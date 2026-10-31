चमोली जोशीमठ हेलीकॉप्टर क्रैश: क्षत-विक्षत हालत में 6 शव बरामद, जानिए रेस्क्यू अपडेट
Joshimath heli crash Update: सभी लोगों के शवों को सड़क मार्ग तक पहुंचाने के बाद एंबुलेंस के माध्यम से जोशीमठ लाया जाएगा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 31, 2026 at 9:44 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 10:08 PM IST
चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले में शुक्रवार को हुए दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट समेत छह लोगों की मौत हो गई थी. बदरीनाथ धाम से देहरादून के सहस्रधारा के लिए उड़ान भरने वाला ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का हेलीकॉप्टर ज्योतिर्मठ क्षेत्र के चाई गांव के समीप दुर्गम पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. हादसा इतना भीषण था कि दुर्घटनास्थल पर शव क्षत-विक्षत हालत में मिले. हेलीकॉप्टर हादसे की असल वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है. प्रारंभिक तौर पर खराब मौसम की आशंका जताई जा रही है.
घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ समेत विभिन्न बचाव दल मौके पर पहुंचे. दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, गहरी खाइयों और पथरीले रास्तों के बीच रेस्क्यू अभियान चलाना टीमों के लिए बड़ी चुनौती बना रहा.
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इसके बावजूद बचाव दलों ने जोखिम उठाकर सभी छह शवों को दुर्घटनास्थल से बरामद कर लिया. शनिवार देर शाम तक शवों को सड़क मार्ग तक पहुंचाने का अभियान जारी रहा. रेस्क्यू टीम के अनुसार, अभी तक एक शव चाई गांव के पास पहुंचाया गया है. बाकी शवों को भी वहां तक लाने का काम किया जा रहा है. दुर्गम रास्तों के कारण टीमों को सड़क तक पहुंचने में दो से तीन घंटे का अतिरिक्त समय लग रहा है.
उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है. जहां ट्रांस कंपनी का हेलीकॉप्टर बदरीनाथ धाम से यात्री को लेकर लौट रहा था. जिसमें 5 यात्री और एक पायलट सवार थे. हादसे में सभी की मौत हो गई. #uttarakhand #chamoli #HelicopterCrash #uttarakhandhelicrash खबर पढ़ें- https://t.co/wWJ6rLfVQt https://t.co/dB8SusVxRi— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 30, 2026
अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने बताया रेस्क्यू टीम ने दुर्घटना में मारे गए सभी छह लोगों के शव बरामद कर लिए हैं. शवों को सड़क मार्ग तक पहुंचाने के बाद एंबुलेंस के माध्यम से जोशीमठ लाया जाएगा. इसके बाद सभी शवों को ऋषिकेश एम्स भेजने की तैयारी है. जहां आगे की आवश्यक प्रक्रिया और डीएनए संबंधी कार्रवाई की जाएगी.
उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश, चमोली जोशीमठ के पास हुआ हादसा, पायलट समेत 6 लोगों की मौत #uttarakhand #chamoli #HelicopterCrash #uttarakhandhelicrash #badrinathdham #joshimath @ChamoliDm @chamolipolice @pushkardhami खबर के लिए क्लिक करें https://t.co/wWJ6rLfVQt https://t.co/DsWYp7P2dJ— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 30, 2026
हादसे की खबर के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. परिजन ऋषिकेश एम्स पहुंच रहे हैं. एक ओर अपनों को खोने का गम है तो दूसरी ओर शवों की पहचान और अंतिम प्रक्रिया को लेकर परिवारों की निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं.
चमोली जोशीमठ हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद अब घटनास्थल का पहला वीडियो सामने आया है. जिसमें हेली नीचे दिखाई दे रहा है. #uttarakhand #helicopter #badrinathdham #joshimath #chamoli #HelicopterVthcxCrash खबर के लिए क्लिक करें https://t.co/wWJ6rLfVQt https://t.co/sQdBPLoK3y— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 30, 2026
दुर्गम पहाड़ियों के बीच कई घंटों तक चले इस रेस्क्यू अभियान में बचाव दलों को भारी मशक्कत करनी पड़ी. हादसे ने एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई सेवाओं की सुरक्षा और खराब मौसम में उड़ानों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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