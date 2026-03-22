ETV Bharat / bharat

नहाय-खाय के साथ चैती छठ शुरू, जानिए चार दिवसीय महापर्व में किस दिन क्या होता है?.

नालंदा: लोक आस्था, श्रद्धा और सूर्य उपासना का चार दिवसीय महापर्व चैती छठ रविवार से शुरू हो गया है. नहाय-खाय से शुरू यह पर्व चार दिनों तक चलेगा. इस दौरान व्रति 36 घंटे का निर्जला उपवास भी करेंगी. देश में बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के इलाकों में यह पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जाता है.

किसकी पूजा होती है?: भरणी नक्षत्र और वैधृति योग में अनुष्ठान शुरू होता है. चार दिवसीय महापर्व प्रकृति को सपमर्पित है. इस दौरान भगवान भास्कर (सूर्य) और छठी मैया की आराधना की जाती है. इसमें व्रत करने वाले श्रद्धालु कड़े नियमों का पालन करते हैं. पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और आरोग्य की कामना करते हैं.

ईटीवी बारत GFX (ETV Bharat)

"इसकी शुरुआत गंगा में स्नान कर होती है. व्रत के प्रसाद के लिए गेहूं को गंगाजल से धोकर सुखाया जाता है. गेंहू को बचाव के लिए कोई पक्षी, कीड़ा, छुए न इसके लिए महिलाएं खुद परिवार के साथ छठ गीत के साथ रखवाली करती हैं." -भुनेश्वर पंडित, पुजारी

पहला दिन कद्दू-भात: चार दिवसीय महापर्व में पहले दिन नहा खाय होता है. इस दिन व्रती पवित्र नदी (गंगा, यमुना सहित अन्य नदी), तालाब और कुआं के पानी से स्नान करती हैं. इसके बाद अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी (बिना प्याज-लहसन) बनाती हैं. भगवान को भोग लगाने के बाद व्रती इसी को ग्रहण करती है. इसके बाद अन्य लोगों में भी इस प्रसाद का वितरण किया जाता है.

कद्दू-भात की खासियत: कद्दू-भात सात्विक होने के साथ-साथ वैज्ञानिक महत्व भी रखता है. कद्दू में 96 प्रतिशत पानी होता है. अगले 36 घंटे के निर्जला उपवास में व्रती के शरीर को हाइड्रेटेड रखता है. शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है. इसके साथ पाचन को संतुलित बनाता है. कद्दू में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन (A, E, C) और पोटेशियम होता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है. अरवा चावल कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है. चने की दाल में प्रोटीन और आयरन होते हैं.

ईटीवी बारत GFX (ETV Bharat)

दूसरा दिन खरना: पर्व के दूसरे दिन खरना का प्रसाद बनता है. इसे लोहंडा भी कहा जाता है. इस दिन व्रती दिनभर निर्जला उपवास करती हैं. शाम में गुड़ की खीर, रोटी और फल का प्रसाद छठी मईया को चढ़ाती हैं. खीर में कहीं-कहीं गन्ने के रस का भी इस्तेमाल होता है. इसके बाद पहले व्रती खुद प्रसाद ग्रहण करती हैं फिर परिवार के सदस्यों के बीच प्रसाद का वितरण होता है. इसी समय से 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है.

गुड़ की खीर का महत्व: चिनी के मुकाबले गुड़ को शुद्ध माना जाता है, क्योंकि चीनी को साफ करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल होता है. इसलिए गुड़ का इस्तेमाल होता है. गुड़ में आयरन और कार्बोहाइड्रेट प्रचूर मात्रा में होते हैं. इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है. दूध शरीर को पोषण देता है. इसके साथ ही व्रती लंबे समय तक पानी में खड़ी रहती है, ऐसे में गुड़ शरीर को गर्मी प्रदान करता है.