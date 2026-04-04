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कबड्डी में डबल गोल्ड से चमका छत्तीसगढ़, कोच दिल कुमार राठौर बोले, खेल में बनाएं उज्ज्वल भविष्य

जवाब:यह पूरा आयोजन राज्य खेल संघ और कबड्डी संघ के माध्यम से संपन्न हुआ. चूंकि कबड्डी को इस बार मुख्य खेल के रूप में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसे डेमोंस्ट्रेशन खेल के रूप में रखा गया. राज्य संघ द्वारा पहले ट्रायल आयोजित किए गए, जिसके बाद चयनित खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के लिए रायपुर लाया गया.

जवाब: छत्तीसगढ़ को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेजबानी करने का अवसर मिला और यह आयोजन बेहद शानदार तरीके से संपन्न हुआ. अलग-अलग राज्यों से खिलाड़ी, कोच, मैनेजर और दिल्ली से खेलो इंडिया के डेलीगेट्स यहां पहुंचे थे. सभी ने आयोजन की व्यवस्थाओं और मेजबानी की सराहना की और प्रसन्न होकर लौटे. यह छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है.

सवाल: खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ, यह आयोजन कैसा रहा?

इस उपलब्धि और आयोजन के प्रभाव को लेकर कबड्डी कोच दिल कुमार राठौर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि छत्तीसगढ़ में खेलों, खासकर कबड्डी में, असीम संभावनाएं हैं और अब युवाओं को खेलों में करियर बनाने के लिए आगे आना चाहिए.

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का सफल समापन हो चुका है, लेकिन इस आयोजन ने पूरे देश का ध्यान छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं की ओर खींचा. अलग-अलग राज्यों से पहुंचे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई खेलों में पदक जीते. हालांकि कबड्डी को इस बार मुख्य प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया गया था और इसे केवल डेमोंस्ट्रेशन स्पोर्ट के रूप में रखा गया, फिर भी छत्तीसगढ़ ने यहां भी अपनी दमदार छाप छोड़ी. महिला और पुरुष दोनों वर्गों में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश ने डबल गोल्ड अपने नाम किया.

जवाब:छत्तीसगढ़ ने कबड्डी में शानदार प्रदर्शन किया। गर्ल्स और बॉयज दोनों वर्गों में गोल्ड मेडल हासिल किया गया. यह हमारे खिलाड़ियों की मेहनत और प्रतिभा का नतीजा है. हमने खेलो इंडिया के डायरेक्टर से निवेदन भी किया है कि अगली बार कबड्डी को मुख्य खेल के रूप में शामिल किया जाए. उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले आयोजन में कबड्डी को प्रमुख खेलों में शामिल करने पर विचार किया जाएगा.

सवाल : इस आयोजन का प्रदेश के खिलाड़ियों को कितना लाभ मिलेगा?

जवाब:इसका बहुत बड़ा लाभ प्रदेश के खिलाड़ियों, खासकर जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों और युवाओं को मिलेगा. पहली बार ऐसा बड़ा मंच मिला है, जहां हर राज्य के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला. जिन बच्चों को पहले अवसर नहीं मिल पाता था, उनके लिए यह आयोजन गोल्डन ऑपर्च्युनिटी साबित हुआ है.

सवाल: छत्तीसगढ़ में खेल सुविधाओं, खासकर कबड्डी के लिए ग्राउंड और प्रशिक्षकों की क्या व्यवस्था है?

जवाब:सुविधाओं की बात करें तो इस आयोजन में खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए थे. रहने, खाने, पीने और रुकने की शानदार व्यवस्था की गई थी. प्रतियोगिताएं एयर कंडीशन स्टेडियम में आयोजित हुईं. यदि किसी खिलाड़ी को चोट लगती थी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती थी, तो तत्काल डॉक्टर उपलब्ध रहते थे और तुरंत उपचार किया जाता था. खिलाड़ियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया.

सवाल: छत्तीसगढ़ के युवा जो खेल में करियर बनाना चाहते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे?

जवाब:आज खेलों में करियर की अपार संभावनाएं हैं. भारतीय महिला कबड्डी टीम की विश्व विजेता खिलाड़ी संजू देवी, जो छत्तीसगढ़ की बेटी हैं, उनका योगदान पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणादायक है. उनकी वजह से न सिर्फ छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश और दुनिया में कबड्डी में प्रदेश की पहचान बनी है.राज्य और केंद्र सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए अच्छा काम कर रही हैं. मेरी युवाओं और बच्चों से अपील है कि वे खेलों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और अपना सुनहरा भविष्य खेल के क्षेत्र में बनाएं.

कुल मिलाकर, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 ने छत्तीसगढ़ को खेल प्रतिभाओं की नई पहचान दी है. डेमोंस्ट्रेशन खेल होने के बावजूद कबड्डी में डबल गोल्ड जीतकर प्रदेश ने यह साबित कर दिया कि यहां प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. अब नजर इस बात पर रहेगी कि अगली बार कबड्डी को मुख्य खेल के रूप में कितना बड़ा मंच मिलता है.