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केंद्र ने SC से ब्लैक मनी एक्ट के खिलाफ अनिल अंबानी की याचिका बॉम्बे HC से ट्रांसफर करने की अपील की

नई दिल्ली में अनिल अंबानी पूछताछ के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर जाते हुए (फाइल फोटो) ( IANS )

By Sumit Saxena 3 Min Read