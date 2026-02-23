ETV Bharat / bharat

केंद्र ने नीट-पीजी कट ऑफ में कमी पर सुप्रीम कोर्ट से कहा- ‘शैक्षणिक मानकों से समझौता नहीं’

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने नीट पीजी 2025 के लिए कट ऑफ में कमी का बचाव करते हुए कहा है कि इससे क्लिनिकल क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता है और पर्सेंटाइल में कमी के बाद भी सीटों का आवंटन कैंडिडेट्स की मेरिट और प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है.

पर्सेंटाइल में कमी से क्लिनिकल क्षमता पर असर नहीं पड़ता, इस बात पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए एक हलफनामें में कहा कि नीट-पीजी का मकसद कैंडिडेट्स की एमबीबीएस क्वालिफिकेशन से तय मिनिमम क्षमता को सर्टिफाई करना नहीं है, बल्कि लिमिटेड पोस्टग्रेजुएट सीटों के आवंटन के लिए एक इंटर से मेरिट लिस्ट बनाना है.

हलफनामें में कहा गया है कि पर्सेंटाइल कम होने के बाद भी, सीट अलॉटमेंट मेरिट और कैंडिडेट की पसंद के आधार पर किया जाता है.

हलफनामें में कहा गया है, “इस तरह, यह कदम एकेडमिक स्टैंडर्ड से कोई समझौता नहीं करता है, आपसी मेरिट में कोई बदलाव नहीं करता है, और किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशन को कोई गलत फायदा नहीं पहुंचाता है,” और कहा कि यह पॉलिसी देश भर में हेल्थकेयर तक पहुंच बढ़ाने और मेडिकल आधारभूत संरचना को मजबूत करने के बड़े मकसद से जुड़ी है.

हलफनामा में कहा गया है कि क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल को कम करना एक आनुपातिक प्रशासनिक उपाय है जिसका मकसद सीट की बर्बादी को रोकना और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा क्षमता को मजबूत करना है.

इसमें कहा गया है कि क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल में कमी से योग्य उम्मीदवारों का पूल बढ़ जाता है और इसलिए, (AIQ) नीट-पीजी काउंसलिंग के राउंड 3 के पूरा होने के बाद, सीट अलॉट किए गए उम्मीदवारों ने अपने-अपने संस्थानों में रिपोर्ट (जॉइन) कर ली है और केवल 2988 सीटें खाली रह गई हैं, जो काउंसलिंग के अगले राउंड में उपलब्ध नहीं होंगी.

हलफनामें में यह भी कहा गया है कि नीट-पीजी में बैठने के लिए पात्रता मापदंड के अनुसार कैंडिडेट के पास मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए और उसने जरूरी अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप पूरी की हो.

इसमें कहा गया है कि एमबीबीएस डिग्री के लिए क्वालिफाई करने के लिए सभी एमबीबीएस कैंडिडेट्स को थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम में अलग-अलग कम से कम 50 प्रतिशत नंबर लाने जरूरी हैं.

हलफनामा में कहा गया है कि ऐसे सभी कैंडिडेट्स ने एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन पाने के लिए पहले नीट- यूजी या दूसरे प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाएं पास किए हैं, और एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन पूरी तरह से केंद्रीकृत काउंसलिंग के जरिए मेरिट के आधार पर होता है.

“इसलिए, नीट-पीजी में बैठने वाले सभी उम्मीदवार शैक्षणिक रूप से मेधावी व्यक्ति हैं, जिन्होंने आधुनिक चिकित्सा की लगभग 16-17 विशिष्टताओं में 4.5 साल की कठोर चिकित्सा ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी की है, जिसके बाद एक साल की अनिवार्य इंटर्नशिप की है. साथ ही कहा कि इस प्रकार, नीट-पीजी में बैठने वाला प्रत्येक उम्मीदवार पहले से ही एक योग्य मेडिकल ग्रेजुएट है जो कानूनी रूप से आधुनिक चिकित्सा का अभ्यास करने का हकदार है."

हलफनामा में कहा गया है कि नीट- पीजी एक प्रतियोगी रैंकिंग एग्जाम है जिसमें 200 मल्टिपल-चॉइस सवाल होते हैं, हर सवाल 4 मार्क्स का होता है और कुल 800 मार्क्स होते हैं. गलत जवाबों पर 25 प्रतिशत नेगेटिव मार्किंग होती है.

“यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि निगेटिव मार्किंग के आवेदन के माध्यम से कुछ उम्मीदवारों को कम, शून्य या यहां तक ​​कि निगेटिव अंक प्राप्त हो सकते हैं. हलफनामे में कहा गया है, "हालांकि, स्कोर सापेक्ष प्रदर्शन और परीक्षा डिजाइन का एक फंक्शन है जिसे क्लिनिकल नाकाबिलियत का फैसला करने वाला नहीं माना जा सकता."