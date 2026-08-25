हनूर एनकाउंटर केस की जांच CID को ट्रांसफर, जंगल में कथित तौर पर गोलीबारी में 3 लोगों की हुई थी मौत
हनूर एनकाउंटर केस की जांच सीआईडी को ट्रांसफर कर दी गई है. इस मामले में तीन लोगों की मौत गोली लगने से हुई थी.
Published : August 25, 2026 at 4:03 PM IST
चामराजनगर: कर्नाटक में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के शाग्या जोन में कराडीकल्लू हिल पर हुए शूटआउट केस की जांच क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) को सौंपने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं. इस बारे में, पुलिस डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल डॉ. एम ए सलीम ने केस की पूरी फाइलें खुद सीआईडी के जांच अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया है.
चामराजनगर के पुलिस अधीक्षक एम मुथुराज को एक फैक्स संदेश भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि जिले के रामापुर, हनूर और कोल्लेगल ग्रामीण पुलिस थानों में दर्ज शूटआउट केस, शिकार कैंपों को नष्ट करने, जीप को नुकसान पहुंचाने और जंगल में आग लगाने के केस तुरंत आगे की जांच के लिए सीआईडी को ट्रांसफर कर दिए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि केस की फाइलें तुरंत आगे की जांच के लिए सीआईडी अधिकारियों को खुद जाकर सौंपी जाएं.
पुलिस डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल डॉ. एम ए सलीम ने निर्देश दिया है कि,सीआईडी स्पेशल सेल, पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इन केसों में आगे की जांच करने के लिए जरूरी कदम उठाएं. केसों की जांच पूरी होने के बाद एक विस्तृत जांच रिपोर्ट इस कार्यालय में जमा की जाए.
मामले की पृष्ठभूमि
15 अगस्त की सुबह कावेरी वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी के होलेमुरदत्ती जंगल में कथित तौर पर शिकार कर रहे तीन लोगों पर वन विभाग के अधिकारियों ने गोली चला दी. इस हमले में मरियमंगला गांव के एंटनी स्वामी, जगन्नाथ डोड्डी गांव के जॉन रोज पीटर और लाजर डोड्डी गांव के डेविड कुमार मारे गए.
इस घटना की निंदा करते हुए, मरने वालों के परिवारों, जगेरी इलाके के मार्तल्ली-संदनपाल्या के ग्रामीणों, कई कन्नड़ समर्थक संगठनों और कर्नाटक राज्य किसान संघ के पदाधिकारियों ने 15 और 16 अगस्त को दो दिनों तक हनूर शहर में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया और मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की.
विरोध के बाद, राज्य सरकार के निर्देश पर, जिला मजिस्ट्रेट श्रीरूपा ने कोल्लेगल सब-डिविजनल अफसर दिनेश कुमार मीणा के नेतृत्व में मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया था और सात दिनों के अंदर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया था.
इसके अनुसार, दिनेश कुमार मीणा ने उस जगह का दौरा किया जहां शूटआउट हुआ था और जानकारी इकट्ठा की. बाद में, जिला पुलिस अधीक्षक SOCO टीम, एंटी-नक्सल स्क्वॉड, बम डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड समेत एक्सपर्ट्स की टीमों ने मौके का निरीक्षण किया.
क्योंकि तय सात दिनों में पूरी जानकारी इकट्ठा करना मुमकिन नहीं था, इसलिए जांच अधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने डिप्टी कमिश्नर श्रीरूपा को पत्र लिखकर तीन और दिन मांगे. डिप्टी कमिश्नर ने इजाजत दे दी.
बीजेपी फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी का आरोप
इस बीच, भाजपा की फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गंभीर आरोप लगाया कि, तीनों मृतकों को बहुत करीब से गोली मारी गई थी. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और सीटी स्कैन इमेज जारी करने वाली कमेटी ने 50 पेज की रिपोर्ट भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र को सौंपी थी. रिपोर्ट देखने के बाद, विजयेंद्र ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर हमला बोला और स्पेशल जांच की मांग की.
ये भी पढ़ें: कर्नाटक के जंगल में एनकाउंटर : 3 लोगों की मौत, वनकर्मियों ने बताया 'शिकारी' तो रिश्तेदारों ने कहा 'वे किसान थे'