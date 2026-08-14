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पीपलकोटी टनल हादसा: ग्राउंड जीरो पहुंचे सीएम धामी, सुरंग में जाकर लिया रेस्क्यू का जायजा, जानें अपडेट

चमोली: जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में टनल हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं. सीएम ने रेस्क्यू में लगी टीमों से अब तक के रेस्क्यू का अपडेट लिया. इसके बाद वो खुद टनल के अंदर गए और वहां के हालात का जायजा लिया.

पीपलकोटी टनल हादसे के बाद रेस्क्यू जारी: गुरुवार देर शाम से ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और स्थानीय पुलिस की टीमें टनल के भीतर जाकर लगातार खोज एवं बचाव अभियान चला रही हैं. गुरुवार 13 अगस्त को पीपलकोटी की टनल में अचानक पानी का तेज बहाव आने के बाद कई मजदूर अंदर फंस गए थे. हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और रेस्क्यू एजेंसियां मौके पर पहुंचीं और अभियान शुरू किया गया. लगातार चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच जवान टनल के अंदर जाकर फंसे लोगों की तलाश और राहत-बचाव का काम कर रहे हैं.

चमोली टनल हादसा (Video Courtesy- SDRF)

मृतकों और घायलों का आंकड़ा: आज शुक्रवार सुबह 9 बजे राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने जो विवरण जारी किया है, उसके अनुसार टनल के अंदर कुल 22 कर्मचारी फंसे थे. इनमें से 19 लोगों को निकाल लिया गया है. इन 19 लोगों में 7 लोगों की मौत होना बताया गया है. 12 लोग घायल बताए गए हैं. 3 लोग अभी भी लापता बताए गए हैं, जिनके तलाश युद्ध स्तर पर चल रही है. मृतकों की सूची में उत्तराखंड के चमोली समेत झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोग शामिल हैं.

चमोली डीएम का बयान: उधर चमोली जिले के डीएम गौरव कुमार का कहना है कि अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है. अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है. प्रशासन की टीमें मौके पर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. टनल के अंदर फंसे लोगों से जुड़ी हर जानकारी जुटाई जा रही है.