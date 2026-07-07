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दूसरे धर्म के युवक-युवती का निकाह नहीं पढ़ाएंगे मौलवी, कोर्ट मैरिज के बाद भी धर्म परिवर्तन जरूरी- सलीम राज

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने निकाह प्रक्रिया में बदलाव किया ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने निकाह प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए नया निर्देश जारी किया है. अब केवल इस्लाम धर्म को मानने वाले युवक-युवती का ही निकाह मौलवी पढ़ा सकेंगे. दूसरे धर्म के युवक-युवती के मामले में पहले कोर्ट मैरिज और उसके बाद धर्म परिवर्तन की वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने पर ही निकाह संभव होगा. इसके साथ ही वर्षों पुरानी परंपरा बदलते हुए निकाहनामा अब केवल उर्दू में नहीं, बल्कि हिंदी और अंग्रेजी में भी तैयार किया जाएगा. इस फैसले के पीछे की वजह, लव जिहाद पर बोर्ड का नजरिया, रजिस्टर्ड मौलवियों की व्यवस्था और नए नियमों को लेकर उठ रहे सवालों पर ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह ने छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज से विशेष बातचीत की है.

सवाल : नए निर्देश के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है?

जवाब: समय के साथ बदलाव जरूरी है. अभी तक निकाहनामा पूरी तरह उर्दू में होता था, जिससे मैरिज सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज बनवाने में लोगों को दिक्कत होती थी. अब निकाहनामा उर्दू के साथ-साथ हिंदी और अंग्रेजी में भी तैयार किया जाएगा. साथ ही हर मस्जिद में केवल रजिस्टर्ड मौलाना ही निकाह पढ़ा सकेंगे.

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज (ETV BHARAT)

सवाल : दूसरे धर्म के युवक-युवती के निकाह पर रोक लगाने की वजह क्या है?

जवाब: कई मामलों में दूसरे राज्यों से लोग आते हैं और उनकी सही जानकारी नहीं होती. बाद में पता चलता है कि युवक या युवती दूसरे धर्म के हैं और उनका निकाह करा दिया गया. इससे सामाजिक विवाद पैदा होते हैं, परिवार परेशान होते हैं और कानून-व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित होती है. इन्हीं समस्याओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

सवाल : नए नियम की सबसे अहम बात क्या है?

जवाब: मौलाना केवल इस्लाम धर्म को मानने वाले युवक-युवती का ही निकाह करा सकेंगे. यदि दोनों अलग-अलग धर्म के हैं तो उनके लिए कोर्ट मैरिज का रास्ता खुला है. मौलवी ऐसे मामलों में निकाह नहीं पढ़ाएंगे.

सवाल : वर्षों पुरानी परंपरा बदलने की जरूरत क्यों पड़ी?

जवाब: सरगुजा, बस्तर, राजनांदगांव सहित कई जिलों से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे थे, जहां दूसरे धर्म के युवक-युवती का निकाह पढ़ा दिया गया. जबकि यह मौलाना के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. लगातार शिकायतें मिलने के बाद नियमों में बदलाव किया गया.

सवाल : मौलाना का अधिकार क्षेत्र क्या है?

जवाब: मौलाना केवल उन लोगों का निकाह करा सकते हैं जो इस्लाम धर्म का पालन करते हैं. दूसरे धर्म के युवक-युवती का निकाह कराना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है. नए निकाहनामा में आधार नंबर सहित अन्य जरूरी जानकारियां भी दर्ज की जाएंगी ताकि भविष्य में दस्तावेजी परेशानी न हो.