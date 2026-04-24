रूस में यूक्रेन युद्ध लड़ते हुए 10 भारतीयों की मौत हुई...कई अपनी मर्जी से गए, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
केंद्र के वकील ने कहा कि कुल 215 भारतीय रूस गए हैं, और उनमें से 26 के परिवार वाले कोर्ट के सामने हैं.
By Sumit Saxena
Published : April 24, 2026 at 4:24 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ते हुए रूस गए 10 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है. यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया.
बेंच उन 26 भारतीयों के परिवार वालों की रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें कथित तौर पर रूस में नौकरी के मौके ढूंढने के बाद रूस-यूक्रेनी जंग में जाने के लिए मजबूर किया गया था. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से जवाब मांगा था.
सुनवाई के दौरान, केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि याचिका में बताए गए 26 लोगों में से 10 की बदकिस्मती से मौत हो गई थी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार विदेश में मुश्किल में फंसे हर भारतीय नागरिक की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है.
बेंच को बताया गया कि विदेश मंत्रालय सभी प्रभावित नागरिकों के परिवारों से बातचीत कर रहा है और स्थिति से निपटने के लिए कई तरह की रणनीति अपना रहा है. बेंच को यह भी बताया गया कि कई लोगों ने रशियन कंपनियों के साथ अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट किए, हालांकि कई एजेंट ने दूसरों को गुमराह किया होगा.
याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि विदेश मंत्रालय ने इन लोगों के परिवार वालों से संपर्क नहीं किया है. इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस मामले को समझदारी से संभालने की जरूरत है.
केंद्र के वकील ने कहा कि कुल 215 भारतीय रूस गए हैं, और उनमें से 26 के परिवार वाले कोर्ट के सामने हैं. इस पर सीजेआई ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन युद्ध में एक व्यक्ति की मौत के बारे में एक अखबार की रिपोर्ट पढ़ी थी.
भाटी ने बताया कि यह याचिकाकर्ता में से एक के परिवार का सदस्य था और सरकार ने शव वापस लाने का इंतजाम कर लिया था, लेकिन संबंधित परिवार से सहयोग न मिलने के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ा. पिटीशनर के वकील ने कहा कि उनके पासपोर्ट जब्त होने के बाद उन्हें युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था.
बेंच के सामने यह तर्क दिया गया कि एजेंटों ने रूस में नौकरी का ऑफर देकर उन्हें धोखा दिया. भाटी ने कहा कि इसके कई पहलू हैं: एक है अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करना, और दूसरा है एजेंटों का उन्हें गुमराह करन,; ऐसे ही एक एजेंट को गिरफ्तार किया गया है.
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में परिवारों की तरफ से 120 रिप्रेजेंटेशन (अभ्यावेदन) भेजे जाने के बावजूद विदेश मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया है. अभ्यावेदन (रिप्रेजेंटेशन) सुनने के बाद, बेंच ने विदेश मंत्रालय को उठाए गए कदमों पर एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.
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