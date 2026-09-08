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हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद में बढ़ी राजनीतिक उलझनें! तीन मुकदमों के बीच पुलिस की भी अग्नि परीक्षा

एक और मुकदमा दर्ज हुआ : इस मामले में एक तरफ जहां राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज हुआ तो वहीं महिला अधिवक्ता अंजू ने भी कथित शुद्धिकरण के खिलाफ शिकायत की, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया. इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद हल्द्वानी कथित शुद्धिकरण विवाद में कानूनी लड़ाई दो दिशाओं में जाती हुई दिखाई दे रही है.

यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की बुनियाद ही इस दावे पर रखी गई थी कि उनके बयानों से अनुसूचित जाति और विशेष रूप से वाल्मीकि समाज की भावनाएं आहत हुईं. अमित कुमार ने अपनी शिकायत में खुद को वाल्मीकि समाज से बताया था और आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुए धार्मिक अनुष्ठान को जातिगत रंग देकर समाज की भावनाओं को आहत किया. अब उसी दावे पर वाल्मीकि समाज के एक हिस्से की ओर से सवाल खड़ा किया जाना मसले को गंभीर बनाता है.

जिन व्यक्तियों ने अमित कुमार के खिलाफ शिकायत की है, उनका आरोप है कि अमित कुमार ने अनुसूचित जाति समाज का नाम लेकर खुद को इस पूरे विवाद में शिकायतकर्ता के तौर पर पेश किया, जबकि उसका वाल्मीकि समाज से कोई संबंध नहीं है. इसीलिए इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. हालांकि इस मामले में अभी तक अमित कुमार को कोई बयान नहीं आया है. वहीं नैनीताल एसएसपी मंजु नाथ टीसी ने कहा कि इस मामले मे अभी जांच जारी है, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.

राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज कराने वालों की सवालों के घेरे में : इस घटना के बाद कांग्रेस भी शांत बैठने वाली नहीं थी. कांग्रेस न सिर्फ प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि कर्नाटक के बेंगलुरु में बीजेपी नेताओं के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज करा दी. इन सबके अलगे पूरे मामले में नया ट्विस्ट ये है कि जिस अमित नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ ये कहते हुए मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी प्रेस वार्ता से अनुसूचित जाति की भावनाओं को ठेस पहुंची है, अब उसी के खिलाफ वाल्मिकी समाज ने मोर्चा खोल दिया है. वाल्मिकी समाज ने उल्टा अमित कुमार के खिलाफ शिकायत दी है.

कांग्रेस ने बनाया राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा : इस मामला राष्ट्रीय स्तर पर उस समय और ज्यादा छाया जब राहुल गांधी ने 29 अगस्त दिल्ली में प्रेस वार्ता की. राहुल गांधी ने कांग्रेस की रैली के बाद कथित शुद्धिकरण को दलित सम्मान और सामाजिक भेदभाव के सवाल से जोड़ दिया है. ये पूरा मामला तब और राजनीतिक हो गया है, जब अमित नाम के एक व्यक्ति ने राहुल गांधी की उस प्रेस वार्ता को अनुसूचित जाति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया. साथ ही इस मामले में हल्द्वानी में एक तहरीर भी दी है और पुलिस ने उस पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया. एक तरह से देखा जाए तो राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुए मुकदम ने आग में घी डालने की काम किया.

खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले को राज्यसभा में उठाया और इस कथित शुद्धिकरण को अपना व दलितों को अपमान बताया. साथ ही इसके लिए बीजेपी को भी दोषी माना. इसके अलावा कांग्रेस नेताओं ने इस मामले में प्रदेशभर के थानों में तहरीर देकर एससी-एसटी का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की. वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने साफ किया है कि जिस संगठन ने हल्द्वानी रामलीला मैदान का शुद्धिकरण उसका उनसे कोई संबंध नहीं है.

पहले पूरा मामला समझिए : दरअसल, नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी के रामलीला मैदान में बीती आठ अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली की थी. इस रैली के बाद 11 अगस्त को श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास ने रामलीला मैदान के मंच पर एक धार्मिक अनुष्ठान किया. इस दौरान मंच पर हवन किया और गंगा जल छिड़ककर वहां का कथित शुद्धिकरण किया है. यहीं कथित शुद्धिकरण का मुद्दा आज न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश की राजनीति में दलित विरोधी बन गया.

देहरादून: हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद खत्म होने के नाम नहीं ले रहा है. इस मामले में जमकर राजनीति हो रही है. जिस व्यक्ति की शिकायत पर हल्द्वानी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, अब उसी व्यक्ति के खिलाफ वाल्मिकी समाज ने मोर्चा खोल दिया है. इसके अलावा इस मामले में एक और मुकदमा दर्ज हुआ है. इसी के साथ इस मामले में अब न सिर्फ प्रदेश की बल्कि राष्ट्रीय राजनीति भी गरमा गई है, ये मुद्दा सुलझने के बचाए राजनीतिक रूप से भी उलझता जा रहा है, जिसे सुलझना पुलिस के लिए आसान नहीं होगा. आईए समझते है कैसे:

एक तरफ अमित कुमार की शिकायत पर राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की धारा 196 और 299 तथा एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था, दूसरी तरफ अब महिला अधिवक्ता अंजू की शिकायत पर हल्द्वानी पुलिस ने लंबे समय बाद रामलीला मैदान में कथित शुद्धिकरण हवन करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है.

हल्द्वानी सीओ जगदीश चंद्रा को सौंपी गई जांच: पुलिस के मुताबिक इस मामले में एससी/एसटी एक्ट के साथ आईटी एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं और जांच हल्द्वानी सीओ जगदीश चंद्रा को सौंपी गई है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. यानी अब यह कहना गलत नहीं होगा कि विवाद में दोनों तरफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन यहीं सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या दोनों तरफ एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद मामला शांत हो जाएगा, फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा. क्योंकि एफआईआर दर्ज होना जांच की शुरुआत है. उसका निष्कर्ष नहीं.

जिस तरह से इस शिकायत को दर्ज करने में देरी की गई है, वो ये बताने के लिए काफी है कि पुलिस किस तरह से काम कर रही है. एक शिकायत पर एक रात में मुकदमा दर्ज होता है, जबकि दूसरी शिकायत तब तक दर्ज नहीं होती जब तक कांग्रेस का जनसैलाब देहरादून की सड़कों पर नहीं दिखाई देता.

गरिमा दसौनी, कांग्रेस प्रवक्ता-

बेंगलुरु की जीरो FIR ने उत्तराखंड पुलिस पर बढ़ाया दबाव: इस विवाद में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम बेंगलुरु में दर्ज हुई जीरो एफआईआर है. 5 सितंबर को बेंगलुरु पुलिस ने उत्तराखंड बीजेपी नेताओं और अन्य के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की थी. सभी में आरोपी अज्ञात है.

इस मामले में शिकायतकर्ता टीआर रामप्पा ने आरोप लगाया कि खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद उसी मैदान में शुद्धिकरण कराया गया और इस कृत्य से यह संदेश गया कि खड़गे के आने के कारण स्थान अपवित्र हो गया था. एफआईआर में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम एससी/एसटी एक्ट और बीएनएस की धाराएं लगाई गईं.

क्या दबाव में आई सरकार?: जीरो एफआईआर की खासियत यह है कि अपराध दूसरे क्षेत्र में हुआ हो तब भी किसी अन्य थाने में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है और बाद में उसे संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने को जांच के लिए भेजा जाता है. यही बेंगलुरु की एफआईआर अब उत्तराखंड के पूरे घटनाक्रम में एक राजनीतिक और कानूनी दबाव का बिंदु बन गई थी.

7 सितंबर को हाईकोर्ट से कांग्रेस को लगा झटका: सात सितंबर को जहां कांग्रेस ने देहरादून में सीएम आवास का घेराव किया तो वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट में हल्द्वानी कथित शुद्धिकरण मामले की स्वतंत्र जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार की ओर से निष्पक्ष और कानून सम्मत जांच के आश्वासन के बाद याचिका का निस्तारण कर दिया. अदालत ने कहा कि राज्य के महाधिवक्ता की ओर से दिए गए आश्वासन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है.

सरकार ने यह भी बताया कि 30 अगस्त को हल्द्वानी थाने में एफआईआर संख्या 0297/2026 दर्ज हो चुकी है और सीसीटीवी तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया है. कांग्रेस के लिए अदालत का यह फैसला इसलिए झटका माना गयात, क्योंकि कांग्रेस जिस स्वतंत्र जांच की मांग कर रही थी, उस पर हाईकोर्ट ने अलग से कोई जांच एजेंसी गठित करने का निर्देश नहीं दिया, लेकिन राजनीतिक मोर्चे पर कांग्रेस ने उसी दिन अपना आंदोलन तेज कर दिया.

खड़गे की चेतावनी: इस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा था कि घटना के बाद पर्याप्त समय बीत जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई. कांग्रेस के दलित और आदिवासी सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगने की रणनीति भी बनाई है. पार्टी ने साफ संकेत दिया कि वह इस मुद्दे को केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे दलित सम्मान सामाजिक न्याय और संविधान से जुड़े बड़े राजनीतिक मुद्दे के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगी.

अब जांच की असली परीक्षा: इस विवाद में अब सबसे अहम भूमिका पुलिस जांच की होगी. कथित शुद्धिकरण कार्यक्रम के वीडियो, फोटो, सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया पोस्ट, कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बयान और आयोजन से जुड़े दस्तावेज जांच का आधार बनेंगे. हाईकोर्ट में भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की बात सामने आई थी. इसलिए आने वाले समय में जांच का केंद्र यही होगा कि घटना के पीछे वास्तविक आयोजक कौन थे और उस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था.

अभी पुलिस को यह पता लगाना होगा कि रामलीला मैदान में वास्तव में क्या हुआ, किसने कथित शुद्धिकरण कराया. उसमें कौन लोग शामिल थे और क्या उस पूरे कृत्य में जातिगत अपमान या भेदभाव का तत्व था. वही दूसरी तरफ राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले में पुलिस को यह जांच करनी होगी कि उनके बयान वास्तव में किन परिस्थितियों में दिए गए. शिकायतकर्ता की सामाजिक पहचान क्या है और लगाए गए आरोप कानूनी धाराओं के तहत जांच और अभियोजन के स्तर तक टिकते हैं या नहीं.

-मंजूनाथ टीसी, एसएसपी, नैनीताल-

दूसरी ओर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच भी अपने आप में महत्वपूर्ण है. शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि वह वाल्मीकि समाज से आते हैं और राहुल गांधी के बयान से उनकी तथा समाज की भावनाएं आहत हुईं. अब उसी शिकायतकर्ता के खिलाफ वाल्मीकि समाज की ओर से पहचान को लेकर शिकायत सामने आ गई है. ऐसे में पुलिस के सामने एक नया सवाल भी होगा शिकायतकर्ता ने अपनी सामाजिक पहचान के संबंध में जो दावा किया, वह दस्तावेजों और आधिकारिक रिकॉर्ड से कितना पुष्ट होता है. अगर शिकायत में लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो उसका राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले पर क्या कानूनी असर पड़ेगा यह भी जांच और न्यायिक प्रक्रिया का विषय होगा.

क्या अब थमेगा विवाद: दोनों तरफ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद इस विवाद के तुरंत खत्म होने की संभावना कम दिखाई देती है. क्योंकि मामला अब तीन अलग-अलग स्तरों पर चल रहा है. हल्द्वानी की स्थानीय पुलिस जांच, बेंगलुरु की जीरो एफआईआर से जुड़ी प्रक्रिया और अदालतों में चल रही कानूनी लड़ाई. इसके अलावा कांग्रेस इसे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक न्याय और दलित सम्मान के मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी में है.

वहीं भाजपा की तरफ से लगातार यह कहा गया है कि शुद्धिकरण कार्यक्रम में भाजपा का कोई व्यक्ति शामिल नहीं था. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बात से इनकार कर चुके हैं कि भाजपा का कोई व्यक्ति इसमें शामिल था. ऐसे में पुलिस जांच अगर वास्तविक आयोजकों और कार्यक्रम की पृष्ठभूमि सामने लाती है. तभी यह स्पष्ट हो सकेगा कि आरोप किस हद तक सही हैं और किस हद तक राजनीतिक व्याख्या का हिस्सा.

विवाद के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा: अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के उत्तराखंड दौरे से ठीक पहले हुई यह एफआईआर क्या कांग्रेस के आंदोलन को कमजोर करेगी या फिर कांग्रेस इसे अपनी जीत के तौर पर पेश करेगी. कांग्रेस के पास अब यह कहने का आधार होगा कि लगातार दबाव के बाद आखिरकार पुलिस ने कथित शुद्धिकरण मामले में मुकदमा दर्ज किया. दूसरी ओर भाजपा यह तर्क दे सकती है कि सरकार ने कानून के मुताबिक शिकायत पर जांच और एफआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ाई न की किसी दबाव में.

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