की घटना की जांच के लिए वाडिया हिमालयी भू-विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यानी NRSC, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान यानी IIRS, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी USAC, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI, भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान यानी NIH के निदेशकों को पत्र भेजा गया है. आदेश में इन संस्थानों से उनकी विशेषज्ञता के अनुसार अलग-अलग पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने को कहा गया है. पत्र में व्यक्तिगत वैज्ञानिकों के नाम से कोई अलग जांच टीम गठित किए जाने का उल्लेख नहीं है.

आदेश में बताया गया है कि 10 अगस्त को ज्योतिर्मठ-मलारी मोटर मार्ग पर तमकनाला में अत्यधिक जलप्रवाह के कारण 123 बीआरटीएफ द्वारा निर्मित बैली ब्रिज के पूरी तरह बह जाने की घटना सामने आई. घटना के दौरान नाले में अचानक बहुत अधिक पानी आया. इसके साथ बड़ी मात्रा में मलबा भी बहकर पहुंचा. पत्र में घटना के दौरान एक व्यक्ति और एक वाहन यानी कैंपर के बहने की सूचना का भी उल्लेख किया गया है. तमकनाला क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और ज्योतिर्मठ-मलारी मार्ग के सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़े होने को देखते हुए सरकार ने घटना के पीछे सक्रिय प्राकृतिक प्रक्रियाओं की वैज्ञानिक तरीके से पड़ताल को जरूरी माना है.

चमोली जिले के ज्योतिर्मठ-मलारी मोटर मार्ग पर तमकनाला में 10 अगस्त 2026 को हुई अचानक जलप्रवाह और भारी मलबे की घटना के कारणों की अब विस्तृत वैज्ञानिक जांच होगी. उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए देश के सात प्रमुख वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों से घटना का वैज्ञानिक अध्ययन कराने को कहा है. USDMA के सचिव विनोद कुमार सुमन की ओर से 11 अगस्त को संबंधित संस्थानों के निदेशकों को भेजे गए पत्र में घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए कहा गया है.

देहरादून(उत्तराखंड): चमोली के तमकनाला में अचानक आए तेज जलप्रवाह और भारी मलबे से बैली ब्रिज बहने के बाद अब सरकार ने घटना की वैज्ञानिक जांच के आदेश दिए हैं. सात प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों को इसकी जांच सौंपी गई है. ये संस्थान पानी और मलबे के स्रोत से लेकर बारिश, भूस्खलन, ग्लेशियर और भविष्य के खतरे तक की पड़ताल करेंगे. साथ ही 15 दिन में रिपोर्ट देंगे.

इसके लिए घटना के समय के साथ-साथ उससे पहले की परिस्थितियों का भी अध्ययन किया जाएगा. सरकार का उद्देश्य यह पता लगाना है कि ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में ऐसी कौन सी प्राकृतिक प्रक्रिया सक्रिय हुई,जिसके कारण कम समय में इतनी बड़ी मात्रा में पानी तमकनाला तक पहुंच गया.

मलबा कहां से आया, इसका भी खुलेगा राज: तमकनाला में पानी के साथ बड़ी मात्रा में मलबा आने को भी वैज्ञानिक जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है. आदेश में मलबे के स्रोत और उसके उत्पत्ति क्षेत्र की पहचान करने को कहा गया है. वैज्ञानिक यह पता लगाएंगे कि नाले में आया मलबा किस क्षेत्र से निकला? ऊपरी हिस्से में ऐसी कौन सी भू-आकृतिक गतिविधि हुई, जिसके कारण वह इतनी बड़ी मात्रा में नाले तक पहुंचा? इसके लिए ऊपरी क्षेत्र में भूस्खलन, भू-धंसाव, ढलान विफलता, चट्टानों के टूटने अथवा अन्य भू-आकृतिक गतिविधियों की भूमिका की जांच की जाएगी. इसके अलावा क्षेत्र में संभावित मलबा प्रवाह, रॉकफॉल, फ्लैश फ्लड या अन्य तीव्र भू-जलवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के प्रमाणों का भी वैज्ञानिक परीक्षण किया जाएगा. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि घटना के दौरान पानी और मलबे के बहाव को बढ़ाने में किस प्राकृतिक प्रक्रिया की कितनी भूमिका रही.

सैटेलाइट और ड्रोन से होगी क्षेत्र की पड़ताल: घटना की जांच के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जाएगा. वैज्ञानिकों से कहा गया है कि सैटेलाइट इमेजरी, हाई रिजॉल्यूशन रिमोट सेंसिंग, ड्रोन सर्वेक्षण और GIS आधारित विश्लेषण के जरिए घटना से पहले और घटना के बाद क्षेत्र की स्थिति की तुलना की जाए. इस तकनीक के माध्यम से ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में घटना के दौरान हुए बदलावों की पहचान की जा सकेगी. यह भी देखा जा सकेगा कि कहीं किसी स्थान पर भूस्खलन हुआ, ढलान टूटी, चट्टानें खिसकीं या मलबे के बड़े प्रवाह ने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को बदला. घटना से पहले और बाद की तस्वीरों के तुलनात्मक अध्ययन से आपदा के दौरान सक्रिय हुई प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलेगी.

बारिश की तीव्रता और अवधि भी जांच का हिस्सा: तमकनाला में अचानक आए जलप्रवाह के पीछे बारिश की भूमिका का पता लगाने के लिए उपलब्ध उपग्रह और रडार आधारित वर्षा आंकड़ों का भी विश्लेषण किया जाएगा. इसके साथ स्थानीय वर्षामापी केंद्रों और अन्य मौसम संबंधी आंकड़ों को भी अध्ययन में शामिल किया जाएगा. वैज्ञानिक घटना के समय और उससे पहले के घंटों में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में हुई बारिश की प्रकृति, तीव्रता और अवधि का अध्ययन करेंगे. इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि घटना से पहले कितनी और किस तरह की बारिश हुई थी तथा उसका असर ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र से पानी के बहाव पर किस तरह पड़ा.

ग्लेशियर और दूसरे प्राकृतिक जलस्रोत भी जांच के दायरे में: आदेश में वैज्ञानिक संस्थानों से यह भी अध्ययन करने को कहा गया है कि क्षेत्र में कहीं हिमनद, हिमक्षेत्र, स्थायी या अर्ध-स्थायी जल निकाय अथवा अन्य प्राकृतिक जल संचय क्षेत्र तो मौजूद नहीं हैं, जिनसे अचानक जलप्रवाह बढ़ने की संभावना हो सकती है. इसका मतलब यह है कि जांच सिर्फ बारिश और भूस्खलन तक सीमित नहीं रहेगी.ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र की पूरी प्राकृतिक संरचना को देखा जाएगा. ऐसे सभी संभावित स्रोतों की पहचान की जाएगी, जो भविष्य में अचानक जलप्रवाह बढ़ने का कारण बन सकते हैं.

भविष्य के खतरे का भी होगा वैज्ञानिक आकलन: तमकनाला की घटना के आधार पर ज्योतिर्मठ-मलारी मोटर मार्ग के इस हिस्से और आसपास मौजूद महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक स्थलों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक जोखिम का भी आकलन किया जाएगा. ज्योतिर्मठ-मलारी मोटर मार्ग सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और स्थानीय जनजीवन तथा आवागमन के साथ सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. सरकार का मानना है कि इस घटना के कारणों को वैज्ञानिक तरीके से समझना इसलिए जरूरी है, ताकि भविष्य में सीमा क्षेत्र में सड़क, पुल और दूसरी महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की योजना और डिजाइन तैयार करते समय संभावित प्राकृतिक खतरों को ध्यान में रखा जा सके. वैज्ञानिक अध्ययन के निष्कर्षों का इस्तेमाल निगरानी व्यवस्था और आपदा प्रबंधन रणनीति को मजबूत करने में भी किया जाएगा.

अर्ली वार्निंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग पर भी सुझाव: वैज्ञानिक संस्थानों से यह भी पता लगाने को कहा गया है कि तमकनाला और आसपास के क्षेत्र में अर्ली वार्निंग सिस्टम और रियल टाइम मॉनिटरिंग की आवश्यकता है या नहीं? इसके लिए वर्षामापी, जलस्तर सेंसर, कैमरा आधारित निगरानी अथवा अन्य आधुनिक निगरानी तंत्र स्थापित करने की जरूरत का वैज्ञानिक आकलन किया जाएगा. अगर अध्ययन में क्षेत्र को अचानक जलप्रवाह, मलबा प्रवाह या अन्य तीव्र प्राकृतिक प्रक्रियाओं के लिहाज से संवेदनशील पाया जाता है, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की पहले से जानकारी हासिल करने के लिए निगरानी व्यवस्था विकसित करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं.

15 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश: USDMA सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित सभी वैज्ञानिक संस्थानों से अपने-अपने विशेषज्ञता क्षेत्र के अनुसार अध्ययन और परीक्षण कर 15 दिनों के भीतर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. रिपोर्ट में घटना के वैज्ञानिक कारणों का विश्लेषण करने के साथ भविष्य में जोखिम कम करने, निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और पूर्व चेतावनी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञ सुझाव भी दिए जाने हैं. आदेश के मुताबिक वैज्ञानिक अध्ययन से मिलने वाले निष्कर्ष भविष्य में सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क, पुल और अन्य महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की योजना, डिजाइन, निगरानी और आपदा प्रबंधन रणनीति तैयार करने में उपयोगी होंगे.

पढ़ें- नीती घाटी में भारी बारिश से पौड़ी में अलकनंदा का जलस्तर बढ़ा, लाउडस्पीकर से अलर्ट कर रही पुलिस

पढ़ें- चमोली तमकनाला फ्लैश फ्लड: सीएम धामी ने गढ़वाल कमिश्नर से की बात, ग्राउंड पर उतरने के निर्देश

पढ़ें-चमोली के तमक नाले में तबाही का मंजर, मलबे में लापता बीआरओ कर्मचारी की तलाश जारी, देखें तस्वीरें