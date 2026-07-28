जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन में देरी की तो काटने होंगे कोर्ट के चक्कर; मोदी सरकार ला रही नया बिल
केंद्र सरकार जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियमों को सख्त करने जा रही है. जानें क्या बदल रहा है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : July 28, 2026 at 5:14 PM IST
नई दिल्लीः केंद्र सरकार, जन्म और मृत्यु के देर से होने वाले रजिस्ट्रेशन के नियमों को और कड़ा करने जा रही है. इसके तहत मंजूरी की प्रक्रियाओं को सख्त किया जाएगा, विशेष रूप से उन मामलों में जहां दो साल से अधिक की देरी के बाद रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है. इसे जल्द ही पेश किए जाने की संभावना है.
जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 (The Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026) को संसद सदस्यों के बीच वितरित कर दिया गया है. सरकार का मानना है कि इस कदम से भारत की नागरिक पंजीकरण प्रणाली (civil registration system) की विश्वसनीयता में सुधार होने के साथ-साथ लोग समय पर जन्म और मृत्यु की जानकारी देने के लिए प्रेरित होंगे.
प्रस्तावित कानून में क्या बदल रहा है?
वर्तमान में, यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण एक वर्ष से अधिक देरी से होता है, तो संबंधित व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट (DM), उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM), या एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट (Executive Magistrate) से आदेश प्राप्त करना होता है. प्रस्तावित संशोधन इस देर से होने वाले पंजीकरण को दो अलग-अलग श्रेणियों में बांटता है.
पहला, जन्म या मृत्यु के एक से दो वर्ष के बीच होने वाले पंजीकरण के लिए मौजूदा व्यवस्था ही जारी रहेगी. इसके लिए उस क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र वाले जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट से मंजूरी लेनी होगी, जहां वह घटना हुई थी.
दूसरे, यदि देरी दो वर्ष से अधिक हो जाती है तो नियम बहुत कड़े हो जाते हैं. ऐसे मामलों में, पंजीकरण की अनुमति केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (First-Class Judicial Magistrate) से आदेश प्राप्त करने के बाद ही दी जाएगी. यह कदम बहुत अधिक देरी से होने वाले पंजीकरण के अधिकार को कार्यपालिका से न्यायपालिका को सौंपता है.
वेरिफिकेशन हुआ अनिवार्य
विधेयक में यह भी साफ किया गया है कि नामित अधिकारी को देर से होने वाले पंजीकरण की अनुमति देने से पहले, रिपोर्ट किए गए जन्म या मृत्यु की सत्यता की जांच करनी होगी. इसके अलावा, आवेदकों को देर से पंजीकरण के लिए एक तय शुल्क देना होगा, हालांकि इस सटीक राशि की घोषणा बाद में अधिनियम के तहत बनाए जाने वाले नियमों के जरिए अलग से की जाएगी.
जन्म और मृत्यु का पंजीकरण क्यों जरूरी है?
- जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना अनिवार्य है.
- जन्म प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति के लिए पहला कानूनी पहचान दस्तावेज होता है. इसकी आवश्यकता स्कूल में प्रवेश, पासपोर्ट बनवाने, आधार नामांकन, मतदान के अधिकार, विरासत के दावों, सरकारी कल्याण योजनाओं और कई अन्य कानूनी व प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए होती है.
- इसी तरह, मृत्यु प्रमाण पत्र एक आवश्यक कानूनी दस्तावेज है जिसका उपयोग विरासत के मामलों को निपटाने, बीमा दावों, पेंशन लाभों, संपत्ति के हस्तांतरण, बैंक खातों को बंद करने और आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए किया जाता है.
- विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह उल्लेख किया गया है कि इस अधिनियम के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति के जन्म या मृत्यु के प्रमाण के रूप में कानूनी रूप से मान्य हैं.
एक और संशोधन क्यों?
- जन्म और मृत्यु पंजीकरण से जुड़े कानून में वर्ष 2023 में एक अधिक एकीकृत और डिजिटल पंजीकरण प्रणाली बनाने के लिए बड़ा संशोधन किया गया था.
- 2023 के बदलावों ने जन्म प्रमाण पत्र को कई उद्देश्यों के लिए एक एकल दस्तावेज बना दिया था, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, मतदाता सूची तैयार करना, सरकारी नौकरियों में नियुक्ति, विवाह पंजीकरण और विभिन्न सरकारी डेटाबेस का रखरखाव शामिल है.
- उन सुधारों के बावजूद, सरकार का अब मानना है कि देर से होने वाले पंजीकरण से जुड़े प्रावधानों को और मजबूत करने की आवश्यकता है.
- विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य देर से होने वाले पंजीकरण को अधिक सख्त बनाना है ताकि लोग कई वर्षों तक इंतजार करने के बजाय निर्धारित समय के भीतर जन्म और मृत्यु की जानकारी दें.
संभावित प्रभाव
- प्रस्तावित संशोधन से बिना उचित जांच के बहुत अधिक देरी से होने वाले पंजीकरणों पर रोक लगेगी, जिससे भारत के नागरिक पंजीकरण रिकॉर्ड की विश्वसनीयता मजबूत होने की उम्मीद है.
- ऐसा माना जा रहा है कि दो वर्ष से अधिक की देरी वाले मामलों में न्यायिक निगरानी लागू होने से फर्जी या असत्यापित दावों के आधार पर जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल करना अधिक कठिन हो जाएगा.
- इसके साथ ही, जिन वास्तविक आवेदकों के पास देरी से जानकारी देने के वैध कारण हैं, उनके लिए पंजीकरण का कानूनी रास्ता खुला रहेगा, हालांकि इस प्रक्रिया में अधिक गहन जांच शामिल होगी.
- कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रस्तावित संशोधन हर नागरिक का पंजीकरण सुनिश्चित करने और व्यवस्था के दुरुपयोग को रोकने के बीच संतुलन बनाने का सरकार का एक प्रयास है.
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और संवैधानिक विशेषज्ञ सत्य प्रकाश सिंह ने ईटीवी भारत से कहा, "दो वर्ष से अधिक की देरी से होने वाले पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंजूरी अनिवार्य करने से उन मामलों में उच्च स्तर की न्यायिक जांच सुनिश्चित होगी, जहां फर्जी दावों की संभावना अधिक होती है. वहीं दूसरी ओर, वास्तविक आवेदकों को पंजीकरण से वंचित नहीं किया जा रहा है, उन्हें केवल जन्म या मृत्यु की प्रामाणिकता के बारे में अदालत को संतुष्ट करना होगा."
उन्होंने कहा कि यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो यह संशोधन नागरिकों को निर्धारित समय के भीतर जानकारी देने के लिए प्रेरित करेगा और नागरिक पंजीकरण रिकॉर्ड की सत्यता व विश्वसनीयता में सुधार लाएगा.
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