2008 से बिना लाइसेंस चल रहा चाईबासा ब्लड बैंक, सरकार की बनाई गई जांच समिति जल्द पेश करेगी रिपोर्ट

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा सदर अस्पताल से बड़ी लापरवाही उजागर हुई है. यहां थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों में एचआईवी संक्रमण की पुष्टि हुई है. घटना ने पूरे स्वास्थ्य महकमे को हिलाकर रख दिया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि अस्पताल का ब्लड बैंक 2008 से या यूं कहे कि 17 सालों से बिना वैध लाइसेंस के ही संचालित हो रहा था, इस गंभीर खुलासे के बाद सरकार ने छह सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति गठित कर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है. वहीं इस मामले में प्रभारी सिविल सर्जन भारती मिंज ने बताया कि ब्लड बैंक के लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है.

छह सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन

गौरतलब हो कि चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने की घटना ने झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छह सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है. समिति को ब्लड बैंक और उससे जुड़े सभी संस्थानों में रक्त संग्रहण, परीक्षण, भंडारण और वितरण की प्रक्रिया की गहन जांच का जिम्मा सौंपा गया है. विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा के नेतृत्व में बनी छह सदस्यीय टीम बुधवार को चाईबासा सदर अस्पताल पहुंची और ब्लड बैंक की पूरी प्रक्रिया, रिकॉर्ड और सुविधाओं की गहनता से जांच की. समिति को सात दिनों के भीतर राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी है.

2008 से नवीनीकृत नहीं हुआ चाईबासा ब्लड बैंक का लाइसेंस

नियमों के अनुसार, किसी भी ब्लड बैंक को संचालन के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति और ड्रग्स कंट्रोलर से अनुमोदन लेना अनिवार्य है लेकिन चाईबासा ब्लड बैंक का लाइसेंस 2008 के बाद से नवीनीकृत ही नहीं हुआ है. बावजूद इसके यहां नियमित रूप से रक्त संग्रहण और वितरण का कार्य चलता रहा. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा.

ब्लड बैंक के नियमों की अनदेखी

वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि बिना लाइसेंस संचालित ब्लड बैंक, गंभीर जोखिम पैदा करते हैं और मरीजों के जीवन को खतरे में डालते हैं. स्थानीय लोगों ने भी इस लापरवाही पर गहरी नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि ब्लड बैंक के नियमों की अनदेखी केवल कानूनी अपराध नहीं बल्कि बच्चों और मरीजों की सुरक्षा के साथ घोर खिलवाड़ है. अब सबकी निगाहें जांच समिति की रिपोर्ट और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले सख्त कदमों पर टिकी हैं.

दरअसल, पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को संक्रमित ब्लड चढ़ाने के गंभीर मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्रवाई करने का निर्देश दिए थे. इस मामले में पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन सुशांतो कुमार मांझी समेत दूसरे संबंधित पदाधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश देते हुए पीड़ित बच्चों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने को कहा था. इसके साथ ही संक्रमित बच्चों का पूरा इलाज भी राज्य सरकार के स्तर पर सुनिश्चित करने को कहा गया था.

सभी ब्लड बैंक का ऑडिट रिपोर्ट तलब

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का संक्रमित होना अत्यंत पीड़ादायक है. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को राज्य में स्थित सभी ब्लड बैंक का ऑडिट कराकर पांच दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा.

