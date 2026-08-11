धराली से तमक नाले तक आपदा की वही कहानी: पहाड़ों में कड़ा इम्तिहान, स्थाई कनेक्टिविटी और इंजीनियरिंग की बड़ी परीक्षा
चमोली तमक नाला फ्लैश फ्लड की घटना ने पहाड़ों की संवेदनशीलता के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर किया. रिपोर्ट- किरणकांत शर्मा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 11, 2026 at 7:51 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में चमोली जिले की नीति घाटी में सोमवार 10 अगस्त को आए फ्लैश फ्लड ने बीते साल आई एक आपदा की यादें ताजा कर दीं. बीते साल 05 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी जिले के धराली में बड़ी आपदा आई थी, जिसने धराली की तस्वीर बदल कर रख दी. ज्योतिर्मठ-मलारी मोटर मार्ग पर तमक नाले में 10 अगस्त शाम को आए फ्लैश फ्लड में न सिर्फ बेली ब्रिज तबाह हो गया, बल्कि कई गाड़ियां भी बह गई थीं. इस हादसे में एक व्यक्ति अभी भी लापता है. इस इलाके में फ्लैश फ्लड और इस तरह की आपदाओं का पुराना इतिहास रहा है. उसी को विस्तार से जानते हैं.
पिछले साल उत्तरकाशी के धराली में आई भयावह आपदा के करीब एक साल बाद चमोली के नीति घाटी से 10 अगस्त को आए फ्लैश फ्लड की घटना के एक बार फिर से लोगों को डरा दिया है. तमक नाले के ऊपर बने पुल के बहने से नीति घाटी का संपर्क ज्योतिर्मठ से कट गया है. फ्लैश फ्लड की घटना के बाद तमक, जुम्मा, कागा, गरपक, द्रोणागिरी, जेलम, कोषा, मलारी, कैलाशपुर, मेहरगांव, फर्किया, बांपा और गामशाली समेत 14 से अधिक गांवों का सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है. इतना ही नहीं, यह सड़क भारत को चीन सीमा से भी जोड़ती है.
उत्तराखंड के चमोली में भयानक जलसैलाब में बहे पुल और गाड़ी, बीआरओ कर्मी भी लापता #Uttarakhand #chamoli #chamoliflashflood #flashflood pic.twitter.com/PLV4ui0CJ5— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) August 10, 2026
सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क: नीती घाटी और सुमना घाटी की तरफ सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की आवाजाही के लिए यह प्रमुख सड़क मार्ग है. ऐसे में तमक नाले पर पुल का बहना केवल ग्रामीणों की आवाजाही का संकट नहीं है, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी बेहद अहम मामला है. लिहाजा विभाग इस मार्ग को तत्काल ठीक करने की कोशिश मे जुटा हुआ है.
हर बरसात में क्यों खतरनाक बना जाता है तमक नाला: इस बारे में भू-वैज्ञानिक बीड़ी जोशी बताते हैं कि तमक नाले का उद्गम ऊंचे हिमालयी क्षेत्र के बुग्यालों से होता है. बरसात के दौरान जब इन ऊंचाई वाले इलाकों में भारी वर्षा होती है तो बड़ी मात्रा में पानी अचानक नीचे की तरफ आता है. इसी वजह से तमक नाले में बहुत तेजी से जलप्रवाह में बढ़ोतरी होती है और वो कितना भयावह होता है, यही दस अगस्त की घटना के दौरान देखने को मिला है.
तमक नाला आगे चलकर धौली गंगा में मिलता है, इसलिए तमक नाला से सिर्फ सड़क और पुलों को ही नुकसान नहीं पहुंचता है, बल्कि उससे धौली गंगा के जलस्तर भी अचानक बढ़ जाता है और कई बार यह बड़ा घातक साबित होता है. कुछ साल पहले भी यहां ऐसी परिस्थितियां बनी थी, जब मलबे और पानी के कारण धौली गंगा में झील जैसी स्थिति तक पैदा हो गई थी. प्रशासन को मशीनों की मदद से मलबा हटाकर पानी की निकासी करनी पड़ी थी.
- बीड़ी जोशी, भू-वैज्ञानिक -
बीड़ी जोशी का कहना है कि तमक नाले में जिस तरह का जल सैलाब आता है, उससे यह सवाल खड़ा होता है कि नाले के लिए बनाया जा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राकृतिक जलप्रवाह के सामने कितनी देर टिक पा रहा है.
तमक नाले में पुल बहने की घटना कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी यहां अत्यधिक जलप्रवाह के कारण संपर्क मार्ग बाधित होते रहे हैं. समस्या के स्थायी समाधान के लिए सीमा सड़क संगठन की ओर से आरसीसी पुल बनाया गया था. इसे ऊंचाई और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था, लेकिन करीब एक साल पहले यह पुल भी तेज जलप्रवाह की चपेट में आकर बह गया. इसके बाद तत्काल आवाजाही बहाल करने के लिए अस्थायी इंतजाम किए गए.
- बीड़ी जोशी, भू-वैज्ञानिक -
31 अगस्त 2025 को भी आई थी ऐसी ही आफत: तमक नाले की संवेदनशीलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 31 अगस्त 2025 को भी भारी बारिश के बाद यहां अचानक बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई थी. उस समय ज्योतिर्मठ-मलारी मार्ग पर बना सीमेंट-कंक्रीट का पुल तेज बहाव में बह गया था. पुल टूटने के बाद नीती घाटी के एक दर्जन से ज्यादा गांवों का मोटर संपर्क टूट गया था और सीमा क्षेत्र में तैनात सेना के लिए भी आवाजाही प्रभावित हुई थी.
इसी तरह तमक नाले से करीब पांच किलोमीटर आगे जुम्मा मोटर पुल भी कुछ वर्ष पहले इसी तरह के सैलाब की चपेट में आ चुका है. यानी तमक से लेकर नीती घाटी तक सड़क और पुलों का नेटवर्क लगातार प्राकृतिक दबाव झेल रहा है. इसके बावजूद हर घटना के बाद अस्थायी बहाली और फिर अगले मानसून में दोबारा संकट का सिलसिला सवाल खड़े करता है.
एक व्यक्ति और कैंपर के बहने की सूचना से बढ़ी चिंता: सोमवार को तमक नाले में अचानक पानी बढ़ने के दौरान बैली ब्रिज भीषण जलप्रवाह में बह गया. इस घटना में एक व्यक्ति और एक कैंपर वाहन के बहने की सूचना सामने आई. घटना के बाद स्थानीय पुलिस-प्रशासन और राहत-बचाव एजेंसियां सक्रिय हुईं.
रेस्क्यू अपडेट | तमक नाला, ज्योतिर्मठ-मलारी मार्ग— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) August 11, 2026
चमोली जिले के ज्योतिर्मठ-मलारी मोटर मार्ग पर तमक नाला में अत्यधिक जलप्रवाह के कारण वैली ब्रिज बहने की घटना के बाद लापता एक व्यक्ति की तलाश में आज दूसरे दिन भी रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। pic.twitter.com/LqE6fu6aM4
रेस्क्यू टीमों के लिए बड़ी चुनौती: प्रशासन की प्राथमिकता फिलहाल प्रभावित लोगों की सुरक्षा फंसे लोगों तक पहुंच और घाटी में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखना है. एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को रेस्क्यू में लगाया गया है. क्योंकि सड़क संपर्क टूटने की स्थिति में राशन, दवाइयों, खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति चुनौती बन सकती है. यही वजह है कि प्रशासन को वैकल्पिक रास्तों और उपलब्ध अन्य माध्यमों से आवश्यक वस्तुओं को प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाने की तैयारी करनी पड़ रही है.
मुख्यमंत्री ने ग्राउंड जीरो से मांगी रिपोर्ट: तमक नाले में बैली ब्रिज बहने की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पूरे घटनाक्रम की निगरानी कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने चमोली के जिलाधिकारी और गढ़वाल मंडल आयुक्त से स्थिति की जानकारी लेते हुए राहत-बचाव अभियान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और सड़क संपर्क बहाल करने के निर्देश दिए हैं.
नीति घाटी में हुई भारी वर्षा के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस टीम द्वारा नदी किनारे रह रहे लोगों को लाउडस्पीकर/अनाउंसमेंट के माध्यम से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। pic.twitter.com/sqg8lXScQ6— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) August 10, 2026
साथ ही सीएम धामी ने अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर नुकसान का वास्तविक आकलन करने को कहा गया है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित इलाकों में राशन, दवाइयों और दूसरी जरूरी सामग्री की आपूर्ति किसी भी स्थिति में रुकनी नहीं चाहिए. साथ ही ज्योतिर्मठ-मलारी मार्ग को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए सभी संभावित विकल्पों पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं.
12 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट: चमोली की घटना ऐसे समय हुई है, जब मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड के कई जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा जताया गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के हाइड्रोमेट डिवीजन ने फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेल के बुलेटिन के मुताबिक अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पौड़ी गढ़वाल के कुछ जल ग्रहण क्षेत्रों व आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान कम से मध्यम स्तर की आकस्मिक बाढ़ का खतरा रह सकता है.
तमक नाला उफनाने से नाले पर बना पुल क्षतिग्रस्त, मलारी से आगे आवाजाही बाधित। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है।— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) August 10, 2026
पुलिस, प्रशासन, SDRF व NDRF की टीमें मौके के लिए रवाना। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। pic.twitter.com/0qgB4mngJx
वहीं, बारिश के कारण निचले इलाकों में सतही जल बहाव और जलभराव की स्थिति भी बन सकती है. ऐसे में नदी-नालों के आसपास रहने वाले लोगों और संवेदनशील इलाकों में काम करने वाले विभागों के लिए अतिरिक्त सतर्कता जरूरी हो गई है.
अलर्ट मोड पर आपदा प्रबंधन का पूरा सिस्टम: आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन की माने तो मौसम संबंधी पूर्व चेतावनियों को देखते हुए राज्य का आपदा प्रबंधन तंत्र अलर्ट मोड पर है.
संभावित फ्लैश फ्लड, भूस्खलन, जलभराव और नदी-नालों के अचानक बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है और आपात स्थिति में राहत एवं बचाव दलों को तत्काल सक्रिय करने की तैयारी रखी गई है. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से चमोली समेत प्रदेश के सभी संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है.
- विनोद कुमार सुमन, सचिव आपदा प्रबंधन -
सवाल अब यही है कि चेतावनी से लेकर मौके पर कार्रवाई तक यह पूरा सिस्टम कितनी तेजी से काम करता है.
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास, प्रारम्भिक व माध्यमिक विद्यालयों की आपदा के कारण क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों की मरम्मत, शासकीय आवासीय भवनों के निर्माण, विभिन्न गांवों तथा कार्यालयों के बाढ़ सुरक्षा उपायों,…— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) August 11, 2026
धराली की याद दिलाती तस्वीरें, अब सवाल स्थायी समाधान का: उत्तराखंड में हर मानसून के साथ यह सवाल दोबारा खड़ा होता है कि क्या आपदा के बाद केवल सड़क और पुल को दोबारा बनाना पर्याप्त है. तमक नाले की लगातार बदलती तस्वीर बताती है कि संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में सामान्य निर्माण तकनीक से आगे बढ़कर प्राकृतिक जलप्रवाह, मलबे की मात्रा, ग्लेशियल और बुग्याली क्षेत्रों से आने वाले पानी व बदलते मौसम के पैटर्न को ध्यान में रखकर करना होगा.
चमोली जिले की नीती घाटी में तमक नाले में उफान के बाद आई आपदा से प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ राहत कार्यों में जुटी हैं।#Chamoli #NitiValley#Uttarakhand#RoadConnectivity pic.twitter.com/bw5pPMLevV— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) August 11, 2026
पिछले साल धराली में आई विनाशकारी आपदा ने पूरे देश को पहाड़ों की संवेदनशीलता दिखाई थी. अब चमोली में तमक नाले की घटना उसी खतरे की एक ओर चेतावनी के तौर पर देखी जा रही है. आपदा को रोका नहीं जा सकता लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, समय पर चेतावनी, स्थानीय निगरानी और तेज राहत-बचाव के जरिए नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है. ऐसे में तमक नाले का सवाल सिर्फ एक पुल के बहने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पहाड़ों में आपदा प्रबंधन और स्थायी कनेक्टिविटी की पूरी व्यवस्था की परीक्षा है.
पढ़ें---
- नीती घाटी में भारी बारिश से पौड़ी में अलकनंदा का जलस्तर बढ़ा, लाउडस्पीकर से अलर्ट कर रही पुलिस
- चमोली तमकनाला फ्लैश फ्लड: सीएम धामी ने गढ़वाल कमिश्नर से की बात, ग्राउंड पर उतरने के निर्देश
- चमोली के तमक नाले में तबाही का मंजर, मलबे में लापता बीआरओ कर्मचारी की तलाश जारी, देखें तस्वीरें
- उत्तराखंड के 12 जिलों में अगले 24 घंटे के भीतर फ्लैश फ्लड का खतरा, लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश
- उत्तराखंड: चमोली में भयानक जलसैलाब में बहे पुल और गाड़ी, बीआरओ कर्मी भी लापता