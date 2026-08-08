हिमाचल में यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, हादसे में सात लोगों की मौत, 11 घायल
चंबा जिले में देवीकोठी के पास बड़ा सड़क हादसा पेश आया है. इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 9:36 AM IST|
Updated : August 8, 2026 at 9:59 AM IST
चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में तीसा-बैरागढ़ सड़क मार्ग पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक बस हादसा हुआ. देवीकोठी से चंबा की ओर आ रही एक निजी बस चलूंज मोड़ के पास अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे दूसरी सड़क पर जा गिरी. हादसे में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हुए हैं. जानकारी के अनुसार, बस सुबह करीब 6:30 से 7 बजे के बीच बैरागढ़ से चंबा के लिए रवाना हुई थी. बस ने करीब तीन किलोमीटर का ही सफर तय किया था कि देवीकोठी के समीप चलूंज मोड़ पर चालक ने नियंत्रण खो दिया. इसके बाद बस सड़क से नीचे लुढ़कते हुए दूसरी सड़क पर जा गिरी. हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है.
जोरदार आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग
हादसे के बाद जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन की टीमों के पहुंचने से पहले ही राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया था. हादसे में बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसके अंदर कई लोग फंस गए थे. बस की स्थिति को देखते हुए रेस्क्यू में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं. रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के लिए दो जेसीबी मशीनें भी मौके पर बुलाई गईं. राहत एवं बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला. हादसे में मौके पर ही सात लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 घायलों को बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.
दो गंभीर घायलों को टांडा किया रेफर
सभी घायलों को उपचार के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा लाया गया. यहां दो घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें टांडा रेफर किया गया है, जबकि नौ घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज चंबा में चल रहा है. घायलों में पांच बच्चे भी शामिल हैं. वहीं, घायलों में आयोध्या, उत्तर प्रदेश की एक महिला को छोड़कर बाकी सभी चुराह विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं.
मृतकों की सूची
- जगदेव शर्मा पुत्र धर्म सिंह, निवासी बाहला, डाकघर देवीकोठी, तहसील चुराह, चंबा
- देस राज पुत्र त्रिलोचन, निवासी बाहला, डाकघर देवीकोठी, तहसील चुराह, चंबा
- तेज सिंह पुत्र प्यारे लाल, निवासी सत्यास, डाकघर तरेला, तहसील चुराह, चंबा
- जगदेई पत्नी हरि लाल, निवासी बाहला, डाकघर देवीकोठी, तहसील चुराह, चंबा
- हरदेई पत्नी जगदेव, निवासी बाहला, डाकघर देवीकोठी, तहसील चुराह, चंबा
- नीलमा पत्नी मोती सिंह, निवासी देवीकोठी, तहसील चुराह, चंबा
- रूप सिंह पुत्र राधा राम, निवासी चिल्ली, डाकघर थल्ली, तहसील चुराह, चंबा
घायलों की सूची
- कर्ण सिंह उर्फ साहिल पुत्र हरि सिंह, गांव व डाकघर बैरागढ़, तहसील चुराह
- सुष्मिता पुत्री प्रमोद कुमार, निवासी अयोध्या, उत्तर प्रदेश
- प्रियंका पुत्री मोती, निवासी देवीकोठी, तहसील चुराह, चंबा
- हर्षिता पुत्री मोती, निवासी देवीकोठी, तहसील चुराह, चंबा
- पानो देवी पत्नी योगेंद्र मंगल, गांव डिरयाला, देवीकोठी, तहसील चुराह, चंबा
- काव्या पुत्री मोती सिंह, निवासी देवीकोठी, तहसील चुराह, चंबा
- धनी पत्नी भगतो, गांव रंडियूंड, डाकघर देवीकोठी, तहसील चुराह, चंबा
- धर्मों देवी पत्नी जस्सा राम, गांव व डाकघर घुलेई, तहसील चुराह, चंबा
- अर्पित मंगल पुत्र योगेंद्र मंगल, गांव डिरयाला, देवीकोठी, चंबा
- नेहा पुत्री मोती सिंह, निवासी देवीकोठी, तहसील चुराह, चंबा
- विजय कुमार पुत्र बेली राम, निवासी सरवास, डाकघर तरेला, तहसील चुराह, चंबा
मृतकों के परिवारों को 25 हजार रुपये की मदद
एसडीएम चुराह राजेश कुमार जरियाल ने कहा, "हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है. स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था. घायलों के लिए उचित इलाज की व्यवस्था की गई है. उन्हें इलाज के अस्पताल पहुंचाया गया है. वहीं हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 25 हजार रुपये और घायलों के परिवारों को 5 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी गई है."
पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच
एएसपी चंबा दिनेश ने बताया कि हादसा काफी भयानक था. हादसे में सात लोगों की मौत हुई है, जबकि 11 लोग घायल हुए हैं. हादसा किस वजह से हुआ, इसका अभी पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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