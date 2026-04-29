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बदरी-केदार में चोरी, भीड़ के बीच मिलकर ये गैंग ऐसे करता था जालसाजी, ₹14 लाख के फोन और नकदी बरामद

केदारनाथ के बाद बदरीनाथ में देना था वारदातों को अंजाम, चमोली ATS ने प्लान किया फेल ( PHOTO-CHAMOLI POLICE )