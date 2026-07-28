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जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन में देरी की तो काटने होंगे कोर्ट के चक्कर; मोदी सरकार ला रही नया बिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह मंगलवार, 28 जुलाई को मानसून सत्र के दौरान संसद भवन परिसर में. ( IANS )

नई दिल्लीः केंद्र सरकार, जन्म और मृत्यु के देर से होने वाले रजिस्ट्रेशन के नियमों को और कड़ा करने जा रही है. इसके तहत मंजूरी की प्रक्रियाओं को सख्त किया जाएगा, विशेष रूप से उन मामलों में जहां दो साल से अधिक की देरी के बाद रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है. इसे जल्द ही पेश किए जाने की संभावना है.

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 (The Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026) को संसद सदस्यों के बीच वितरित कर दिया गया है. सरकार का मानना है कि इस कदम से भारत की नागरिक पंजीकरण प्रणाली (civil registration system) की विश्वसनीयता में सुधार होने के साथ-साथ लोग समय पर जन्म और मृत्यु की जानकारी देने के लिए प्रेरित होंगे.

प्रस्तावित कानून में क्या बदल रहा है?

वर्तमान में, यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण एक वर्ष से अधिक देरी से होता है, तो संबंधित व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट (DM), उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM), या एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट (Executive Magistrate) से आदेश प्राप्त करना होता है. प्रस्तावित संशोधन इस देर से होने वाले पंजीकरण को दो अलग-अलग श्रेणियों में बांटता है.

पहला, जन्म या मृत्यु के एक से दो वर्ष के बीच होने वाले पंजीकरण के लिए मौजूदा व्यवस्था ही जारी रहेगी. इसके लिए उस क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र वाले जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट से मंजूरी लेनी होगी, जहां वह घटना हुई थी.

दूसरे, यदि देरी दो वर्ष से अधिक हो जाती है तो नियम बहुत कड़े हो जाते हैं. ऐसे मामलों में, पंजीकरण की अनुमति केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (First-Class Judicial Magistrate) से आदेश प्राप्त करने के बाद ही दी जाएगी. यह कदम बहुत अधिक देरी से होने वाले पंजीकरण के अधिकार को कार्यपालिका से न्यायपालिका को सौंपता है.

वेरिफिकेशन हुआ अनिवार्य