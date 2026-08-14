ETV Bharat / bharat

चमोली पीपलकोटी टनल हादसा TIMELINE, एक क्लिक में जानिये पूरी डिटेल

देहरादून: उत्तराखंड का चमोली जिला एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. चमोली जिले के पीपलकोटी में टनल धंसने से 7 मजदूरों की मौत हो गई है. अभी भी तीन मजदूर लापता बताये जा रहे हैं. मरने वालों में सबसे अधिक मजदूर यूपी के हैं. इस हादसे में यूपी के 3 मजदूरों की मौत हुई है. उत्तराखंड और छत्तसीगढ़ के भी दो-दो मजदूरों की मौत हुई है. यह हादसा चमोली विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना की मायापुर टनल में हुआ. जहां अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. इस हादसे में अब तक क्या कुछ हुआ आइये जानते हैं.