चाकसू में भीषण सड़क हादसा: NH-52 पर ट्रेलर में घुसी तेज रफ्तार कार, एमपी के 5 लोगों की मौत

शनिवार सुबह जयपुर में अलग-अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 14, 2026 at 9:11 AM IST

4 Min Read
जयपुर : जिले के चाकसू क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर टिगरिया मोड़ के पास शनिवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ही कार में सवार पांच लोगों की मौत हो गई. मृतकों में चार पुरुष और एक महिला शामिल है. हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और चार लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल महिला ने अस्पताल में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली. टोंक रोड पर जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के सामने यह दुर्घटना पेश आई.

चाकसू एसएचओ मनोहर लाल के अनुसार तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रेलर में पीछे से जा भिड़ी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चालक को संभवतः नींद की झपकी आने के कारण वाहन नियंत्रण से बाहर हो गया और दुर्घटना हो गई. हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू कराया.

सभी शव मोर्चरी में रखें : चाकसू एसीपी भवानी सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है, हालांकि शुरुआती जानकारी में सभी मृतक मध्यप्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं, जो कार से जयपुर की ओर आ रहे थे. पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे पर अवैध कट और घुमाव वाले क्षेत्र में अक्सर दुर्घटनाएं पेश आ रही है. पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और वास्तविक कारणों की पुष्टि के लिए तकनीकी पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.

​चीख-पुकार और रेस्क्यू ऑपरेशन : ​टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग और वहां से गुजर रहे अन्य वाहन चालक तुरंत मदद के लिए दौड़े. कार के अंदर का नजारा बेहद हृदयविदारक था. ​पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला. मौके पर ही चार लोगों ने दम तोड़ दिया था. एक महिला गंभीर रूप से घायल थी, जिसे तुरंत एंबुलेंस की सहायता से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया लेकिन दुर्भाग्यवश, इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया.

​मध्य प्रदेश के निवासी थे मृतक : ​प्रारंभिक शिनाख्त में सामने आया है कि कार सवार सभी लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले थे. वे किसी निजी कार्य से जयपुर की ओर आ रहे थे. पुलिस ने मृतकों के पास मिले दस्तावेजों और मोबाइल फोन के आधार पर उनके परिजनों को सूचित कर दिया है. परिजनों के आने के बाद ही शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा. फिलहाल सभी शवों को चाकसू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

दूदू में भी 2 ने तोड़ा दम : दूदू क्षेत्र में नेशनल हाईवे-48 पर दातरी के पास अचानक टायर फटने से प्लाईवुड से भरी एक पिकअप गाड़ी पलट गई, जिससे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. दुर्घटना में प्लाईवुड के नीचे दबने से दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो से तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं. सूचना मिलते ही ड्यूटी ऑफिसर रामअवतार चौधरी मौके पर पहुंचे और क्रेन की मदद से दबे हुए लोगों को बाहर निकाला गया. घायलों को तुरंत दूदू के उप जिला अस्पताल भेजा गया, जबकि मृतकों के शव मोर्चरी में रखवाए गए हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है.

संपादक की पसंद

