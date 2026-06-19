फोन बना नया हथियार! शांत उत्तराखंड पर पाकिस्तानी हैंडलर्स और कट्टरपंथियों की नजर, 2016 से 2026 तक की इनसाइड स्टोरी
शांत राज्यों में पाकिस्तान के आतंकी संगठन सोशल मीडिया के जरिए अपना सोच की घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं. रिपोर्ट - किरणकांत शर्मा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 19, 2026 at 7:25 PM IST|
Updated : June 19, 2026 at 8:32 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड जैसे शांत पहाड़ी राज्य अब कट्टरपंथी संगठनों के निशाने पर हैं. यह बात ऐसे ही नहीं कही जा रही, बल्कि हाल फिलहाल में हुई कुछ घटनाओं और जांच एजेंसियों के खुलासे इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं. बीते एक दशक में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आतंकवादी और कट्टरपंथी संगठन अब पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़कर डिजिटल माध्यमों के जरिए नए क्षेत्रों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से एक उत्तराखंड भी है.
दरअसल, हाल के दिनों में देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और हल्द्वानी से जुड़े कुछ मामलों ने ये संकेत दिए हैं कि विदेशी हैंडलर सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप और ऑनलाइन प्रचार सामग्री के जरिए युवाओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं. उनी नजर अब उत्तराखंड जैसी छोटे राज्य पर भी पड़ गई है.
कब-कब सामने आए ऐसे मामले: यह सब बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार जांच एजेंसियों के सामने इस तरह के मामले आ रहे हैं, जहां कुछ लोग खासकर युवा विदेशी ताकतों के हाथों मे खेल रहे हैं. उत्तराखंड में सबसे चर्चित मामला साल 2016 में सामने आया था. जब हरिद्वार और रुड़की क्षेत्र से चार युवकों को कथित आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े आरोपों में गिरफ्तार किया गया था.
डिजिटल प्लेटफॉर्म से चल रही देशविरोधी साजिश पर उत्तर प्रदेश पुलिस का कड़ा प्रहार— UP POLICE (@Uppolice) May 27, 2026
UP ATS और UP STF को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल को ध्वस्त करने में एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली
दिनांक 26.05.2026 को यूपी एटीएस एवं एसटीएफ की संयुक्त जांच के उपरांत यूपी एटीएस… pic.twitter.com/HqH2ltnHoA
तब जांच एजेंसियों का दावा था कि यह लोग हरिद्वार अर्धकुंभ के दौरान बड़ी साजिश की तैयारी में थे. बाद में यह मामले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को चला गया था. इस मामले में कोर्ट ने कई आरोपियों को दोषी भी माना था.
जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध ऑपरेटिव का खुलासा: इसके बाद साल 2022 में इसी तरह का एक मामला सामने आया था. जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा एक संदिग्ध ऑपरेटिव हरिद्वार के पिरान कलियर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया. उस पर आरोप था कि युवाओं को प्रभावित कर उन्हें जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों में भर्ती करने का प्रयास कर रहा था. तब जांच एजेंसियों ने दावा किया था कि आरोपी कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने और नए लोगों को नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास कर रहा था.
2025 का दिल्ली ब्लास्ट: यह मामला ज्यादा पुराना नहीं है. साल 2025 के दिल्ली कार विस्फोट मामले में भी एनआईए ने उत्तराखंड के हल्द्वानी से दो लोगों को गिरफ्तार किया था. तब भी यही बात सामने आई थी कि कुछ आतंकियों के कनेक्शन उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं.
#UttarakhandPolice STF ने सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रभावित कर देशविरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में मो सलाउद्दीन को गदरपुर, ऊधमसिंहनगर से गिरफ्तार किया— Uttarakhand Police (@uttarakhandcops) June 18, 2026
जांच में विदेशी हैंडलरों से संपर्क के तथ्य सामने आए। निशानदेही पर पिस्तौल,कारतूस, डेटोनेटर बरामद pic.twitter.com/AaT6dEkjJO
पाकिस्तान को दी जा रही थी भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों की जानकारी: इसी तरह साल 2026 में भी एक मामला देहरादून से सामने आया है. पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया था, जिसका पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया था. आरोप है कि आरोपी युवक सैन्य प्रतिष्ठानों की जानकारी पाकिस्तान को साझा कर रहा था. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले एसटीएफ ने प्रेम नगर थाना क्षेत्र के झाझरा से पाकिस्तानी आतंकियों के इशारे पर काम करने वाला गद्दार विक्रांत कश्यप को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में विक्रांत कश्यप ने कई बड़े अहम खुलासे किये थे.
एसटीएफ से मिली जानकारी के अनुसार पूछताछ के दौरान पता चला था कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन अल बद्र ब्रिगेड से जुड़े आतंकी शहजाद भुट्टो ने विक्रांत कश्यप को टास्क पूरा करने के लिए पिस्टल उपलब्ध कराई थी. विक्रांत के पास विदेश में बनी पिस्टल भी बरामद भी की गई थी. वह हिंदू आस्था से जुड़े कुछ स्थानों को भी निशाना बनाने की तैयारी में था.
ऑपरेशन ‘प्रहार’: #UttarakhandPolice STF की बड़ी कार्यवाही, आतंकी साजिश नाकाम— Uttarakhand Police (@uttarakhandcops) April 10, 2026
देहरादून में उत्तराखंड STF एवं देहरादून पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जो पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क के संपर्क में रहकर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त था। pic.twitter.com/UAcw9ZWtsl
हरिद्वार जिले से दो लड़कियां गिरफ्तार: इसी साल उधम सिंह नगर में सोशल मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने के आरोप में भी एक गिरफ्तारी हुई है. इतना ही नहीं, पिछले महीने ही जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हरिद्वार जिले के एक के बाद एक दो युवतियों को गिरफ्तार किया था, जो पाकिस्तान से जुड़े कुछ लोगों के संपर्क भी थी. दोनों लड़कियों पर आरोप है कि वो पाकिस्तान से भेज गए पैसे को यूपी और उत्तराखंड में अलग-अलग लोगों को ट्रांसफर करती थी.
दरअसल, हाल ही में जम्मू-कश्मीर की कठुआ पुलिस ने राहुल खान नाम के युवक को गिरफ्तार किया था, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े थे. राहुल खान से जब पूछताछ की गई तो हरिद्वार जिले के कलियर थाना क्षेत्र में रहने वाली सोनम नाम की टीचर नाम सामने आया है. इसके बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हरिद्वार जिले में सोनम के घर छापा मारा. सोनम के पास से पुलिस को कई मोबाइल सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और बैंक पासबुक मिले थे.
जांच में सामने आया कि सोनम के पास मौजूद बैंक खातों में नकदी आती थी, जिन्हें सोनम अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करती है. इसी तरह सोनम करीब 20 से 25 लाख रुपए की रकम ट्रांसफर कर चुकी है. सोनम ने पूछताछ में पूजा नाम की युवती का नाम बताया. पूजा भी हरिद्वार जिले की रहने वाली थी. इसके बाद पुलिस ने पूजा को भी गिरफ्तार किया. पुलिस की जांच में सामने आया कि सोनम और पूजा दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी.
तब पुलिस ने बताया था कि दोनों सहेलियां जम्मू-कश्मीर के ऐसे युवकों के संपर्क में थी, जिनके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं. जम्मू-कश्मीर के युवक पूजा और सोनम को अलग-अलग माध्यमों से पैसे भेजते थे, जिन्हें दोनों सहेलियां अलग-अलग बैंक खातों से अन्य जगहों पर ट्रांसफर करती थीं. फिलहाल दोनों आरोपी पूजा और सोनम जम्मू-कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है.
खुद को फियादीन हमले के लिए कर रहा था तैयार: बीते दिन ही उत्तराखंड एसटीएफ ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया, जिसके बारे में जानकर सभी के होश उड़ गए थे. दरअसल, एसटीएफ ने उधमसिंह नगर जिले के गदरपुर से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध कट्टरपंथी मोहम्मद सलाउद्दीन को गिरफ्तार किया था. प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया है कि वह फिदायीन हमले के लिए खुद को तैयार कर रहा था. अपनी शारीरिक तैयारी के वीडियो विदेश और देश में बैठे आकाओं तक भेज रहा था.
एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ है कि सलाउद्दीन नियमित रूप से दौड़ लगाने, पुशअप्स और अन्य शारीरिक गतिविधियों के वीडियो बनाकर अपने हैंडलरों को भेजता था. वह टेलीग्राम और सिग्नल जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिये संदिग्ध आतंकियों के संपर्क में था. साथ ही चैट में वह खुद को हर टास्क के लिए फिट बताता था. पूछताछ में पता चला है कि अलग-अलग स्थानों पर मस्जिदों और मजारों को ध्वस्त किए जाने की घटनाओं से वह आहत था.
पाकिस्तान गैंगस्टरों का भी उत्तराखंड में नेटवर्क सक्रिय: यूपी एसटीएफ ने हाल ही में चार लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनका कनेक्शन पाकिस्तान के गैंगस्टर से था. इस चारों में एक व्यक्ति उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का ही रहने वाला था, जबकि एक आरोपी उत्तराखंड में काम करता था. यह सभी आरोपी सोशल मीडिया के जरिए ही पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़े हुए थे. इन तमाम मामलों के अलावा ऐसे मामले भी हैं जिनका नाम जांच एजेंसियों ने सार्वजनिक तक किया.
इस केस में खुलासा खुद उत्तर प्रदेश एसटीएफ के अधिकारी अमिताभ यश ने किया था. उन्होंने बताया कि पुलिस की गिरफ्त में आए चारों आरोपी पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट्ट के संपर्क में थे. सभी आरोपी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और मैसेजिंग ऐप वाट्सएप से पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट्ट से जुड़े थे. भट्टी और आबिद ने सोशल मीडिया के जरिए ही चारों आरोपियों को प्रभावित किया था. जब चारों पूरी तरह से पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के जाल में फंस गए तो उनसे अलग-अलग राज्यों में गतिविधियां संचालित कराई जाने लगीं. उत्तराखंड एसटीएफ के हाथ चारों आरोपियों के नाम महकाब निवासी सहारनपुर, गगनदीप उर्फ गुरी सिंह निवासी मुजफ्फरनगर, शाहरुख निवासी सहारनपुर मुशर्रफ निवासी हरिद्वारको सहारनपुर से गिरफ्तार किया था. मुशर्रफ हरिद्वार जिले से ढंडेरा गांव का रहने वाला है.
तकनीक बन रही हथियार: अब कट्टरपंथी संगठन बंदूक से ज्यादा मोबाइल फोन और इंटरनेट को हथियार बना रहे हैं. पहले जहां सीमापार प्रशिक्षण शिविरों पर निर्भरता थी, वहीं अब इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सिग्नल, गेमिंग प्लेटफॉर्म और एन्क्रिप्टेड चैट समूहों के जरिए विचारधारा फैलाने का काम किया जा रहा है. बेरोजगारी, सामाजिक अलगाव पहचान की तलाश, रोमांच की भावना, धार्मिक या वैचारिक कट्टरता और ऑनलाइन प्रचार सामग्री ऐसे तत्व हैं, जिनका दुरुपयोग विदेशी हैंडलर करते हैं.
कई मामलों में युवाओं को पहले वैचारिक रूप से प्रभावित किया जाता है और फिर धीरे-धीरे उन्हें नेटवर्क का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाती है. हम लगातार इस तरह के नेटवर्क को नष्ट करने के लिए काम कर रहे हैं.
- अजय सिंह, एसएसपी, उत्तराखंड -
उत्तराखंड ही क्यों बन रहा है निशाना: उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार मानते हैं कि उत्तराखंड की सामरिक स्थिति इस राज्य को संवेदनशील बनाती है. यहां भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) के अलावा कई बड़े राष्ट्रीय संस्थान है. इसके बाद इस राज्य की सीमा चीन और नेपाल से भी लगती है. वहीं चारधाम के कारण यहां बड़ी संख्या में देशभर से श्रद्धालु भी आते हैं. उत्तराखंड की सीमाएं यूपी के कई संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़ी है. यहीं कारण है कि इस तरह के संगठनों की नजर उत्तराखंड पर रहती है.
हमारे उत्तराखंड का सुरक्षा सिस्टम्स बेहतर है. इसलिए समय रहते हमारे यह पहले भी और अब भी इस तरह के लोग पनप नहीं पाते हैं, उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाता है.
- अशोक कुमार, पूर्व डीजीपी, उत्तराखंड -
कैसे काम करता है निगरानी का सुरक्षा तंत्र: अजय सिंह एसएसपी एसटीएफ उत्तराखंड बताते हैं कि उत्तराखंड में स्पेशल टास्क फोर्स (STF), एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS), इंटेलिजेंस यूनिट, साइबर सेल और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर काम करती हैं. सभी एजेंसियों न सिर्फ सोशल मीडिया पर नजर रखती है, बल्कि संदिग्ध डिजिटल ट्रैफिक को चेक करती है. वित्तीय लेन-देन पर नजर बनाए रखती हैं. तकनीकी सर्विलांस और मानव खुफिया नेटवर्क इसके प्रमुख उपकरण हैं. इन्ही के बलबूते सुरक्षा एजेंसियों कई लोगों को गिरफ्तार किया है.
चुनौती केवल सुरक्षा की नहीं समाज की भी: सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि कट्टरपंथ और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस कार्रवाई से नहीं जीती जा सकती, बल्कि परिवार, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक नेतृत्व और समाज को भी सतर्क रहना होगा.
किसी भी युवा के व्यवहार में अचानक बदलाव, अत्यधिक गोपनीय ऑनलाइन गतिविधियां, हिंसक या कट्टर सामग्री में रुचि और संदिग्ध विदेशी संपर्क जैसी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत है. जागरुकता और समय पर हस्तक्षेप कई युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोक सकता है.
-अजय सिंह, एसएसपी, उत्तराखंड -
पहाड़ों की सुरक्षा अब डिजिटल मोर्चे पर भी: उत्तराखंड में इस तरह के सामने आए मामलों की संख्या भले सीमित हो, लेकिन उनका संदेश बड़ा है, आतंक और कट्टरपंथ का स्वरूप बदल चुका है. अब खतरा केवल सीमा पार से घुसपैठ का नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन के जरिए विचारों की घुसपैठ का भी है. यही कारण है कि उत्तराखंड की सुरक्षा एजेंसियां जमीन के साथ-साथ डिजिटल दुनिया पर भी पैनी नजर बनाए हुए हैं.
आने वाले वर्षों में यह लड़ाई तकनीक खुफिया तंत्र और सामाजिक जागरूकता तीनों के संयुक्त प्रयास से ही जीती जा सकेगी. एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने लोगों ने अपील है कि, यदि आसपास कोई भी इस तरह की गतिविधि में दिखाई देता है तो पुलिस या एसटीएफ से संपर्क करें. बिना संकोच के आप अपनी बात हम तक पहुचाएं. आपका नाम पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी. हो सकता है स्थानीय लोगों का दिया गया सोर्स पुलिस को बड़े काम का निकल जाए.
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