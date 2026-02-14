ETV Bharat / bharat

चाकसू में भीषण सड़क हादसा: NH-52 पर ट्रेलर में घुसी तेज रफ्तार कार, एमपी के 5 लोगों की मौत

भीषण सड़क हादसा ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : जिले के चाकसू क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर टिगरिया मोड़ के पास शनिवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ही कार में सवार पांच लोगों की मौत हो गई. मृतकों में चार पुरुष और एक महिला शामिल है. हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और चार लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल महिला ने अस्पताल में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली. टोंक रोड पर जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के सामने यह दुर्घटना पेश आई. चाकसू एसएचओ मनोहर लाल के अनुसार तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रेलर में पीछे से जा भिड़ी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चालक को संभवतः नींद की झपकी आने के कारण वाहन नियंत्रण से बाहर हो गया और दुर्घटना हो गई. हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू कराया. इसे भी पढ़ें: तेज रफ्तार कार ने लोडिंग वाहन को मारी टक्कर, सब्जी बेचने वाले की मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा सभी शव मोर्चरी में रखें : चाकसू एसीपी भवानी सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है, हालांकि शुरुआती जानकारी में सभी मृतक मध्यप्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं, जो कार से जयपुर की ओर आ रहे थे. पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे पर अवैध कट और घुमाव वाले क्षेत्र में अक्सर दुर्घटनाएं पेश आ रही है. पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और वास्तविक कारणों की पुष्टि के लिए तकनीकी पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.