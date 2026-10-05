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ग्रेट निकोबार परियोजना के विरोध में दायर जनहित याचिकाओं के खिलाफ केंद्र की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ( IANS )

By Sumit Saxena 5 Min Read

नई दिल्ली : ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार को झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के एक आदेश से जुड़ी है. हाई कोर्ट ने इससे संबंधित एक जनहित याचिका को सुनवाई के योग्य माना, जबकि केंद्र इसका विरोध कर रही थी. आरोप लगाया गया है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा-इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए सहमति लेने में 'वन अधिकार अधिनियम' का उल्लंघन हुआ है.

ग्रेट अंडमानी लोगों के बारे में शीर्ष अदालत ने कहा, "क्या वे मुख्यधारा में पूरी तरह से घुल-मिल जाते हैं, या हम उन्हें उनकी अनूठी पहचान और संस्कृति के साथ बनाए रखते हैं?" अदालत ने आगे कहा, "संस्कृति का संरक्षण संवैधानिक रूप से सुरक्षित एक मौलिक अधिकार है." यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के सामने आया. सीनियर वकील एस. मुरलीधर एक आदिवासी परिषद की ओर से पेश हुए. उसे इस मामले में पक्षकार बनाया गया हैं.बेंच ने कहा कि वह केंद्र की याचिका पर सुनवाई करने की इच्छुक नहीं है, क्योंकि यह मामला पहले से ही हाई कोर्ट में लंबित है और 25 व 26 नवंबर को इसकी सुनवाई होनी है. शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट से कहा कि वह तय तारीख पर सभी लंबित याचिकाओं सहित इस मामले की सुनवाई करे.बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट इस बीच अन्य मामलों में जरूरी कार्यवाही पूरी करने के लिए कदम उठा सकता है और तय तारीखों पर मामलों की सुनवाई करने की कोशिश कर सकता है. सुनवाई के दौरान, मुरलीधर ने तर्क दिया कि यह मुद्दा 'विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों' से जुड़ा है, और इसलिए जनहित याचिका सुनवाई के योग्य है.केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि पर्यावरण मंजूरी से जुड़े नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने कार्यवाही के दो दौर हो चुके हैं.अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने तर्क दिया कि यह मुद्दा "बहुत अधिक राष्ट्रीय महत्व" का है. लॉ ऑफिसर ने इस मुद्दे पर पीआईएल की स्वीकार्यता (सुनवाई के योग्य होने) पर सवाल उठाया. केंद्र के वकील ने दलील दी कि प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी को पहले ही एनजीटी में चुनौती दी जा चुकी है. भाटी ने बाद में शुरू की गई कई कानूनी कार्यवाही पर चिंता जताई. उन्होंने कहा, "कोई व्यक्ति सालों बाद आकर याचिका दायर करता है, और फिर तीन अलग-अलग याचिकाएं तीन अलग-अलग तरीकों से इसे चुनौती देने की कोशिश करती हैं. फिर वे कहते हैं कि आदिवासी प्रभावित हैं और वे अदालत के सामने नहीं हैं. अब उन्होंने उन आदिवासी समूहों को भी इसमें शामिल करवा लिया है."