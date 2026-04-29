बदरी-केदार में चोरी, भीड़ के बीच मिलकर ये गैंग ऐसे करता था जालसाजी, ₹14 लाख के फोन और नकदी बरामद
चमोली पुलिस ने बदरीनाथ में जेबकतरों के एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 29, 2026 at 7:08 PM IST
चमोली: चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, जहां देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु अटूट आस्था के साथ पवित्र धामों में शीश नवा रहे हैं. श्रद्धालुओं की इसी भारी भीड़ और आस्था का लाभ उठाकर कुछ असामाजिक तत्व अपनी तिजोरियां भरने की फिराक में थे. लेकिन बदरीनाथ पुलिस और एंटी थेफ्ट स्क्वाड (ATS) की पैनी नजरों ने इन शातिर 'जेबकतरों' के मंसूबों पर पानी फेर दिया है.
पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, थाना बदरीनाथ पुलिस को गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अंतरराज्यीय टप्पेबाज गिरोह भीड़ में घुल मिलकर श्रद्धालुओं का ध्यान भटका रहा है और उनके कीमती सामान पर हाथ साफ कर रहा है. यह गिरोह विशेष रूप से स्नान घाटों और मंदिर परिसर जैसे अधिक भीड़ वाले क्षेत्रों में सक्रिय था.
उधर, 27 अप्रैल को नरेश चंद्र (निवासी पौड़ी गढ़वाल) द्वारा कोतवाली बदरीनाथ में एक तहरीर दी गई थी. पीड़ित के अनुसार, उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे आईडी, डीएल, पैन कार्ड, एटीएम और 10 हजार रुपए गर्भगृह में दर्शन के दौरान चोरी हो गए थे. इस शिकायत के आधार पर कोतवाली बदरीनाथ में मुकदमा पंजीकृत किया गया.
केदारनाथ में श्रद्धालुओं के कीमती सामान पर हाथ साफ कर बद्रीनाथ में डाका डालने की फिराक में था अंतर्राज्यीय गिरोह;— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) April 29, 2026
चमोली पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचे 4 शातिर टप्पेबाज, कब्जे से 14 लाख के iPhone और Samsung S24 Ultra सहित 13 महंगे फोन बरामद pic.twitter.com/UXRitVkCck
मामले की गंभीरता और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चमोली, सुरजीत सिंह पंवार द्वारा एक विशेष एंटी थेफ्ट स्क्वाड का गठन किया गया. उन्होंने पुलिस टीम को निर्देश दिए कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे गिरोहों पर नकेल कसने के लिए मैनुअल पुलिसिंग के साथ-साथ आधुनिक सर्विलांस का भी उपयोग किया जाए.
पुलिस टीम ने सर्विलांस और सूचना के आधार पर 4 संदिग्धों को चिन्हित करते हुए घेराबंदी की और हनुमान चट्टी के पास दो संदिग्ध वाहनों को रोका लिया. वाहनों की तलाशी लेने पर अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 14 लाख रुपए की कीमत के कुल 13 मोबाइल फोन बरामद हुए.
इसके अलावा, आरोपियों के पास से 58 हजार 860 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है, जो चोरी की वारदातों से जुटाई गई थी. साथ ही पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई दो कारें PB 31 Y 1800 और PB 10 HV 4662 को भी सीज कर दिया है.
केदारनाथ में हाथ साफ कर बदरीनाथ में दे रहे थे वारदात को अंजाम: पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ कि बरामद किए गए फोन इन शातिरों ने केदारनाथ धाम से चुराए थे. इनमें से एक आईफोन के संबंध में थाना सोनप्रयाग में भी मुकदमा पंजीकृत है. केदारनाथ में वारदातों को अंजाम देने के बाद यह गिरोह बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की जेब काटने की योजना बना रहा था, लेकिन इससे पहले कि वे किसी और श्रद्धालु को शिकार बनाते, बदरीनाथ पुलिस ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया.
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 28 वर्षीय कृष्ण कुमार पुत्र बीनू निवासी बठिंडा (पंजाब), 25 वर्षीय दीया पत्नी अशूं निवासी बठिंडा (पंजाब), 26 वर्षीय सुनील कुमार पुत्र महाराज सिंह निवासी, भरतपुर (राजस्थान) हाल पता बठिंडा (पंजाब), 31 वर्षीय ललित कुमार पुत्र प्रभुदयाल निवासी अलवर (राजस्थान) के रूप में की है.
पुलिस प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अपने कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पास में तैनात पुलिसकर्मी या सहायता केंद्र को दें.
चमोली पुलिस ने कहा कि, जिन भी व्यक्तियों के मोबाइल फोन खोए हैं, वे अपना फोन पहचान कर उससे संबंधित वैध दस्तावेज (जैसे बिल या बॉक्स) थाना सोनप्रयाग या कोतवाली बदरीनाथ में प्रस्तुत कर सकते हैं. आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद अपना मोबाइल फोन प्राप्त कर सकते हैं.
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