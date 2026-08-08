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हिमाचल में यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, हादसे में सात लोगों की मौत, 11 घायल

चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में तीसा-बैरागढ़ सड़क मार्ग पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक बस हादसा हुआ. देवीकोठी से चंबा की ओर आ रही एक निजी बस चलूंज मोड़ के पास अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे दूसरी सड़क पर जा गिरी. हादसे में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हुए हैं. जानकारी के अनुसार, बस सुबह करीब 6:30 से 7 बजे के बीच बैरागढ़ से चंबा के लिए रवाना हुई थी. बस ने करीब तीन किलोमीटर का ही सफर तय किया था कि देवीकोठी के समीप चलूंज मोड़ पर चालक ने नियंत्रण खो दिया. इसके बाद बस सड़क से नीचे लुढ़कते हुए दूसरी सड़क पर जा गिरी. हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है.

हादसे में सात लोगों की मौत और 11 घायल (ETV BHARAT)

जोरदार आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग

हादसे के बाद जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन की टीमों के पहुंचने से पहले ही राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया था. हादसे में बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसके अंदर कई लोग फंस गए थे. बस की स्थिति को देखते हुए रेस्क्यू में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं. रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के लिए दो जेसीबी मशीनें भी मौके पर बुलाई गईं. राहत एवं बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला. हादसे में मौके पर ही सात लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 घायलों को बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

दो गंभीर घायलों को टांडा किया रेफर

सभी घायलों को उपचार के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा लाया गया. यहां दो घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें टांडा रेफर किया गया है, जबकि नौ घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज चंबा में चल रहा है. घायलों में पांच बच्चे भी शामिल हैं. वहीं, घायलों में आयोध्या, उत्तर प्रदेश की एक महिला को छोड़कर बाकी सभी चुराह विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं.