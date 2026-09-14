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वायु प्रदूषण संकट: दिल्ली और उत्तरी राज्यों को स्कूली खेल कार्यक्रम टालने का निर्देश

सर्दियों में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए CAQM, राज्य सरकारों के साथ मिलकर कई उपाय कर रहा है. संतु दास की रिपोर्ट.

Centres asks Delhi and other Northern states to reschedule school sports amid pollution concerns
दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या (File/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 14, 2026 at 6:48 PM IST

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नई दिल्ली: आगामी सर्दियों के मौसम के दौरान दिल्ली और अन्य उत्तरी राज्यों में हवा की गुणवत्ता खराब होने की आशंका के बीच, केंद्र सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि साल के आखिरी दो महीनों के दौरान स्कूलों में किसी भी तरह की फिजिकल स्पोर्ट्स एक्टिविटी या प्रतियोगिताओं का आयोजन न किया जाए.

सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत अपनी संबंधित एजेंसी, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के जरिये संबंधित सरकारों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे आयोजनों को किसी अन्य समय पर आयोजित करने के तरीकों की तलाश करें या छात्रों के स्वास्थ्य या शैक्षणिक प्रगति से समझौता किए बिना, उचित समय पर उन्हें इसी तरह की गतिविधियों में शामिल होने के वैकल्पिक अवसर प्रदान करें.

CAQM ने इस संबंध में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को पत्र लिखा है.

खास बात यह है कि हर साल, खासकर सर्दियों के मौसम में उत्तरी भारत में कई वजहों से हवा का प्रदूषण बढ़ जाता है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को खतरा होता है. इन वजहों में पराली जलाना, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और उद्योगों से होने वाला प्रदूषण शामिल हैं.

CAQM, राज्य सरकारों और उनके संबंधित विभागों के साथ मिलकर इस समस्या से निपटने के लिए कई उपाय कर रहा है. इस साल, सितंबर से एक व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) अभियान शुरू किया गया है, जो अगले साल मार्च तक चलेगा.

CAQM ने दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य राज्यों के लिए हाल ही में एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें आयोग ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जारी की गई अपनी पिछली एडवाइजरी का जिक्र किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने उस समय, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए, स्कूलों द्वारा आयोजित फिजिकल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में भाग लेने वाले बच्चों पर खराब और गंभीर वायु गुणवत्ता के असर को लेकर चिंता जताई थी.

इन महीनों के दौरान ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव, खासकर बच्चों पर, को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को निर्देश दिया कि वह क्षेत्र के स्कूलों को खेल-कूद की प्रतियोगिताओं को टालने के लिए निर्देश जारी करे.

CAQM ने अपनी हालिया एडवाइजरी में लिखा, "सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और बैठक में हुई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, आयोग का मानना ​​है कि NCR में आने वाले राज्यों और दिल्ली सरकार के लिए तत्काल और उचित कदम उठाना जरूरी है. उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नवंबर और दिसंबर में होने वाले ऐसे फिजिकल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन को स्थगित कर दिया जाए, ताकि उन इलाकों में हवा की गुणवत्ता को ध्यान में रखा जा सके जहां ये इवेंट होने वाले हैं."

CAQM ने संबंधित सरकारों से यह सुनिश्चित करने की जरूरत पर भी विचार करने को कहा कि परीक्षा स्थगित के कारण जो छात्र इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें बेवजह नुकसान न हो. एडवाइजरी में यह भी कहा गया कि सरकारों को ऐसे कार्यक्रमों को दोबारा आयोजित करने या छात्रों को बाद में इसी तरह की गतिविधियों में शामिल होने के वैकल्पिक मौके देने के तरीकों पर विचार करना चाहिए, ताकि उनकी स्वास्थ्य या शिक्षा पर कोई बुरा असर न पड़े.

विशेषज्ञों की राय
वायु प्रदूषण से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात करते हुए, नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (LHMC) के पूर्व निदेशक डॉ. सुभाष गिरी ने सोमवार को कहा कि बच्चे वायु प्रदूषण के प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं. उन्होंने कहा, "यह फेफड़ों पर असर डालता है. छोटे बच्चों में ब्रोंकाइटिस (Bronchitis), ब्रोंकियोलाइटिस और ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है. ब्रोंकियोलाइटिस दो साल से कम उम्र के बच्चों में होता है."

इसके अलावा, डॉ. गिरी ने कहा कि इससे एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन (URI- तीव्र ऊपरी श्वसन तंत्र का संक्रमण), एक्यूट एलर्जिक राइनाइटिस, स्किन एलर्जी और कंजंक्टिवाइटिस (आंखों में संक्रमण) हो सकता है. उन्होंने आगे कहा, "ऐसी गतिविधियां उस समय नहीं की जानी चाहिए जब प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा हो. इन्हें किसी और समय किया जा सकता है."

डॉ. गिरी ने सर्दी महीनों के दौरान ऐसी गतिविधियां करने के लिए वैकल्पिक तरीकों का सुझाव देते हुए कहा, "ज्यादातर मामलों में, इन महीनों के दौरान वे ऐसी गतिविधियां घर के अंदर कर सकते हैं जहां एयर फिल्टर लगे हों और व्यायाम किया जा सके. वे अपनी गतिविधियों को ऐसी जगह पर भी ले जा सकते हैं जहां प्रदूषण कम हो."

एक अन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. माया वोहरा ने ईटीवी भारत से कहा, "खेल बच्चों के विकास के हर क्षेत्र में योगदान देते हैं. इससे उनकी सोचने-समझने की क्षमता में सुधार होता है, उनकी शारीरिक ऊर्जा सही दिशा में लगती है और इसके कई अन्य सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं. प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इन गतिविधियों को टालने के बजाय, हमें यह सोचना चाहिए कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए और क्या किया जा सकता है."

उन्होंने कहा, "सांस लेने में तकलीफ और फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. बच्चों में एलर्जी भी विकसित हो सकती है. ऐसे कई लोग हैं जो वायु प्रदूषण के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील या एलर्जी से पीड़ित हैं."

डॉ. वोहरा ने जोर देकर कहा कि स्कूलों को अपने परिसर के भीतर प्रदूषण को नियंत्रित करने और स्कूल के माहौल को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

यह भी पढ़ें- वायु प्रदूषण: CAQM ने दिल्ली और उत्तरी राज्यों में बंद उद्योगों को फिर से खोलने के नियम सख्त किए

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