चमोली पीपलकोटी टनल हादसा, तीसरे दिन मिला 8वां शव, 2 मजदूरों की तलाश जारी
चमोली पीपलकोटी टनल में तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. लापता मजदूरों की तलाश के लिए दिन रात टीमें लगी हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 15, 2026 at 1:15 PM IST
चमोली: मायापुर स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में 13 अगस्त को हुए हादसे के बाद लापता श्रमिकों की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान शनिवार को भी जारी रहा. अभियान के दौरान एक और श्रमिक के शव को बाहर निकाला गया है. इसकी के साथ पीपलकोटी टनल हादसा मौत का आंकड़ा 8 पहुंच गया है. दो मजदूरों की अभी भी तलाश की जा रही है.
पीपलकोटी चौकी इंचार्ज लक्ष्मीकांत बिजलवाण ने बताया कि टनल हादसे में लापता तीन श्रमिकों में से एक श्रमिक का शव आज बरामद कर लिया गया है. मृतक की पहचान देवनाथ पुत्र धनसु राम बघेल, निवासी ग्राम दहीगोंडा, पोस्ट ऑफिस दहीगोंडा, छत्तीसगढ़ के रूप में हुई है.
टीएचडीसी टनल में रेस्क्यू अभियान जारी, एक और श्रमिक बाहर निकाला गया; दो की तलाश युद्धस्तर पर।— DM Chamoli (@ChamoliDm) August 15, 2026
टनल हादसे में रेस्क्यू अभियान तेज, एक और श्रमिक को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा। pic.twitter.com/c0fyb2sezW
टनल हादसे के बाद लापता दो अन्य श्रमिकों की तलाश युद्धस्तर पर की जा रही है. रेस्क्यू टीमें टनल के भीतर संभावित स्थानों पर सघन सर्च अभियान चला रही है. पानी की अधिक मात्रा रेस्क्यू कार्य में चुनौती बनी हुई है. इसे देखते हुए सक्शन पंप समेत अन्य उपकरणों की मदद से टनल में भरे पानी की निकासी का काम भी तेजी से किया जा रहा है.
पानी का स्तर कम होने के साथ ही रेस्क्यू टीमों के लिए टनल के भीतर आवाजाही आसान होने की उम्मीद है. इसके बाद संभावित स्थानों तक पहुंचकर लापता श्रमिकों की तलाश को और तेज किया जा सकेगा.
जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और संबंधित विभागों की टीमें आपसी समन्वय से राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं. मौके पर उपलब्ध संसाधनों और उपकरणों के जरिए अभियान को गति देने का प्रयास किया जा रहा है. प्रशासन ने लापता दोनों श्रमिकों की तलाश को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी संभावित स्थानों पर सघन खोज अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.
बता दें चमोली पीपलकोटी टनल हादसे के बाद से अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. हादसे में अब तक आठ मजदूरों की मौत हो चुकी है. हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों में उत्तर प्रदेश के तीन, उत्तराखंड के दो और छत्तीसगढ़ के 3 मजदूर शामिल हैं.
वहीं, टनल हादसे में 12 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है. इनमें 11 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि एक मजदूर को मामूली चोट के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. 2 मजदूर अभी भी टनल के अंदर फंसे हुए हैं.
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