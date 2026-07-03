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लातेहार का चकला होगा कुपोषण मुक्त, राज्य सरकार और निजी कंपनी के तालमेल से बदली तस्वीर

लातेहार का चकला कोल माइंस एरिया कुपोषण मुक्त होने की तरफ बढ़ चला है. राजेश कुमार सिंह की स्पेशल रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 3, 2026 at 7:32 AM IST

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Updated : July 3, 2026 at 7:37 AM IST

8 Min Read
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रांची/लातेहार: खनिज संपन्न झारखंड में कुपोषण एक बड़ी समस्या है. इसको दूर किए बगैर एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है. इससे निपटने के लिए सरकारी स्तर पर कई पहल किए जा रहे हैं. अब इस मुहिम में निजी कंपनियों के जुड़ने से बुनियादी हेल्थ सिस्टम की तस्वीर बदलने लगी है. इसको परखने के लिए ईटीवी भारत की टीम रांची से करीब 90 किमी दूर लातेहार जिला पहुंची. जिला के चंदवा ब्लॉक में मौजूद चकला कोल माइंस एरिया के दो आंगनबाड़ी केंद्रों में बदलाव की तस्वीर साफ झलक रही थी.

शहरों के प्ले स्कूल की तरह दिखा "नगर आंगनबाड़ी केंद्र"

इस केंद्र में छोटे-छोटे बच्चे मौज -मस्ती करते नजर आए. साफ सफाई मुकम्मल थी. शौचालय भी साफ-सुथरा था. आंगनबाड़ी केंद्र की छत पर सौरमंडल की तस्वीर थी. दीवारों पर हिन्दी और अंग्रेजी अक्षर के साथ चित्र अंकित थे, ताकि बच्चे खेल-खेल में पढ़ाई भी कर सकें. इस केंद्र की सेविका सोहबतिया देवी ने बताया कि कैसे एक कंपनी के जुड़ने से इस आंगनबाड़ी केंद्र की तस्वीर बदल गई.

राजेश कुमार सिंह की स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

सोहतिया देवी ने बताया कि बच्चों के मनोरंजन की यहां पूरी व्यवस्था है. इस केंद्र से 35 बच्चे जुड़े हुए हैं. सुबह में हलुआ और 10 बजे तक चावल-दाल के साथ अंडा दिया जाता है. गर्भवती महिलाओं को कंपनी की तरफ से पोषण किट दिया जाता है. पहले महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्र में आने से कतराती थीं लेकिन अब जबरदस्त बदलाव आया है.बच्चों को सेरेलेक भी दिया जाता है. सेविका ने बताया कि डेढ साल पहले तक कई महिलाओं और बच्चों को विशेष पोषण के लिए एमटीसी सेंटर भेजना पड़ता था. लेकिन अब इसकी जरुरत नहीं पड़ रही है.

राजेश कुमार सिंह की स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

अंबाटांड़ आंगनबाड़ी में दिखा महिलाओं का हुजूम

नगर आंगनबाड़ी केंद्र से कुछ किलोमीटर की दूरी पर कच्ची-पक्की सड़कों से होते हुए हमारी टीम चकला पंचायत के अंबाटांड़ आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचीं. यहां गर्भवती और धातृ महिलाओं के बीच पोषण किट का वितरण हो रहा था. एक मेडिकल टीम महिलाओं का हेल्थ चेकअप कर रही थी. पता चला कि सभी महिलाओं का मेडिकल रिकॉर्ड भी रखा जाता है. यहां आई महिलाएं काफी खुश दिखीं.

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आंगनबाड़ी केंद्र में महिलाएं (ETV Bharat)

इस केंद्र की सेविका सुचिता खलखो ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से भी पोषण किट मिलता है लेकिन दो-तीन माह से नहीं मिला है. लेकिन कंपनी के सहयोग की वजह से उसकी कमी महसूस नहीं होती है. इस सेंटर पर महिलाओं और बच्चियों को तमाम सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाता है. बिजवंती नाम की लाभुक ने बताया कि कैसे एक कंपनी के जुड़ने से उनकी जिंदगी बदल गई है. उन्होंने बताया कि पोषण किट में मूंग, चना, घी, खजूर और मूंगफली मिलता है. समय समय पर कैंप लगाकर मेडिकल जांच होता है. डिलिवरी के वक्त एंबुलेंस की सुविधा मिलती है.

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आंगनबाड़ी केंद्रों में क्या मिल रहीं सुविधाएं (ETV Bharat)
चकला पंचायत की मुखिया के सुझाव

चकरा पंचायत की मुखिया रंजीता एक्का ने ईटीवी भारत को बताया कि कैसे एक कंपनी द्वारा आंचल प्रोजेक्ट शुरु करने से उनके पंचायत की बुनियादी स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव आया है. करीब डेढ साल पहले यह प्रोजेक्ट शुरु हुआ है. उसके बाद से आज तक चकली पंचायत के किसी भी गांव में कुपोषण की समस्या देखने को नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था राज्य के सभी प्रखंड और पंचायत में होनी चाहिए. अगर ऐसा होता है तो बहुत जल्द हमारा राज्य कुपोषण के अभिशाप से बाहर निकल आएगा.

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आंगनबाड़ी केंद्र (ETV Bharat)

सामुदायिक विकास हमारी प्राथमिकती - कंपनी प्रबंधन

कंपनी के माइनिंग एंड मिनरल्स के बिजनेस हेड कैलाश पांडेय का कहना है कि सामुदायिक विकास हमारी विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा है. हम अपने खनन परिचालन क्षेत्रों और उनके आसपास के समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता और सैनिटेशन को हम अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखते हैं. सार्थक एवं सतत पहलों के माध्यम से हमारा उद्देश्य समुदायों को सशक्त बनाना और सभी के लिए समावेशी एवं बेहतर भविष्य का निर्माण करना है.

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आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे (ETV Bharat)

चकला कोल माइंस क्षेत्र में क्या-क्या कर रही है कंपनी

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 'प्रोजेक्ट आंचल' चकला कोल माइंस की प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य पहल के रूप में संचालित किया जा रहा है. इस परियोजना के प्रथम चरण में चकला, अंबाटांड़, पड़वा हरैया, नवाटोली और नगर गांवों को शामिल किया गया है. परियोजना का मुख्य उद्देश्य गर्भधारण से लेकर बच्चे के दो वर्ष की आयु तक के पहले 1000 दिनों के दौरान मां और बच्चे के समग्र स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है. इसमें गर्भावस्था के 270 दिन, जन्म से छह माह तक के 180 दिन और सात माह से 24 माह तक के 550 दिन शामिल हैं. यह अवधि बच्चे के मस्तिष्क, शरीर और प्रतिरक्षा प्रणाली के तीव्र विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है.

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कुपोषण से निपटने के लिए निजी कंपनी का सहयोग (ETV Bharat)

367 महिलाओं को मिल रहा स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ

वर्तमान में इस परियोजना के तहत पांच गांवों की लगभग 367 महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा गया है. परियोजना के माध्यम से 100 प्रतिशत प्रसव पूर्व जांच (एंटीनटल केयर), संस्थागत प्रसव और बच्चों के पूर्ण टीकाकरण को सुनिश्चित करने के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच, पोषण सहायता तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

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आंगनबाड़ी केंद्र से मिले सामान ले जाती महिला (ETV Bharat)

एनीमिया और कुपोषण पर विशेष अभियान

परियोजना के तहत गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों में एनीमिया एवं कुपोषण को कम करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की मदद से समय पर स्वास्थ्य जांच, परामर्श, पोषण संबंधी मार्गदर्शन और नियमित फॉलो-अप किया जा रहा है. सरकारी स्वास्थ्य तंत्र के साथ समन्वय और समुदाय की सक्रिय भागीदारी के कारण ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है.

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आंगनबाड़ी केंद्र (ETV Bharat)

झारखंड में एमएमआर यानी मातृ मृत्यु दर में इजाफा

सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि 2021-23 के बीच प्रति एक लाख प्रसव में पहले जहां 54 माताओं की मौत हो जाती थी, वहीं 2022-24 की रिपोर्ट के अनुसार अब यह आंकड़ा बढ़कर 82 हो गया है. जबकि राष्ट्रीय औसत 87 है. प्रति एक लाख प्रसव में 28 मौत का बढ़ जाना स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चिंता का विषय है.

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आंगनबाड़ी केंद्र (ETV Bharat)

झारखंड में हर साल औसतन 10 लाख प्रसव होता है. इस हिसाब से हर साल संस्थागत प्रसव पर मातृत्व मृत्यु की संख्या 820 हो गई है, जो चिंता का विषय है. इसका सबसे बड़ा कारण है गर्भवती महिलाओं में खून की कमी. गर्भवती होने पर आयरन की गोली नहीं लेने और पोषण भोजन के अभाव के कारण जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है.

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आंगनबाड़ी केंद्र (ETV Bharat)

झारखंड के कुपोषित बच्चों का लेखा-जोखा

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में अति गंभीर रूप से कुपोषित यानी सिवियर एक्यूट माल्न्यूट्रिशन (SAM) बच्चों की संख्या 34,698 है. राज्य के 24 जिलों में से 17 जिले ऐसे हैं जहां कुपोषण, विशेषकर अति गंभीर कुपोषण, की स्थिति अत्यंत गंभीर है. लातेहार में ऐसे बच्चों की संख्या 1,080 है.

इसके अलावा NFHS-5, 2019-21 के मुताबिक पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में से लगभग 39.6 प्रतिशत स्टंटेड है. इनकी ऊचाई आयु के हिसाब से कम होती है. वहीं, 22 प्रतिशत बच्चे वेस्टेड है. इनका वजन ऊंचाई के अनुपात में कम होता है. पांच वर्ष से कम आयु के लगभग 9.1 प्रतिशत बच्चे गंभीर रूप से कम वजन वाले हैं. साथ ही 6 महीने से 59 महीने की आयु के 67.5 प्रतिशत बच्चे एनीमिया यानी खून की कमी से पीड़ित हैं.

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Last Updated : July 3, 2026 at 7:37 AM IST

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