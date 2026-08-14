चमोली पीपलकोटी टनल हादसा TIMELINE, एक क्लिक में जानिये पूरी डिटेल
चमोली पीपलकोटी टनल हादसे में अब तक 7 मजदूरों के शव मिल चुके हैं. तीन मजदूर अभी भी लापता हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 14, 2026 at 1:42 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड का चमोली जिला एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. चमोली जिले के पीपलकोटी में टनल धंसने से 7 मजदूरों की मौत हो गई है. अभी भी तीन मजदूर लापता बताये जा रहे हैं. मरने वालों में सबसे अधिक मजदूर यूपी के हैं. इस हादसे में यूपी के 3 मजदूरों की मौत हुई है. उत्तराखंड और छत्तसीगढ़ के भी दो-दो मजदूरों की मौत हुई है. यह हादसा चमोली विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना की मायापुर टनल में हुआ. जहां अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. इस हादसे में अब तक क्या कुछ हुआ आइये जानते हैं.
- 13 अगस्त की शाम लगभग 7:05 बजे टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में मलबा एवं पानी भरने की सूचना मिली. तब शुरूआती जानकारी के अनुसार टनल में 18 से 19 मजदूरों की खबर थी.
- 13 अगस्त को ही घटना की सूचना मिलते ही खोज एवं बचाव अभियान तत्काल शुरू किया गया. शुरुआत में ही 8 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया. इस दौरान एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम मौके पर थी
- इसके बाद टनल में 22 मजदूरों के फंसे होने की सूचना मिली. जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ और आईटीबीपी को बुलाया गया.
- इसके बाद रात को 8 बजे सीएम ने टनल हादसे की जानकारी एक्स पर दी. सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया.
- इसके बाद रात को 8.30 बजे तक राहत बचाव कार्य में तेजी आई. तब तक 13 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया. राहत कार्यों का दायरा बढ़ाया गया.
- इसके बाद चमोली डीएम गौरव कुमार का बयान आया. चमोली जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया टीएचडीसी की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की एक टनल है. टनल में मलबा आया है. मलबे के साथ पानी भी आया है. टनल में जो शिफ्ट काम कर रही थी, उसमें लोग फंसे है. अभी तक 14 से 15 लोगों को निकाल लिया गया है. सभी रेस्क्यू टीम मौके पर लगी हुई है.
- इसी दौरान रात को 9 बजे चमोली सीएमओ डॉ राजीव पाल ने टीएचडीसी की टनल में ब्लास्ट की बात कही. रात 9.30 बजे तक टनल से 16 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया.
- रात को ही सीएम धामी एक्शन में नजर आये. सीएम धामी देहरादून आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे. जहां उन्होंने राहत एवं बचाव अभियान की कमान संभालते हुए अधिकारियों को युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित करने के निर्देश दिए.
- रात को 10 बजे करीब सीएम धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मजदूरों से की बात, हालचाल जाना और मनोबल बढ़ाया. सीएम धामी ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है. उनके उपचार और पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की जाएगी.
- इसके साथ ही सीएम धामी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन एवं छत्तीसगढ़ सीएम विष्णु देव साय से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने की बात की. उन्हें मजदूरों के बारे में जानकारी दी.
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- रात को 11 बजे पीपलकोटी टनल हादसे में तीन मजजूरों की मौत की सूचना आई. चमोली डीएम गौरव कुमार ने इसकी पुष्टि की.
- इस दौरान पीपलकोटी टनल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया गया. टनल के अंदर मलबे के बीच ऐजेंसियों ने राहत बचाव कार्य चलाया.
- रात 11.30 बजे तक पीपलकोटी टनल हादसे में मजदूरों की मौत का आंकड़ा बढ़ा. ये आंकड़ा बढ़कर 7 हो गया. मरने वाले मजदूरों में 3 यूपी, 2 छत्तीसगढ़, 2 उत्तराखंड के मजदूर थे. इसके बाद भी 3 मजदूर लापता थे. जिनकी तलाश के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. डीएम गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार घटनास्थल पर डटे रहे.
- रात को ही लापता लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र, देहरादून (SEOC Uttarakhand) ने 0135-2710334, 82188 67005 व 1070 फोन नंबर जारी किए.
- इसके बाद अगले दिन 14 अगस्त की सुबह सात बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीपलकोटी टनल हादसे की जानकारी ली. फिर सीएम ने रेस्क्यू किए गए घायल श्रमिकों से फोन पर बात की.
- इसके बाद सुबह 9 बजे सीएम धामी ने ग्राउंड जीरों पर पहुंचे. प्रतिकूल मौसम के कारण हेलीकॉप्टर की लैंडिंग भी बेहद मुश्किल रही. सीएम धामी ने टनल में पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया. प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सहित सभी संबंधित एजेंसियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली.
- इसके बाद सीएम धामी ने मौके पर रेस्क्यू किए गए घायल श्रमिकों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जानी
- दोपहर 12 बजे सीएम धामी ने घायलों से मिलने के लिए जिला चिकित्सालय गोपेश्वर पहुंचे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीपलकोटी (मायापुर) टनल हादसे के घायलों से हालचाल जाना. साथ ही सीएम धामी ने चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी भी ली.
- इसके बाद दिन में ही चमोली पीपलकोटी टनल हादसे में मारे गये मजदूरों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा हुई.
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