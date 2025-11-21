ETV Bharat / bharat

'स्पॉन्सर की कमी की वजह से फुटबॉल खिलाड़ियों को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा': केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

मंत्री ने कहा है कि सरकार सब कुछ करेगी, इस बात का ध्यान में रखेंगे कि जो भी किया जाएगा FIFA रेगुलेशन के अनुसार हो.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट.
By Sumit Saxena

Published : November 21, 2025 at 7:59 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह यह पक्का करने के लिए दखल देगा कि देश का टॉप फुटबॉल कॉम्पिटिशन इंडियन सुपर लीग (ISL) हो और खिलाड़ियों को कोई नुकसान न हो. यह मामला जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने संबंधित मंत्री से बात की थी, जो इस मामले को जानते थे और उन्होंने कहा था कि ISL होना चाहिए. मेहता ने कहा, "इसे कैसे आयोजित किया जाएगा, कौन से स्पॉन्सर होंगे, कौन फाइनेंस करेगा, वगैरह, यह सब सरकार पर छोड़ा जा सकता है. सरकार यह पक्का करने के लिए दखल देगी कि ISL आयोजित हो और हमारे खिलाड़ियों को कोई नुकसान न हो."

मेहता ने कहा कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा खिलाड़ियों को होगा, जिन्हें मौजूदा क्लबों के लिए स्पॉन्सर या मालिकों की कमी की वजह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. बेंच ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सरकार दखल दे रही है. मेहता ने कहा, "बिल्कुल! वरना, हमारा कोई रोल नहीं है."

बेंच को बताया गया कि संबंधित मंत्री ने कहा है कि सरकार सब कुछ करेगी, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि जो भी किया जा रहा है वह FIFA रेगुलेशन के अनुसार होना चाहिए ताकि हम उसके उल्लंघन में न पड़ें.

बेंच ने जस्टिस एल नागेश्वर राव (रिटायर्ड) की सिफारिशों का ज़िक्र किया. बेंच ने कहा कि वे "बहुत अच्छे गाइडिंग प्रिंसिपल्स" हो सकते हैं, और स्टेकहोल्डर्स उन पर बैठकर चर्चा कर सकते हैं. सबमिशन सुनने के बाद, बेंच ने कहा कि वह दो हफ़्ते बाद मामले की सुनवाई करेगी.

इस महीने की शुरुआत में, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) ने कहा कि उसे ISL के कमर्शियल राइट्स के लिए कोई बिड नहीं मिली है, जो सबमिशन की डेडलाइन खत्म होने के साथ ही इंडियन फुटबॉल के लिए एक और झटका है.

ISL को मोनेटाइज करने के लिए टेंडर प्रोसेस के फेल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट को दी गई रिपोर्ट में, जस्टिस राव की लीडरशिप में कोर्ट की बनाई कमेटी ने AIFF की अथॉरिटी बनाए रखने और होने वाले बिडर्स के कमर्शियल इंटरेस्ट को ध्यान में रखने के बीच बैलेंस बनाने की सलाह दी है.

24 नवंबर को AIFF ने अपने संविधान के एक क्लॉज पर वोट करने के लिए एक स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई, जो उसके ऑफिस बेयरर्स को नेशनल बॉडी और स्टेट यूनिट्स में डुअल पोस्ट रखने से रोकता है.

