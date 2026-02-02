'नेपाल और बांग्लादेश जैसा आंदोलन चाहते थे सोनम वांगचुक', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
सोनम वांगचुक नेपाल जैसे Gen-Z विरोध को भड़का रहे थे, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है.
By Sumit Saxena
Published : February 2, 2026 at 8:02 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक चाहते थे कि केंद्र शासित प्रदेश में नेपाल और बांग्लादेश जैसा आंदोलन हो. केंद्र ने कहा कि, लद्दाख में नेपाल का जिक्र साफ तौर पर उकसाने जैसा है.
यह मामला जस्टिस अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पीबी वराले की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया. सुनवाई के दौरान, केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सोनम वांगचुक का भाषण, जिसमें वह गांधीवादी सिद्धांतों का उल्लेख करते हैं, भड़काऊ सामग्री को कवर करने के लिए जानबूझकर है, और उन्हें हिंसक तरीकों सहित विरोध प्रदर्शनों के लिए युवा पीढ़ी को भड़काते हुए देखा गया है.
जलवायु कार्यकर्ता के भाषण का हवाला देते हुए, विधि अधिकारी ने बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया कि अदालत को याद रखना चाहिए कि यह एक सीमावर्ती राज्य है. उन्होंने कहा कि लद्दाख में नेपाल का संदर्भ स्पष्ट रूप से उकसाना है. उन्होंने पूछा, नेपाल का लद्दाख से क्या लेना-देना है. मेहता ने कहा कि वांगचुक की योजना नेपाल के विद्रोह को लद्दाख में GenZ के लिए एक उदाहरण बनाना है.
मेहता ने कहा कि उनके (सोनम वांगचुक) भड़काऊ भाषणों, नेपाल आंदोलन, अरब स्प्रिंग आदि के संदर्भों और भ्रामक वीडियो के परिणामस्वरूप हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए जहां संस्थानों, इमारतों और वाहनों को जला दिया गया और बाद में पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया. मेहता ने जोर देकर कहा कि वांगचुक जो कर रहा था वह अलगाववादी गतिविधियां थीं.
मेहता ने जोर देकर कहा कि जनमत संग्रह का आह्वान अलगाववादी कदम के अलावा कुछ नहीं है, और कहा कि, अगर यह एनएसए हिरासत का मामला नहीं है, तो एनएसए हिरासत का कोई मामला नहीं है. बेंच के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि लद्दाख सशस्त्र बलों को आपूर्ति श्रृंखलाओं को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है. मेहता ने कहा कि वांगचुक केंद्र सरकार को 'वे' कहते हैं. मेहता ने कहा, "यह ‘हम’ और ‘वे’ NSA डिटेंशन के लिए काफी हैं. कोई हम और वे नहीं हैं.. हम सब भारतीय हैं."
बेंच के सामने यह कहा गया कि आर्म्ड फोर्सेज के लिए सप्लाई चेन बनाए रखने के लिए लद्दाख बहुत जरूरी है. वांगचुक के भाषण पढ़ते हुए मेहता ने कहा कि वह (वांगचुक) नेपाल जैसे Gen-Z प्रोटेस्ट की उम्मीद कर रहे थे, ऐसी जगह पर जहां दुश्मन देशों के साथ बॉर्डर लगता है. मेहता ने कहा कि महात्मा गांधी से तुलना गलत है और यह पूरी तरह से भड़काऊ और भड़काने वाले भाषण को छिपाने का सिर्फ एक दिखावा है. इस मामले में बहस कल भी जारी रहेगी.
29 जनवरी को वांगचुक ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इन आरोपों से इनकार किया कि उन्होंने अरब स्प्रिंग की तरह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कोई बयान दिया था, और इस बात पर जोर दिया था कि आलोचना और विरोध करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है.
59 वर्षीय वांगचुक जोधपुर सेंट्रल जेल में हिरासत में हैं. वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि पुलिस ने हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को गुमराह करने के लिए एक चुनिंदा वीडियो पर भरोसा किया है.
