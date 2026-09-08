केंद्र ने SC से ब्लैक मनी एक्ट के खिलाफ अनिल अंबानी की याचिका बॉम्बे HC से ट्रांसफर करने की अपील की
केंद्र के वकील ने जोर देकर कहा कि इन मामलों के पेंडिंग रहने से रेवेन्यू पर बहुत बड़ा असर पड़ता है.
By Sumit Saxena
Published : September 8, 2026 at 2:01 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उद्योगपति अनिल अंबानी की बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर उस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है. इसमें ब्लैक मनी (अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स) एंड इंपोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट, 2015 को चुनौती दी गई है.
यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच के सामने आया. केंद्र के वकील ने जोर देकर कहा कि इन मामलों के पेंडिंग रहने से रेवेन्यू पर बहुत बड़ा असर पड़ता है. साथ ही कहा कि 2026 में बॉम्बेहाई कोर्ट ने एक्ट के तहत अनिल अंबानी के खिलाफ जबरदस्ती की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी.
केंद्र के वकील ने जोर देकर कहा कि इसी तरह की पिटीशन दूसरे हाईकोर्ट में भी पेंडिंग हैं. बेंच को बताया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट में एक दर्जन से ज़्यादा मामले पेंडिंग हैं और सुनवाई के लिए तैयार हैं. बेंच ने केंद्र से पूछा कि दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर क्यों मांगा जा रहा है, और कहा, 'हमें एक हाईकोर्ट को दूसरे पर क्यों तरजीह देनी चाहिए?' केंद्र की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका ठंडे बस्ते में चली गई है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में मामला 'सुनवाई के लिए तैयार है.'
बेंच को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले जीएसटी एक्ट के सेक्शन 171 को चुनौती देने वाले हाईकोर्ट के मामलों को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था, इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाया. केंद्र के वकील ने बेंच से ब्लैक मनी एक्ट के मामले में भी यही तरीका अपनाने की रिक्वेस्ट की.
बेंच ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला इस मुद्दे को सुलझा देगा और वकील से कहा कि कोशिशें दिल्ली हाई कोर्ट से फैसला दिलाने पर फोकस होनी चाहिए. बेंच ने कहा, 'तो शायद आप बॉम्बे हाई कोर्ट से फैसला करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं.' यह तर्क दिया गया कि हाईकोर्ट का स्टे जितना लंबा रहेगा, विदेश में जमा काला धन वापस लाने का मकसद उतना ही खत्म होगा.
हालांकि, बेंच ने केंद्र के वकील से कहा कि वे दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. बेंच ने यह भी कहा कि वह बॉम्बे हाईकोर्ट से मामले पर फैसला करने की रिक्वेस्ट कर सकती है. केंद्र के वकील ने आगे जोर देकर कहा कि हर हाईकोर्ट में बहुत बड़ा बैकलॉग है, और काला धन वापस लाने की सभी कार्रवाई अटकी हुई है. बेंच ने केंद्र से अलग-अलग हाई कोर्ट में पेंडिंग मामलों की लिस्ट देने को कहा और सुनवाई टाल दी.