2008 से बिना लाइसेंस चल रहा चाईबासा ब्लड बैंक, सरकार की बनाई गई जांच समिति जल्द पेश करेगी रिपोर्ट
चाईबासा ब्लड बैंक का लाइसेंस 2008 से नवीनीकृत नहीं हुआ है. इधर अस्पताल प्रशासन ने लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया जारी रखने की बात कही.
चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा सदर अस्पताल से बड़ी लापरवाही उजागर हुई है. यहां थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों में एचआईवी संक्रमण की पुष्टि हुई है. घटना ने पूरे स्वास्थ्य महकमे को हिलाकर रख दिया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि अस्पताल का ब्लड बैंक 2008 से या यूं कहे कि 17 सालों से बिना वैध लाइसेंस के ही संचालित हो रहा था, इस गंभीर खुलासे के बाद सरकार ने छह सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति गठित कर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है. वहीं इस मामले में प्रभारी सिविल सर्जन भारती मिंज ने बताया कि ब्लड बैंक के लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है.
छह सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन
गौरतलब हो कि चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने की घटना ने झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छह सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है. समिति को ब्लड बैंक और उससे जुड़े सभी संस्थानों में रक्त संग्रहण, परीक्षण, भंडारण और वितरण की प्रक्रिया की गहन जांच का जिम्मा सौंपा गया है. विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा के नेतृत्व में बनी छह सदस्यीय टीम बुधवार को चाईबासा सदर अस्पताल पहुंची और ब्लड बैंक की पूरी प्रक्रिया, रिकॉर्ड और सुविधाओं की गहनता से जांच की. समिति को सात दिनों के भीतर राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी है.
2008 से नवीनीकृत नहीं हुआ चाईबासा ब्लड बैंक का लाइसेंस
नियमों के अनुसार, किसी भी ब्लड बैंक को संचालन के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति और ड्रग्स कंट्रोलर से अनुमोदन लेना अनिवार्य है लेकिन चाईबासा ब्लड बैंक का लाइसेंस 2008 के बाद से नवीनीकृत ही नहीं हुआ है. बावजूद इसके यहां नियमित रूप से रक्त संग्रहण और वितरण का कार्य चलता रहा. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा.
ब्लड बैंक के नियमों की अनदेखी
वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि बिना लाइसेंस संचालित ब्लड बैंक, गंभीर जोखिम पैदा करते हैं और मरीजों के जीवन को खतरे में डालते हैं. स्थानीय लोगों ने भी इस लापरवाही पर गहरी नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि ब्लड बैंक के नियमों की अनदेखी केवल कानूनी अपराध नहीं बल्कि बच्चों और मरीजों की सुरक्षा के साथ घोर खिलवाड़ है. अब सबकी निगाहें जांच समिति की रिपोर्ट और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले सख्त कदमों पर टिकी हैं.
दरअसल, पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को संक्रमित ब्लड चढ़ाने के गंभीर मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्रवाई करने का निर्देश दिए थे. इस मामले में पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन सुशांतो कुमार मांझी समेत दूसरे संबंधित पदाधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश देते हुए पीड़ित बच्चों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने को कहा था. इसके साथ ही संक्रमित बच्चों का पूरा इलाज भी राज्य सरकार के स्तर पर सुनिश्चित करने को कहा गया था.
सभी ब्लड बैंक का ऑडिट रिपोर्ट तलब
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का संक्रमित होना अत्यंत पीड़ादायक है. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को राज्य में स्थित सभी ब्लड बैंक का ऑडिट कराकर पांच दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा.
मुख्यमंत्री ने सिविल सर्जन को निलंबित करने का दिया था आदेश
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया हुआ है. उन्होंने चाईबासा सदर अस्पताल के सिविल सर्जन और दूसरे जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दे चुके हैं. सरकार ने यह भी घोषणा की है कि प्रभावित बच्चों का इलाज राज्य सरकार अपने खर्च पर कराएगी. इसके अलावा, प्रभावित बच्चों के परिवारों को ₹2-₹2 लाख की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी.
ब्लड बैंक का लाइसेंस समाप्त हो गया है और इसे नवीनीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है: भारती मिंज,प्रभारी सिविल सर्जन, पश्चिमी सिंहभूम
ब्लड बैंक पर उठे सवाल
पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने गंभीर सवाल खड़े करते हुए पूछा था कि जब चाईबासा ब्लड बैंक का लाइसेंस कई सालों से नवीनीकृत ही नहीं हुआ, तो ऐसे में मरीजों को किस जांच प्रक्रिया के तहत रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है? उन्होंने पूछा कि ब्लड की त्रिस्तरीय जांच बेहद जरूरी है लेकिन अस्पताल में इसकी भारी कमी है. इसे केवल चिकित्सा कर्मचारियों की लापरवाही नहीं बल्कि सरकार की उदासीनता भी माना जाना चाहिए.
न्यायिक जांच और इस्तीफे की मांग
मधु कोड़ा ने मांग की है कि पूरे राज्य के सभी ब्लड बैंकों की विस्तृत जांच हो और दोषियों के खिलाफ न्यायिक जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को इस लापरवाही की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देना चाहिए.
बच्चों की मौत होने पर जिम्मेवार कौन
इधर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित मासूम बच्चे को “संक्रमित खून” चढ़ाया गया और अब सभी बच्चे एचआईवी पॉजिटिव पाए गए. अगर इन बच्चों की भविष्य में मृत्य हो जाती है तो, यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि राज्य प्रायोजित हत्या (State-Sponsored Murder) कहलायेगी.
