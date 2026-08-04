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NEET-PG सिस्टम के ऑडिट के लिए 12 सदस्यों का पैनल बनाया गया, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार को बताया गया कि उसके पहले के निर्देशों के मुताबिक, स्नातकोत्तर प्रवेश (पोस्टग्रेजुएट एडमिशन) के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) की समीक्षा करने के लिए 12 सदस्यों वाली एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है. यह मामला जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच के सामने आया. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी ने केंद्र की तरफ से और वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद और वकील सत्यम सिंह ने याचिकाकर्ता हरिशरण देवगन और अन्य की तरफ से केस लड़ा. सुनवाई के दौरान, भाटी ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक ऑफिस ऑर्डर रिकॉर्ड पर लाया. आदेश के मुताबिक, डीजीएचएस डी लवनीश जी कृष्णा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल (ME) डॉ. प्रवीण कुमार दास सदस्य सचिव हैं. कमिटी में नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC), नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) के प्रतिनिधियों के अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के दूसरे अधिकारी भी शामिल हैं.