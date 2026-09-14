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वायु प्रदूषण संकट: दिल्ली और उत्तरी राज्यों को स्कूली खेल कार्यक्रम टालने का निर्देश

दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या ( File/ ANI )

नई दिल्ली: आगामी सर्दियों के मौसम के दौरान दिल्ली और अन्य उत्तरी राज्यों में हवा की गुणवत्ता खराब होने की आशंका के बीच, केंद्र सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि साल के आखिरी दो महीनों के दौरान स्कूलों में किसी भी तरह की फिजिकल स्पोर्ट्स एक्टिविटी या प्रतियोगिताओं का आयोजन न किया जाए. सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत अपनी संबंधित एजेंसी, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के जरिये संबंधित सरकारों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे आयोजनों को किसी अन्य समय पर आयोजित करने के तरीकों की तलाश करें या छात्रों के स्वास्थ्य या शैक्षणिक प्रगति से समझौता किए बिना, उचित समय पर उन्हें इसी तरह की गतिविधियों में शामिल होने के वैकल्पिक अवसर प्रदान करें. CAQM ने इस संबंध में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को पत्र लिखा है. खास बात यह है कि हर साल, खासकर सर्दियों के मौसम में उत्तरी भारत में कई वजहों से हवा का प्रदूषण बढ़ जाता है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को खतरा होता है. इन वजहों में पराली जलाना, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और उद्योगों से होने वाला प्रदूषण शामिल हैं. CAQM, राज्य सरकारों और उनके संबंधित विभागों के साथ मिलकर इस समस्या से निपटने के लिए कई उपाय कर रहा है. इस साल, सितंबर से एक व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) अभियान शुरू किया गया है, जो अगले साल मार्च तक चलेगा. CAQM ने दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य राज्यों के लिए हाल ही में एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें आयोग ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जारी की गई अपनी पिछली एडवाइजरी का जिक्र किया है. सुप्रीम कोर्ट ने उस समय, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए, स्कूलों द्वारा आयोजित फिजिकल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में भाग लेने वाले बच्चों पर खराब और गंभीर वायु गुणवत्ता के असर को लेकर चिंता जताई थी. इन महीनों के दौरान ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव, खासकर बच्चों पर, को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को निर्देश दिया कि वह क्षेत्र के स्कूलों को खेल-कूद की प्रतियोगिताओं को टालने के लिए निर्देश जारी करे. CAQM ने अपनी हालिया एडवाइजरी में लिखा, "सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और बैठक में हुई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, आयोग का मानना ​​है कि NCR में आने वाले राज्यों और दिल्ली सरकार के लिए तत्काल और उचित कदम उठाना जरूरी है. उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नवंबर और दिसंबर में होने वाले ऐसे फिजिकल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन को स्थगित कर दिया जाए, ताकि उन इलाकों में हवा की गुणवत्ता को ध्यान में रखा जा सके जहां ये इवेंट होने वाले हैं."