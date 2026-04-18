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'महिला आरक्षण की आड़ में स्थायी रूप से सत्ता में बने रहने की साजिश थी', प्रियंका का BJP पर तंज

उन्होंने आगे कहा कि, जनता परेशान है और इस सरकार की हरकतों को भली-भांति समझ चुकी है. वह सरकार के बहकावे में नहीं आएगी. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, हम परिसीमन के मामले में भाजपा पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे ऐसा अपने फायदे के लिए ही करेंगे.

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे कहा कि, विपक्ष के लिए महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन योजना का समर्थन करना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि, अगर सरकार वाकई गंभीर है तो उसे 2023 के कानून को लागू करना चाहिए. प्रियंका ने कहा कि, अगर सरकार 2023 के महिला आरक्षण कानून को लागू करती है तो सभी विपक्षी दल सरकार का समर्थन .

महिला आरक्षण विधेयक पर प्रियंका ने कहा कि, लोकतंत्र को कमजोर करने और संघीय ढांचे को बदलने की सरकार की साजिश संसद में विफल हो गई. उन्होंने कहा कि, भाजपा की पूरी साजिश महिला आरक्षण का इस्तेमाल करके स्थायी रूप से सत्ता में बने रहने की थी. प्रियंका गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक पर कहा कि, कल (शुक्रवार) लोकसभा में जो हुआ वह लोकतंत्र और विपक्षी एकता की बड़ी जीत है.

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को केंद्र पर महिला आरक्षण की आड़ में देश के संघीय ढांचे को बदलने की साजिश करने का आरोप लगाया.

प्रियंका ने कहा, "जब शुक्रवार को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस सालों तक ट्रेजरी बेंच पर नहीं बैठ पाएगी, जो उनकी सोच दिखाता है." उन्होंने कहा, "पूरी साजिश सत्ता में बने रहने की थी. उन्हें लगा कि अगर अभी परिसीमन नहीं हुआ, तो 2029 से पहले सत्ता में बने रहने के लिए यह नहीं हो पाएगा."

उन्होंने कहा कि यह महिलाओं का बहाना बनाकर किया जा रहा था, और कहा कि सरकार अपनी मर्जी से परिसीमन करती. उन्होंने सोचा कि अगर बिल पास हो गया, तो ठीक है. अगर यह फेल हो गया, तो हम विपक्ष को महिला विरोधी बताकर महिलाओं का मसीहा बन जाएंगे.

प्रियंका ने कहा, "महिलाओं का मसीहा बनना आसान नहीं है. हमने देखा कि हाथरस में महिलाओं के साथ क्या हुआ, हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट और दूसरों के साथ क्या हुआ." उन्होंने आगे कहा, "विपक्ष इस कदम का समर्थन नहीं कर सकता था. इससे पता चलता है कि विपक्ष एकजुट होने पर उन्हें हरा सकता है."

बता दें कि, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण 2029 के चुनावों से लागू करने और लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक शुक्रवार को संसद के निचले सदन में पारित नहीं हो पाया.

विधेयक के समर्थन में 298 सांसदों ने मतदान किया, जबकि 230 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया. मतदान करने वाले 528 सांसदों में से, विधेयक को दो-तिहाई बहुमत के लिए 352 मतों की आवश्यकता थी.

बिल में 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद, 2029 के संसदीय चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए मौजूदा 543 लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव था.

बिल के पास नहीं होने के बाद , कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अपने "खतरनाक परिसीमन प्रस्तावों" को महिला आरक्षण से जोड़ने की "नापाक कोशिश" लोकसभा में पूरी तरह से हार गई है, और इसे लोकतंत्र और संविधान की जीत बताया.

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