नहाय-खाय के साथ चैती छठ शुरू, जानिए चार दिवसीय महापर्व में किस दिन क्या होता है?.
नहाय-खाय के साथ चार दिवसीय चैती छठ महापर्व आज से शुरू हो गया है. पहले दिन कद्दू भात का प्रसाद बनेगा.
Published : March 22, 2026 at 11:59 AM IST|
Updated : March 22, 2026 at 12:11 PM IST
नालंदा: लोक आस्था, श्रद्धा और सूर्य उपासना का चार दिवसीय महापर्व चैती छठ रविवार से शुरू हो गया है. नहाय-खाय से शुरू यह पर्व चार दिनों तक चलेगा. इस दौरान व्रति 36 घंटे का निर्जला उपवास भी करेंगी. देश में बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के इलाकों में यह पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जाता है.
किसकी पूजा होती है?: भरणी नक्षत्र और वैधृति योग में अनुष्ठान शुरू होता है. चार दिवसीय महापर्व प्रकृति को सपमर्पित है. इस दौरान भगवान भास्कर (सूर्य) और छठी मैया की आराधना की जाती है. इसमें व्रत करने वाले श्रद्धालु कड़े नियमों का पालन करते हैं. पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और आरोग्य की कामना करते हैं.
"इसकी शुरुआत गंगा में स्नान कर होती है. व्रत के प्रसाद के लिए गेहूं को गंगाजल से धोकर सुखाया जाता है. गेंहू को बचाव के लिए कोई पक्षी, कीड़ा, छुए न इसके लिए महिलाएं खुद परिवार के साथ छठ गीत के साथ रखवाली करती हैं." -भुनेश्वर पंडित, पुजारी
पहला दिन कद्दू-भात: चार दिवसीय महापर्व में पहले दिन नहा खाय होता है. इस दिन व्रती पवित्र नदी (गंगा, यमुना सहित अन्य नदी), तालाब और कुआं के पानी से स्नान करती हैं. इसके बाद अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी (बिना प्याज-लहसन) बनाती हैं. भगवान को भोग लगाने के बाद व्रती इसी को ग्रहण करती है. इसके बाद अन्य लोगों में भी इस प्रसाद का वितरण किया जाता है.
कद्दू-भात की खासियत: कद्दू-भात सात्विक होने के साथ-साथ वैज्ञानिक महत्व भी रखता है. कद्दू में 96 प्रतिशत पानी होता है. अगले 36 घंटे के निर्जला उपवास में व्रती के शरीर को हाइड्रेटेड रखता है. शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है. इसके साथ पाचन को संतुलित बनाता है. कद्दू में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन (A, E, C) और पोटेशियम होता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है. अरवा चावल कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है. चने की दाल में प्रोटीन और आयरन होते हैं.
दूसरा दिन खरना: पर्व के दूसरे दिन खरना का प्रसाद बनता है. इसे लोहंडा भी कहा जाता है. इस दिन व्रती दिनभर निर्जला उपवास करती हैं. शाम में गुड़ की खीर, रोटी और फल का प्रसाद छठी मईया को चढ़ाती हैं. खीर में कहीं-कहीं गन्ने के रस का भी इस्तेमाल होता है. इसके बाद पहले व्रती खुद प्रसाद ग्रहण करती हैं फिर परिवार के सदस्यों के बीच प्रसाद का वितरण होता है. इसी समय से 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है.
गुड़ की खीर का महत्व: चिनी के मुकाबले गुड़ को शुद्ध माना जाता है, क्योंकि चीनी को साफ करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल होता है. इसलिए गुड़ का इस्तेमाल होता है. गुड़ में आयरन और कार्बोहाइड्रेट प्रचूर मात्रा में होते हैं. इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है. दूध शरीर को पोषण देता है. इसके साथ ही व्रती लंबे समय तक पानी में खड़ी रहती है, ऐसे में गुड़ शरीर को गर्मी प्रदान करता है.
तीसरा दिन संध्या अर्घ्य: तीसरे दिन व्रती डूबते सूर्य को अर्ध्य देने के लिए दउरा (बांस के बर्तन) लेकर घाट पर जाते हैं. घी का दिया जलाकर विधिवत छठगीत के साथ पूजन शुरू होती है. जाता है. इसके लिए ठेकुआ, कसार, चावल का लड्डू, गुड़, फल, केला, नारियल, सेव, ईख और अदरक के साथ हल्दी चढ़ाने का विशेष महत्व होता है. ठेकुआ बिहार का मशहूर प्रसाद है.
चौथा दिन उषा अर्घ्य: यह महापर्व का अंतिम दिन होता है. इस दिन व्रती उगते सूर्य को अर्ध्य देकर भगवान सूर्य का धन्यवाद कर छठ पर्व संपन्न करती हैं. इसके बाद आस-पड़ोस और परिवार वालों को प्रसाद खिलाकर एक दूसरे को बधाई देते हैं. इस पर्व में 4 दिनों तक स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाता है.
क्या है मान्यता?: छठ पूजा केवल त्योहार नहीं बल्कि गहरी आस्था, प्रकृति और अनुशासन का प्रतीक है. छठी मईया को ब्रह्माजी की मानस पुत्री और सूर्य की बहन मानी जाती है. पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मईया संतानों की रक्षा और लंबी आयु देने वाली देवी हैं. त्रेतायुग में माता सीता ने भी वनवास के दौरान छठ पूजा की थी. द्वापर युग में द्रौपदी ने भी छठ पूजा की थी.
नालंदा में श्रीकृष्ण के पौत्र आराधना की थी: नालंदा जिले के बड़गांव की ऐसी मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण के पौत्र राजा शाम्य भगवान भास्कर की अराधना किए थे. इस कारण उन्हें कुष्ठरोग से मुक्ति मिली थी. श्रापित होने के कारण उन्हें कुष्ट रोग हो गया था. साधु संतो ने भगवान भास्कर के 12 अर्क पूजा करने के लिए कहा था. इसके बाद यहां देश-विदेश से श्रद्धालु छठ मनाने आते हैं.
आंगारी धाम का विशेष महत्व: जिले के एकंगरसराय स्थित आंगारी धाम की विशेष महत्व है. आंगारी धाम भारत के उन गिने-चुने सूर्य मंदिरों में से एक है, जिसका प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा की ओर है. मान्यता है कि एक श्रद्धालु की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने अपना मुंह पूर्व से पश्चिम की ओर कर लिया था. यहां के पवित्र सूर्य तालाब में चैती छठ के दौरान स्नान करने और सूर्यदेव को अर्घ्य देने से कुष्ठ जैसी गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलती है और शारीरिक कष्ट दूर होते हैं.
"12 अर्क यानि 12 सूर्य मंदिरों का निर्माण भगवान श्रीकृष्ण के पौत्र राजा साम्य ने बनवाए थे. उस अर्क में एक अर्क बड़गांव में है. यहां भगवान सूर्य की प्रतीमा है. यहां जो श्रद्धालु आते हैं, उनके शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं." -राजीव पांडे, पुजारी
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