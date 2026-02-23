केंद्र ने नीट-पीजी कट ऑफ में कमी पर सुप्रीम कोर्ट से कहा- ‘शैक्षणिक मानकों से समझौता नहीं’
केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि नीट-पीजी 2025 की कटऑफ में कमी से डॉक्टरों की क्षमता या योग्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
By Sumit Saxena
Published : February 23, 2026 at 2:15 PM IST
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने नीट पीजी 2025 के लिए कट ऑफ में कमी का बचाव करते हुए कहा है कि इससे क्लिनिकल क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता है और पर्सेंटाइल में कमी के बाद भी सीटों का आवंटन कैंडिडेट्स की मेरिट और प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है.
पर्सेंटाइल में कमी से क्लिनिकल क्षमता पर असर नहीं पड़ता, इस बात पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए एक हलफनामें में कहा कि नीट-पीजी का मकसद कैंडिडेट्स की एमबीबीएस क्वालिफिकेशन से तय मिनिमम क्षमता को सर्टिफाई करना नहीं है, बल्कि लिमिटेड पोस्टग्रेजुएट सीटों के आवंटन के लिए एक इंटर से मेरिट लिस्ट बनाना है.
हलफनामें में कहा गया है कि पर्सेंटाइल कम होने के बाद भी, सीट अलॉटमेंट मेरिट और कैंडिडेट की पसंद के आधार पर किया जाता है.
हलफनामें में कहा गया है, “इस तरह, यह कदम एकेडमिक स्टैंडर्ड से कोई समझौता नहीं करता है, आपसी मेरिट में कोई बदलाव नहीं करता है, और किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशन को कोई गलत फायदा नहीं पहुंचाता है,” और कहा कि यह पॉलिसी देश भर में हेल्थकेयर तक पहुंच बढ़ाने और मेडिकल आधारभूत संरचना को मजबूत करने के बड़े मकसद से जुड़ी है.
हलफनामा में कहा गया है कि क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल को कम करना एक आनुपातिक प्रशासनिक उपाय है जिसका मकसद सीट की बर्बादी को रोकना और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा क्षमता को मजबूत करना है.
इसमें कहा गया है कि क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल में कमी से योग्य उम्मीदवारों का पूल बढ़ जाता है और इसलिए, (AIQ) नीट-पीजी काउंसलिंग के राउंड 3 के पूरा होने के बाद, सीट अलॉट किए गए उम्मीदवारों ने अपने-अपने संस्थानों में रिपोर्ट (जॉइन) कर ली है और केवल 2988 सीटें खाली रह गई हैं, जो काउंसलिंग के अगले राउंड में उपलब्ध नहीं होंगी.
हलफनामें में यह भी कहा गया है कि नीट-पीजी में बैठने के लिए पात्रता मापदंड के अनुसार कैंडिडेट के पास मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए और उसने जरूरी अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप पूरी की हो.
इसमें कहा गया है कि एमबीबीएस डिग्री के लिए क्वालिफाई करने के लिए सभी एमबीबीएस कैंडिडेट्स को थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम में अलग-अलग कम से कम 50 प्रतिशत नंबर लाने जरूरी हैं.
हलफनामा में कहा गया है कि ऐसे सभी कैंडिडेट्स ने एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन पाने के लिए पहले नीट- यूजी या दूसरे प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाएं पास किए हैं, और एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन पूरी तरह से केंद्रीकृत काउंसलिंग के जरिए मेरिट के आधार पर होता है.
“इसलिए, नीट-पीजी में बैठने वाले सभी उम्मीदवार शैक्षणिक रूप से मेधावी व्यक्ति हैं, जिन्होंने आधुनिक चिकित्सा की लगभग 16-17 विशिष्टताओं में 4.5 साल की कठोर चिकित्सा ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी की है, जिसके बाद एक साल की अनिवार्य इंटर्नशिप की है. साथ ही कहा कि इस प्रकार, नीट-पीजी में बैठने वाला प्रत्येक उम्मीदवार पहले से ही एक योग्य मेडिकल ग्रेजुएट है जो कानूनी रूप से आधुनिक चिकित्सा का अभ्यास करने का हकदार है."
हलफनामा में कहा गया है कि नीट- पीजी एक प्रतियोगी रैंकिंग एग्जाम है जिसमें 200 मल्टिपल-चॉइस सवाल होते हैं, हर सवाल 4 मार्क्स का होता है और कुल 800 मार्क्स होते हैं. गलत जवाबों पर 25 प्रतिशत नेगेटिव मार्किंग होती है.
“यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि निगेटिव मार्किंग के आवेदन के माध्यम से कुछ उम्मीदवारों को कम, शून्य या यहां तक कि निगेटिव अंक प्राप्त हो सकते हैं. हलफनामे में कहा गया है, "हालांकि, स्कोर सापेक्ष प्रदर्शन और परीक्षा डिजाइन का एक फंक्शन है जिसे क्लिनिकल नाकाबिलियत का फैसला करने वाला नहीं माना जा सकता."
एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए कुल सीटें लगभग 70,000 थीं, जिसमें कुल कैंडिडेट्स की संख्या 2,24,029 थी, जबकि अलग-अलग स्पेशियलिटीज़ में ऑल-इंडिया कोटा (AIQ) के तहत कुल 31,742 सीटें थीं.
यह ध्यान देने योग्य है कि नीट-पीजी काउंसलिंग के राउंड-2 के बाद ऑल इंडिया कोटे के तहत कुल 9621 सीटें खाली रह गईं. केंद्र सरकार ने कहा कि नीट-पीजी में क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल में कमी कोई नई बात नहीं है.
“2017 में नीट -पीजी की शुरुआत के बाद से सीट की बर्बादी को रोकने के लिए उचित परिस्थितियों में पर्सेंटाइल में कमी की गई है.
इसमें कहा गया कि एकेडमिक ईयर 2023 में भी, सभी कैटेगरी में क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल को घटाकर जीरो कर दिया गया था. इसलिए, मौजूदा फैसला तय पॉलिसी और प्रशासनिक अभ्यास के मुताबिक है.”
हलफनामें में यह भी कहा गया कि यह एक तय नियम है कि कोर्ट आमतौर पर विशेषज्ञ निकाय के एकेडमिक और पॉलिसी फैसलों में दखल देने से बचते हैं, जब तक कि ऐसे फैसले साफ तौर पर मनमाने, गलत इरादे से लिए गए, या कानूनी या संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करने वाले न दिखें.
यह बात सम्मान के साथ बताई जाती है कि मरीज की सुरक्षा को लेकर चिंताएं गलत हैं और पोस्टग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन पाने वाले सभी कैंडिडेट लाइसेंसधारी एमबीबीएस प्रैक्टिशनर हैं.
नीट-पीजी को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) रेस्पोंडेंट नंबर 2 कंडक्ट करता है, जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक ऑटोनॉमस बॉडी है.
“एमबीबीएस डॉक्टर होने के नाते, उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करने का हक है. पोस्टग्रेजुएट ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट सीनियर फैकल्टी और स्पेशलिस्ट की लगातार देखरेख में काम करते हैं. हलफनामा में कहा गया है, "पोस्टग्रेजुएट एजुकेशन एक ढांचागत तीन साल का पर्यवेक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम है और फाइनल काबिलियत का एग्जिट लेवल पर एमडी/एमएस एग्जाम के जरिए सख्ती से मूल्यांकन किया जाता है, जहां कैंडिडेट को थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम में अलग-अलग कम से कम 50 प्रतिशत मार्क्स लाने होते हैं, बिना किसी ढील के, सर्टिफिकेशन के समय स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए."
हलफनामा में यह भी कहा गया है कि क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल और उससे जुड़े प्रवेश मानदंड का फैसला नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC), रेस्पोंडेंट नंबर 3, और दूसरी काबिल अथॉरिटीज से सलाह करके किया जाता है, जिसमें सीट उपलब्धता, हेल्थकेयर मैनपावर की ज़रूरतें और पिछली प्रशासनिक अभ्यास को ध्यान में रखा जाता है.
यह हलफनामें एनबीईएमएस के 13 जनवरी के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में फाइल किया गया था, जिसमें क्वालिफाइंग कट-ऑफ पर्सेंटाइल को कम किया गया था. 13 जनवरी, 2026 को जारी नोटिस में अलग-अलग कैटेगरी के लिए नीट-पीजी 2025-26 के तीसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल कट-ऑफ कम कर दिया गया. यह याचिका हरिशरण देवगन और अन्य ने दायर की है.
