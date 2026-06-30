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केंद्र की समिति लद्दाख ब्लॉक के साथ बातचीत के लिए लेह का दौरा करेगी, जानें क्या है वजह

नई दिल्ली में हुई मीटिंग में शामिल हुए लद्दाख के नेता ( ETV Bharat )

By Moazum Mohammad 3 Min Read

श्रीनगर: गृह मंत्रालय के नेतृत्व वाला पैनल इस सप्ताह लद्दाख ब्लॉक के साथ बातचीत करने के लिए लेह की यात्रा कर रहा है, जिसका लक्ष्य 22 मई की पिछली बैठक के बाद से जारी गतिरोध को खत्म करना है. लेह एपेक्स बॉडी (एलबीए) के अध्यक्ष छेरिंग दोरजे लकरुक ने पुष्टि की कि उन्हें उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक के लिए निमंत्रण मिला है. कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के समकक्ष असगर अली कर्बली ने भी माना कि उन्हें क्षेत्र में उप समिति के साथ 'प्रारंभिक' बैठक में आमंत्रित किया गया है. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "हमें 2 जुलाई को लेह में उपसमिति के साथ बैठक में आमंत्रित किया गया है. हम उनके साथ पिछली बैठक के दौरान चर्चा किए गए बिंदुओं को छोड़ने पर चर्चा करेंगे." यह पहली बार है जब पैनल केंद्र शासित प्रदेश में वार्ता करेगा. इससे पहले, लद्दाख समूहों ने अपनी मांगों पर चर्चा करने के लिए मई में लेह दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) के साथ बैठक की मांग की थी. लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था और गौतम बुद्ध के अवशेषों की पहली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के आसपास ही दौरे को रखा था. पिछली 22 मई की वार्ता में, लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) नई दिल्ली में उपसमिति के साथ एक सैद्धांतिक समझ पर पहुंचे थे. हालांकि, लकरुक ने कहा कि बैठक के मिनटों के मसौदे में मुख्य सचिव एपीआर के प्रमुख प्रावधान को छोड़ दिया गया था जिसे निर्वाचित नेता द्वारा लिखा जाएगा. उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर आगामी बैठक में चर्चा की जाएगी.