''चैन से सोना है तो कर दो सरेंडर'', बारिश से पहले 7 थे अब 3 बचे, सरकार पर विश्वास बढ़ा, नक्सलियों से भरोसा टूटा

''चैन से सोना है तो कर दो समपर्ण'': केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानसून से पहले ही ऐलान किया था कि नक्सली आत्मसमर्पण कर दें. इस बार मानसून के मौसम में भी नक्सलियों को चैन से सोने नहीं देंगे. मानसून में चैन से नहीं सोने देने की बात कहने का तार्किक पक्ष यही था कि, मानसून का समय नक्सलियों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित होने का महीना होता है. नक्सली इसी समय अपने लिए रसद, हथियार और गोला बारूद इकट्ठा करते हैं. जिस तरीके से सुरक्षाबलों ने तैयारी की थी उसने नक्सलियों के मानसून में होने वाली उनकी सारी तैयारियों को फेल कर दिया.

मानसून के बाद भी बॉर्डर से सहयोग नहीं: नक्सलियों के लिए नेशनल पार्क का 2799 वर्ग किलोमीटर का इलाका सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता था. छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और तेलंगाना का बॉर्डर नक्सलियों का सबसे अभेद दुर्ग होता था. इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो की 2799.03 वर्ग किलोमीटर का इलाका और इस पार्क का कोर ज़ोन 1258.321 वर्ग किलोमीटर में है. जबकि बफर जोन 1540.714 वर्ग किलोमीटर में फैला है. नक्सली कभी उसे अपना सुरक्षित घर मानते थे. नक्सलियों का यह इलाका अब नक्सलियों के लिए उतना कारगर नहीं रहा. इस इलाके से आवागमन को लेकर सुरक्षाबलों ने घेराबंदी कर माओादियों के आने जाने के रास्ते को बंद कर दिया.

माओवादियों की हुई घेराबंदी: सुरक्षाबलों ने जिस तरीके से क्षेत्र की घेराबंदी कर रखी थी उसमें नक्सलियों को कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला. मानसून में सभी नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने उनके ही क्षेत्र में घेरे रखा. उसमें कोई भी गतिविधि अगर नक्सलियों द्वारा हुई तो उसका खामियाजा नक्सलियों को भुगतना पड़ा. गरियाबंद में मारे गए बड़े नक्सली इसी ताक में थे कि मानसून के समय में वह निकलकर बाहर चले जाएंगे लेकिन उनकी वह रणनीति फेल हो गई. सुरक्षाबलों से मुठभेड़ में नक्सलियों के बड़े कमांडर मारे गए. इसी तरह बसवराजू जहां मारा गया वहां की रणनीति भी इसी तरह की थी. मानसून के समय में ये सभी लोग वहां से निकलकर जाने की फिराक में थे. लेकिन इस बार जिस तरीके की रणनीति सुरक्षा एजेंसियों ने बना रखी थी उसमें नक्सलियों की सारी गतिविधि फेल हो गई.

सेंट्रल पार्क एरिया बना एनकाउंटर जोन: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के लिए सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इंद्रावती नदी का सेंट्रल एरिया माना जाता था. ये इलाका तेलंगाना और आंध्र की सीमा से लगा हुआ है. यहां से नक्सली बहुत आराम से दूसरे राज्यों में प्रवेश कर जाते थे. लेकिन इस बार जवानों की मुस्तैदी के चलते ऐसा संभव नहीं हो पाया.

सबसे सुरक्षित इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान: नक्सली जिस इलाके को अपने लिए सबसे सुरक्षित मानते थे, वही इलाका इस बार उनके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक साबित हुआ है. सुरक्षा बलों की तगड़ी रणनीति के आगे नक्सलियों को इस बार मानसून में भी सुरक्षित ठिकाना और पनाह नहीं मिल पाया. नक्सलियों के बड़े कमांडर बसवराजू को जिस इलाके में मार गिराया गया वह नक्सलियों का सुरक्षित और अभेद किला माना जाता था. मानसून के सीजन में यह जगह माओवादियों के रुकने और ऑपरेट करने का सबसे सुरक्षित ठिकाना था. क्योंकि मानसून के दौरान जवान जंगल में पहले नहीं जाया करते थे.

माओवादियों को मानसून में भी नहीं मिला चैन: 2025 में चलाए जा रहे नक्सल अभियान में मानसून से पहले इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि, मानसून में नक्सल अभियान रुक जाएगा. लेकिन मानसून में जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला है. वह अब बड़े परिणाम की तरफ बढ़ चुका है. 2025 से पहले मानसून के महीने में फोर्स की कोई भी गतिविधि रुक जाती थी. छत्तीसगढ़ में मानसून में चलाए गए अभियान ने सुरक्षाबलों को बहुत मजबूत किया है. मानसून में इस बार बड़े नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली. यह उस समय हुआ जब फोर्स के मूवमेंट पर मौसम की मार भारी पड़ती है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में जिस तेजी के साथ एंटी नक्सल अभियान चलाया जा रहा है. उससे साफ है कि 31 मार्च 2026 तक प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा. इसकी वजह भी है. 1 नवम्बर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए पीएम मोदी ने मंच से कहा, छत्तीसगढ़ में अब केवल 3 जिले ही नक्सल प्रभावित बचे हैं. नक्सल प्रभावित बाकी जिलों से नक्सलवाद समाप्त हो गया है. दरअसल मानसून शुरू होने से पहले छत्तीसगढ़ के 7 जिले नक्सल प्रभावित जिले माने जाते थे जो अब घटकर 3 तक पहुंच गए हैं. इस बात की भी चर्चा थी कि मानसून आने के बाद सुरक्षा बलों की गतिविधियां बंद हो जाएगी. लेकिन छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां और सरकार की रणनीति बहुत कारगर रही.

चैन से सोना है तो कर दो सरेंडर (ETV Bharat)

2025 में पहली बार: गृहमंत्री अमित शाह के ऐलान का परिणाम भी दिखा. 2025 में मानसून के समय में पहली बार ऐसा हुआ जब नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में फोर्स को अभियान नहीं रोकना पड़ा. सुरक्षाबलों ने मानसून में अपनी गतिविधि और तेज कर दी. जिसका एक बहुत बेहतर परिणाम सामने आया. नक्सलियों के भीतर सुरक्षा बलों का खौफ साफ तौर पर भर गया. यही वजह है कि बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं.

210 माओवादियों का सरेंडर शांति की दिशा में बड़ा कदम: सेंट्रल कमेटी मेम्बर वासुदेव राव उर्फ सतीश उर्फ रूपेश उर्फ विकल्प ने अपने 210 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया. सरेंडर करने वालों में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य, डिवीजनल कमेटी मेम्बर, एरिया कमेटी मेम्बर और अन्य कैडर के माओवादी शामिल थे. ये सरेंडर बताता है कि किस कदर जवानों का खौफ माओवादियों के दिलों में घर करता जा रहा है. इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उसे एरिया की घेराबंदी और गोलबंदी करना. जिस एरिया में नक्सली खुद को सबसे सुरक्षित मानते थे वहां रुकना भी उनके लिए खतरनाक हो गया. मानसून के सीजन में ऐसा पहली बार हुआ है जब नक्सली खात्मे के अभियान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने अभियान चला रहे सिपाहियों से लगातार मुलाकात की और हौसला बढ़ाया.

सरकार पहुंच रही नक्सलियों के गांव: नक्सलियों के बीच सुरक्षाबलों का डर पूरी तरह से बैठ चुका है. साथ ही आम जनता के बीच सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास भी नक्सलियों के मनोबल को तोड़ रहे हैं. जिस इलाके में नक्सलियों की तूती बोलती थी उसे इलाके में अब आम जनता सरकार की योजनाओं को समर्थन दे रही है. छत्तीसगढ़ में शुरू हुए बस्तर ओलंपिक को जहां से शुरू किया गया वह नक्सलियों का गढ़ माना जाता है. छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा वहां तक मोटरसाइकिल से पहुंचे. विजय शर्मा ने आम जनता के बीच जाकर शासन की योजनाओं की सौगात उनको दी. डिप्टी सीएम ने बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ कर शांति के साथ सरेंडर का नया पैगाम भी दिया.

नक्सल कमांडर की मां से मुलाकात और सरेंडर की अपील: सरकार जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है वह अपने आप में नक्सल समाप्ति की बड़े स्वरूप के तौर पर देखा जा सकता है. सबसे बड़ी बात यह भी है कि छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा वर्तमान समय में नक्सलियों के बड़े कमांडर माड़वी हिडमा की मां से मुलाकात कर चुके हैं. नक्सली कमांडर की मां से ही बेटे के सरेंडर की अपील करा चुके हैं. यह भी पहली बार ही हुआ है जब राज्य का कोई उपमुख्यमंत्री इतने बड़े नक्सली कमांडर के घर गया हो और उसकी मां से मिला हो. नक्सली कमांडर के परिवार के लोगों के साथ बैठकर खाना खाया हो. सुरक्षा बलों के अभियान ने यह साफ कर दिया है कि अब बहुत ज्यादा समय नक्सलवाद के खात्मे के लिए नहीं बचा है.

विचारधारा पर विजय: सीएम: छत्तीसगढ़ में अब सिर्फ 3 जिले ही नक्सल प्रभावित बचे हैं, इसे लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, जिस तरह से हमारे सुरक्षा बल काम कर रहे हैं और जो सफलता मिल रही है वह नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार है. नक्सली अब खुद आत्मसमर्पण कर रहे हैं. लगभग महीने भर पहले जिस तरह से 210 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है वह नक्सलवाद की विचारधारा पर शांति की विजय है. मानसून के समय में भी जिस तरह से अभियान चला है उससे नक्सलियों की पूरी कमर ही टूट गई है.

विश्वास बना, भरोसा टूटा: छत्तीसगढ़ में 3 जिले ही अब नक्सवलाद से प्रभावित हैं. यहां से नक्सलवाद को खत्म करना कितनी बड़ी चुनौती है या फिर इसमें कितना वक्त लग सकता है, इसे लेकर ईटीवी भारत से बात करते हुए देश के पहले नक्सल डीजी और छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा, मानसून के समय में जिस विश्वास के साथ सुरक्षाबलों ने उस क्षेत्र में घुसकर अभियान को चलाया वो काबिले तारीफ है. जो इलाके कभी नक्सलियों के गढ़ माने जाते थे उन इलाकों से नक्सली भागने को मजबूर हुए. जवानों ने नक्सलियों के वजूद में होने का भरोसा ही तोड़ दिया. मानसून के दौरान जंगल में जाकर अभियान चलाना मुश्किल काम होता है. ऐसे मुश्किल जगहों पर जवानों ने जो अभियान चलाया उससे बड़ी सफलता मिली. बारिश के समय में जिस तरह से 210 नक्सलियों को इन्द्रावती नदी को पार कराकर लाया गया और उन लोगों ने सरेंडर किया ये एक बड़ी जीत है. छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना का बॉर्डर पर कई कैंप बनाए गए हैं जो नक्सल गतिविधि को रोकने में सबसे ज्यादा सहायक हैं.

पूर्व डीजीपी ने की ऑपरेशन की तारीफ: ईटीवी भारत से बात करते हुए देश के पहले नक्सल डीजी और छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा कि 2 हजार बल को उतारा गया है यह संख्या की गणना अलग हो सकती है. उन्होने कहा कि इससे ज्यादा बल पहले से ऑपरेशन में लगा है. डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा को साथ ही जिला बल काम कर रहा है. इस तरह के ऑपरेशन में संख्या मायने नहीं रखती. जो रणनीति तय हुई है वह बहुत शानदार है. उन्होने कहा कि विकास के काम को तेजी से करना होगा. नक्सलियों के परिवार को विश्वास में लेना बहुत बड़ी पहल है. जनता के बीच सरकार और उसके विकास के काम का विश्वास जितना तेजी से बनेगा नक्सलियों का उनकी मजबूती पर से भरोसा टूटेगा. पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा कि अभी जिस तरह से काम हो रहा है मैं यह कह सकता हूं कि, सरकार पर लोगों का भरोसा और विश्वास बढ़ा है और इसी भरोसे के कारण नक्सलियों का हर जगह पर भरोसा टूटा है.

