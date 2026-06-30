केंद्र की समिति लद्दाख ब्लॉक के साथ बातचीत के लिए लेह का दौरा करेगी, जानें क्या है वजह
यह पहली बार है जब पैनल केंद्र शासित प्रदेश में वार्ता करेगा.
Published : June 30, 2026 at 5:38 PM IST
श्रीनगर: गृह मंत्रालय के नेतृत्व वाला पैनल इस सप्ताह लद्दाख ब्लॉक के साथ बातचीत करने के लिए लेह की यात्रा कर रहा है, जिसका लक्ष्य 22 मई की पिछली बैठक के बाद से जारी गतिरोध को खत्म करना है.
लेह एपेक्स बॉडी (एलबीए) के अध्यक्ष छेरिंग दोरजे लकरुक ने पुष्टि की कि उन्हें उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक के लिए निमंत्रण मिला है. कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के समकक्ष असगर अली कर्बली ने भी माना कि उन्हें क्षेत्र में उप समिति के साथ 'प्रारंभिक' बैठक में आमंत्रित किया गया है.
उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "हमें 2 जुलाई को लेह में उपसमिति के साथ बैठक में आमंत्रित किया गया है. हम उनके साथ पिछली बैठक के दौरान चर्चा किए गए बिंदुओं को छोड़ने पर चर्चा करेंगे."
यह पहली बार है जब पैनल केंद्र शासित प्रदेश में वार्ता करेगा. इससे पहले, लद्दाख समूहों ने अपनी मांगों पर चर्चा करने के लिए मई में लेह दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) के साथ बैठक की मांग की थी. लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था और गौतम बुद्ध के अवशेषों की पहली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के आसपास ही दौरे को रखा था.
पिछली 22 मई की वार्ता में, लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) नई दिल्ली में उपसमिति के साथ एक सैद्धांतिक समझ पर पहुंचे थे.
हालांकि, लकरुक ने कहा कि बैठक के मिनटों के मसौदे में मुख्य सचिव एपीआर के प्रमुख प्रावधान को छोड़ दिया गया था जिसे निर्वाचित नेता द्वारा लिखा जाएगा. उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर आगामी बैठक में चर्चा की जाएगी.
जुड़वां निकाय, जिन्होंने पिछले छह सालों से छठी अनुसूची के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग करते हुए एक निरंतर आंदोलन का नेतृत्व किया, वे आर्टिकल 371 (A, F, और G प्रावधान) के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपाय बढ़ाने पर भी सहमत हुए, जो नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में जमीन और रोजगार पर बड़े विधायी दखल को बचाता है और रोकता है.
सूत्रों ने कहा कि, लेह ब्लॉक इस इलाके में चुनी हुई बॉडी के लिए फ्रेमवर्क देने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा है. कानूनी एक्सपर्ट द्वारा तैयार किए गए प्रपोजल पर केडीए के साथ चर्चा की जाएगी और बाद में इसे गृह मंत्रालय के पैनल के साथ शेयर किया जाएगा.
केडीए के सह-संयोजक सज्जाद कारगिली ने कहा कि दोनों पक्ष लद्दाख में निर्वाचित निकाय और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की रूपरेखा पर अपना मसौदा साझा करेंगे. उन्होंने कहा, "हम कानूनी विशेषज्ञों के साथ प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और फिर समिति के साथ चर्चा करेंगे."
अगस्त 2019 में जब जम्मू और कश्मीर राज्य का विभाजन कर दो केंद्र शासित प्रदेशों में अपग्रेड किया गया था, तब लद्दाख को बिना विधायिका के अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अलग कर दिया गया था. तब से, दोनों निकाय संयुक्त रूप से राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची सहित अपनी मांगों पर जोर दे रहे हैं.
पिछले हफ्ते, लेह और कारगिल ने क्षेत्र में नई आबकारी नीति शुरू करने के साथ-साथ अपनी मांगों पर केंद्र के साथ बातचीत के लिए दबाव बनाने के लिए बंद का पालन किया.
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