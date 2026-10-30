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उत्तराखंड हेलीकॉप्टर क्रैश: बेंगलुरू के CCB अफसर की मौत, सदमे में परिवार

चमोली हेलीकॉप्टर हादसे में बेंगलुरू पुलिस के सीसीबी अफसर अरुण सालुंके की मौत हुई है. अरुण सालुंके 2007 बैच के अधिकारी थे. अरुण सालुंके के परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं. वे राममूर्तिनगर के रहने वाले हैं. उन्होंने इंदिरा नगर और बनासवाड़ी सहित कई पुलिस थानों में इंस्पेक्टर के तौर पर काम किया है. वे कुछ महीनों से CCB (सेंट्रल क्राइम ब्रांच) के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन में काम कर रहे थे.

इससे पहले, जब वे बनासवाड़ी के इंस्पेक्टर थे, तब जनता से मिले अच्छे फीडबैक के आधार पर, बैंगलोर पुलिस की 'लोकस्पंदन' प्रक्रिया के तहत उस थाने को 'बेस्ट पुलिस स्टेशन' का खिताब मिला था. बेलगाम के रहने वाले अरुण ने MS रमैया टेक्निकल कॉलेज से पढ़ाई की है.

अरुण सालुंके को जानने वाले इस खबर से बहुत दुखी हैं. उनके जानने वाले दासप्पा ने बताया, "मैं अरुण को तीन साल से जानता हूं. वह हमारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में किराएदार थे. वह एक अच्छे इंसान थे. सभी के साथ उनके संबंध अच्छे थे. यह बहुत दुख की बात है कि उनके साथ ऐसा हुआ है. उन्होंने बताया वे ट्रिप पर गए दोस्तों के साथ गया था.

चमोली हेलीकॉप्टर हादसे में मौतों का विवरण-