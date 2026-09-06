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Explainer: SIR के दौरान युवाओं को हो रही परेशानी, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने में हैं पीछे, आखिर कैसे बनेंगे मतदाता?

पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं को चुनाव आयोग द्वारा जारी फॉर्म-6 के साथ घोषणा-पत्र और भारत निर्वाचन आयोग से मान्य 11 दस्तावेजों में से किसी एक को बीएलओ के माध्यम से जमा करना होगा.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, 4 सितंबर तक राज्य के सभी जिलों से कुल 3,41,577 फॉर्म-6 प्राप्त हुए हैं. इनमें सबसे अधिक रांची जिले में 31,662 फॉर्म-6 जमा हुए हैं, जबकि सबसे कम लोहरदगा जिले में मात्र 1,984 फॉर्म-6 प्राप्त हुए हैं. दूसरे स्थान पर धनबाद जिला है, जहां 28,568 आवेदन मिले हैं. इसी तरह गिरिडीह में 25,640, बोकारो में 17,512, पूर्वी सिंहभूम में 29,762, पश्चिमी सिंहभूम में 2,195 और पलामू में 26,764 फॉर्म-6 प्राप्त हुए हैं.

इस प्रकार उस समय 18 से 19 आयु वर्ग में कुल मतदाताओं की संख्या 10 लाख 74 हजार 732 थी. चूंकि 2024 के बाद अब तक मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं हुआ है, इसलिए आयोग को उम्मीद है कि इस बार के एसआईआर के दौरान करीब 18-20 लाख युवा पहली बार वोटर बनेंगे. इसके लिए सभी जिलों को संभावित लक्ष्य भी दिए गए हैं, लेकिन जिला स्तर पर जमा हो रहे आवेदनों की संख्या उम्मीदों के अनुरूप नहीं है.

गौरतलब है कि राज्य में 1 अक्टूबर 2024 के बाद वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़ा गया है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 1 अक्टूबर 2024 को अहर्ता तिथि मानकर प्रकाशित वोटर लिस्ट में 18 से 19 आयु वर्ग में नवयुवक मतदाताओं की संख्या 4 लाख 80 हजार 760, नवयुवती मतदाताओं की संख्या 5 लाख 93 हजार 959 और थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 13 थी.

झारखंड के वे युवा जो 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूरे करने वाले हैं, वे मतदाता गहन पुनरीक्षण के दौरान प्रक्रिया पूरी कर योग्य मतदाता बन सकते हैं. ऐसे युवाओं की संख्या करीब 10 लाख है. झारखंड में औसतन प्रतिवर्ष लगभग 8 लाख युवा 18-19 वर्ष की आयु पूरी करते हैं.

रांची : मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान इन दिनों युवाओं को मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है. इसके तहत 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम दाखिल करवा सकते हैं. चुनाव आयोग इस संबंध में विशेष अभियान भी चला रहा है. लेकिन युवा मतदाताओं के आवेदन उम्मीद के अनुरूप जमा नहीं हो रहे हैं. इसके कई कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें एसआईआर के कारण मांगे जा रहे दस्तावेज और नाम जोड़ने की प्रक्रिया जटिल होना प्रमुख बताया जा रहा है.

कार्य में तेजी लाने का निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को नए एवं युवा पात्र भारतीय नागरिकों को फॉर्म-6 एवं निर्धारित घोषणा-पत्र के माध्यम से मतदाता सूची में शामिल करने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 5 अगस्त 2026 को मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन के उपरांत नए पात्र मतदाताओं से फॉर्म-6 एवं निर्धारित घोषणा-पत्र के माध्यम से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

उन्होंने स्पष्ट किया कि 1 अक्टूबर 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके अथवा पूर्ण करने वाले सभी पात्र भारतीय नागरिकों का मतदाता सूची में पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना है. एसआईआर में नए मतदाताओं को फॉर्म-6 के माध्यम से जोड़ने के लिए 15 सितंबर 2026 तक ही आवेदन प्राप्त किए जा सकते हैं. विधानसभा आम चुनाव 2024 से अब तक लगभग दो वर्ष की अवधि और राज्य में प्रतिवर्ष करीब 4 प्रतिशत मतदाताओं की वृद्धि दर को देखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र पर औसतन लगभग 60 फॉर्म-6 प्राप्त होने का अनुमान है. ऐसे में नए पात्र मतदाताओं को जोड़ने के कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता गंभीर विषय है.

SIR प्रक्रिया के दौरान बीएलओ और मतदाता (Etv Bharat)

दस्तावेजों को लेकर उलझन बढ़ी, फॉर्म-6 आवेदनों में कमी

एसआईआर में नए मतदाताओं को फॉर्म-6 के माध्यम से जोड़ने के लिए 15 सितंबर 2026 तक ही आवेदन प्राप्त किए जा सकते हैं. मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए युवाओं के बीच उत्साह तो दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रक्रिया की जटिलता और दस्तावेजों की मांग के कारण उनकी परेशानी बढ़ गई है.

रांची के योगदा कॉलेज की छात्रा कोमल अपना अनुभव बताते हुए कहती हैं कि फॉर्म-6 जमा करने में उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. उन्होंने उम्मीद जताई कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने से वे लोकतंत्र का हिस्सा बनेंगी और अपनी इच्छानुसार सरकार बनाने में मत प्रकट कर सकेंगी.

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इसी तरह मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़कर घर का कामकाज कर रही शबनम कहती हैं कि उन्होंने तीन बार फॉर्म भरा है, लेकिन किसी न किसी वजह से मतदाता सूची में उनका नाम नहीं जुड़ा. इस बार उन्होंने फिर फॉर्म जमा किया है और उम्मीद है कि नाम जुड़ जाएगा. पुंदाग के सुनील का भी ऐसा ही अनुभव है. उन्होंने दो बार आवेदन किया, लेकिन नाम नहीं आया. इस बार उन्हें उम्मीद है कि मतदाता पहचान पत्र मिल जाएगा.

SIR प्रक्रिया के दौरान बीएलओ और मतदाता (Etv Bharat)

युवा वोटरों को हो रही परेशानी को सही ठहराते हुए जगन्नाथपुर के बूथ संख्या 232 की बीएलओ शेफाली कहती हैं कि फॉर्म-6 के साथ चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेजों में से किसी एक का होना अनिवार्य है. 2003 के एसआईआर में माता-पिता का नाम जब तक नहीं मिलेगा, तब तक वोटर लिस्ट में नाम शामिल होना मुश्किल है.

चुनाव आयोग के इस अभियान में युवाओं को दस्तावेजों को लेकर आ रही परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने आवासीय प्रमाण-पत्र बनाने का अभियान शुरू किया है, ताकि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने में कोई बाधा न हो. लेकिन आवासीय प्रमाण-पत्र के लिए भी खतियान एवं अन्य दस्तावेजों की मांग से लोग परेशान हैं. समय पर प्रखंड कार्यालय द्वारा इसे जारी नहीं किए जाने के कारण लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है.

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