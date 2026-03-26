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नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं : केंद्र

दस्तावेज में कहा गया है, "एसएफ, एसआईबी और जिला पुलिस के महत्वपूर्ण अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करने और उनके उन्नयन के लिए प्रशिक्षण अवसंरचना, हथियार, उपकरण, वाहन और अन्य संबंधित वस्तुओं के लिए धन उपलब्ध कराना योजना का हिस्सा था."

एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में जिला पुलिस बल का उन्नयन (अपग्रेडेशन) और सुदृढ़ीकरण (स्ट्रेन्थनिंग), खुफिया जानकारी जुटाने और एलडब्ल्यूई के खिलाफ अभियान चलाने की उनकी क्षमता और दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से, योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू था.

ईटीवी भारत के पास मौजूद सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, विशेष अवसंरचना योजना का उद्देश्य उग्रवादी आंदोलन (एलडब्ल्यूई) प्रभावित राज्यों की विशेष बलों (एसएफ) और विशेष खुफिया शाखाओं (एसआईबी) के उन्नयन (अपग्रेडेशन) और सुदृढ़ीकरण (स्ट्रेन्थनिंग) के माध्यम से राज्यों के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना था.

इस घटनाक्रम से अवगत एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को ईटीवी भारत को बताया, "यह योजना 2017 में सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों में महत्वपूर्ण अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्र्क्चर) संबंधी कमियों को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी और चूंकि अधिकांश क्षेत्र नक्सल मुक्त हो चुके हैं, इसलिए विशेष अवसंरचना योजना को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा."

यह "पुलिस बलों के आधुनिकीकरण" नामक व्यापक योजना की एक उप-योजना थी. इस योजना के तहत 1757 करोड़ रुपये की परियोजनाओं और कार्यों को मंजूरी दी गई है. इन स्वीकृत कार्यों में 306 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन शामिल हैं, जिनमें से 256 का निर्माण हो चुका है.

नई दिल्ली : 31 मार्च, 2026 तक नक्सल उन्मूलन की लगातार मिल रही व्यापक सफलता के मद्देनजर, गृह मंत्रालय द्वारा विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस) को आगे बढ़ाने की संभावना नहीं है. यह 31 मार्च को समाप्त हो रही है. इसे 2017 में शुरू किया गया था.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, गृह मंत्रालय में नक्सल विरोधी अभियान के पूर्व निदेशक योगेश दीक्षित ने बताया कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से निर्मित, सुरक्षित और मजबूत फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन सुरक्षा बलों के लिए गढ़ के रूप में कार्य करते हैं.

दीक्षित ने कहा, "अधिकांश नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निर्मित ऐसे किलेबंद पुलिस स्टेशनों ने नक्सल खतरे से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है." प्रबलित सामग्री (रिइनफोर्स्ड मैटेरियल) से निर्मित इन किलेबंद पुलिस स्टेशनों में निगरानी टावर, फायरिंग बंकर और मजबूत दीवारें हैं. इन्हें संचार टावर, आधुनिक उपकरण कक्ष आदि से सुसज्जित आत्मनिर्भर इकाइयों के रूप में डिजाइन किया गया था. महत्वपूर्ण बात यह है कि किलेबंद पुलिस स्टेशनों की सफलता के बाद, गृह मंत्रालय द्वारा किलेबंद पुलिस स्टेशनों की एक अलग योजना स्वीकृत की गई, जिसके तहत 10 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में 400 किलेबंद पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं. दीक्षित ने कहा, "वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में कुल मिलाकर 656 किलेबंद पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं."

केंद्र सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शुरू की गई विभिन्न विकास पहलों ने भी नक्सलवाद को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. प्रसिद्ध सुरक्षा विश्लेषक और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पूर्व महानिदेशक प्रकाश सिंह ने कहा, “नक्सल विरोधी अभियानों के साथ-साथ सरकार द्वारा शुरू की गई विकास पहलों ने भी नक्सलियों को खत्म करने में अहम योगदान दिया है. चाहे वह नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम हो, सड़कों का निर्माण हो या दूरसंचार संपर्क, सभी ने इस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है.” हालांकि, सिंह ने कहा कि सरकार को दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में विकास पहलों को जारी रखने की आवश्यकता है.

सिविक एक्शन कार्यक्रम - यह योजना 'पुलिस बलों का आधुनिकीकरण' नामक व्यापक योजना की एक उप-योजना के रूप में लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच की दूरी को कम करना और स्थानीय जनता के सामने सुरक्षा बलों का मानवीय चेहरा प्रस्तुत करना था. इस योजना के तहत, स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न नागरिक गतिविधियों के संचालन हेतु पुलिस बलों (सीएपीएफ) को धन जारी किया जाता है, जो प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं. 2017-18 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक सीएपीएफ को 150.12 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं.

निम्न और मध्यम हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना - निम्न और मध्यम हिंसा प्रभावित राज्यों में सड़क संपर्क को और बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 28 दिसंबर, 2016 को सड़क संपर्क परियोजना को मंजूरी दी थी. इसका अनुमानित व्यय 11,725 ​​करोड़ रुपये था. इस योजना के तहत 12,212 किलोमीटर सड़कों और 701 पुलों को स्वीकृत किया गया था, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय इस परियोजना का नोडल मंत्रालय था. योजना के अंतर्गत आने वाली सड़कों का चयन गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों के परामर्श से किया था. अब तक कुल 9767 किलोमीटर सड़कों और 528 पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है.

दूरसंचार संपर्क - दूरसंचार संपर्क में सुधार लाने के लिए निम्न एवं मध्यम आय वर्ग प्रभावित क्षेत्रों में तीन दूरसंचार परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं. मोबाइल कनेक्टिविटी परियोजना चरण-I और चरण-II, आकांक्षी जिलों के उन गांवों में 4G मोबाइल सेवाओं का प्रावधान और 4G मोबाइल सेवाओं का व्यापक प्रसार शामिल है, जहां यह सुविधा नहीं है. सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, इन परियोजनाओं के तहत एलडब्लूई क्षेत्रों में कुल 10,734 मोबाइल टावर स्थापित करने की योजना है, जिनमें से अब तक 9122 मोबाइल टावर स्थापित किए जा चुके हैं.

आत्मसमर्पण करने वाली नक्सली नेता रश्मी ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्हें सरकारी सहायता की आवश्यकता है. उन्होंने कहा, "सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के दूरदराज के इलाकों के विकास के लिए पहल की है. वे सड़कें, संपर्क आदि विकसित कर रहे हैं. लेकिन आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के प्रति सरकारी सहायता का अभाव है."

झारखंड के एक गांव में अपने बेटे के साथ रहने वाली रश्मी ने कहा कि वह अभी भी सरकार द्वारा किए गए वादे के अनुसार नौकरी का इंतजार कर रही हैं. उन्होंने कहा, "जब मैंने 2011 में आत्मसमर्पण किया था, तब सरकार ने हमें नौकरी देने का आश्वासन दिया था. लेकिन एक दशक से अधिक समय बीत चुका है, मैं अभी भी बेरोजगार हूं. मैं दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण कर रही हूं." रश्मी ने आगे कहा कि आत्मसमर्पण के समय उन्हें सरकारी वकील दिलाने का वादा किया गया था जो उनका केस लड़ सके, लेकिन अभी तक कोई वकील नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि उन्हें अभी भी अदालत में पेश होने पर वकील को 1000-1500 रुपये देने पड़ते हैं.

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