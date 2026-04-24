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रूस में यूक्रेन युद्ध लड़ते हुए 10 भारतीयों की मौत हुई...कई अपनी मर्जी से गए, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

6 अप्रैल, 2026 को कीव में रूसी हमले के बाद एक फायरफाइटर रीसाइक्लिंग मटीरियल साइट पर लगी आग बुझाने का काम करते हुए ( AFP )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ते हुए रूस गए 10 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है. यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. बेंच उन 26 भारतीयों के परिवार वालों की रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें कथित तौर पर रूस में नौकरी के मौके ढूंढने के बाद रूस-यूक्रेनी जंग में जाने के लिए मजबूर किया गया था. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से जवाब मांगा था. सुनवाई के दौरान, केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि याचिका में बताए गए 26 लोगों में से 10 की बदकिस्मती से मौत हो गई थी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार विदेश में मुश्किल में फंसे हर भारतीय नागरिक की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है. बेंच को बताया गया कि विदेश मंत्रालय सभी प्रभावित नागरिकों के परिवारों से बातचीत कर रहा है और स्थिति से निपटने के लिए कई तरह की रणनीति अपना रहा है. बेंच को यह भी बताया गया कि कई लोगों ने रशियन कंपनियों के साथ अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट किए, हालांकि कई एजेंट ने दूसरों को गुमराह किया होगा. याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि विदेश मंत्रालय ने इन लोगों के परिवार वालों से संपर्क नहीं किया है. इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस मामले को समझदारी से संभालने की जरूरत है.