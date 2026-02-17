ETV Bharat / bharat

AI डॉक्टरों की जगह लेने के लिए नहीं, सपोर्ट करने के लिए किया गया डिजाइन: अनुप्रिया पटेल

नई दिल्ली: भारत के हेल्थकेयर इकोसिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बड़े इस्तेमाल की संभावना के बीच, केंद्र राज्यों, रेगुलेटर्स और पब्लिक और प्राइवेट प्रोग्राम में जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाने में मदद के लिए एक नेशनल गाइडेंस फ्रेमवर्क (राष्ट्रीय मार्गदर्शन ढांचा) लाएगा.

मंगलवार को इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में 'इनोवेशन टू इम्पैक्ट – AI एज ए पब्लिक हेल्थ गेमचेंजर' पर राउंडटेबल के दौरान यह बताते हुए, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि नेशनल गाइडेंस फ्रेमवर्क गुरुवार को भारत मंडपम में लॉन्च किया जाएगा.

अनुप्रिया पटेल ने कहा कि, AI को डॉक्टरों की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बढ़ाने और सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है. हेल्थकेयर में जिम्मेदार और सबको साथ लेकर चलने वाले AI को अपनाने के भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, पटेल ने आगे कहा कि, भारत के लिए हेल्थकेयर में AI के लिए रणनीति (SAHI) एक तय केंद्रीकृत अधिदेश के बजाय जिम्मेदार AI को अपनाने में मदद करेगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर जोर देते हुए, पटेल ने जोर दिया कि भारत के लिए, AI सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, यह सबको साथ लेकर चलने वाला है, जो एक विकसित भारत के लिए बराबर और भरोसेमंद हेल्थकेयर को आगे बढ़ा रहा है.

पटेल ने AI को एक पब्लिक हेल्थ गेमचेंजर बताया और इस बात पर जोर दिया कि AI को डॉक्टरों की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बढ़ाने और सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है.

उन्होंने कहा कि, सबसे अच्छी बात यह है कि AI डॉक्टरों का काम का बोझ कम कर सकता है, नियमित प्रक्रिया को बेहतर बना सकता है, और उन्हें मुश्किल और जरूरी मामलों पर ज्यादा ध्यान देने में मदद कर सकता है, जिससे पूरे सिस्टम में हेल्थकेयर डिलीवरी मजबूत हो सके.

पटेल ने आगे कहा कि AI सबको साथ लेकर चलने और बराबरी के लक्ष्यों को पाने में एक फोर्स मल्टीप्लायर है. उन्होंने कहा, "AI डॉक्टरों की जगह ले सकता है, न कि डॉक्टरों को बढ़ा सकता है. इसलिए, हमें AI से जुड़े भविष्य के लिए तैयार डॉक्टरों की जरूरत है और मेडिकल बिरादरी के सभी सदस्यों से यह मैसेज फैलाने की अपील की कि AI डॉक्टरों से मुकाबला नहीं कर सकता, यह सिर्फ उनकी कमी पूरी कर सकता है. पटेल ने दोहराया कि, डॉक्टरों को AI से जुड़ा होना चाहिए.

पटेल ने कहा कि, भारत में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस ने हाल ही में पूरे देश के डॉक्टरों के लिए हेल्थ केयर में AI पर एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है. यह 20 घंटे का स्पेशल कोर्स है जिसके जरिए उन्हें AI की बेसिक बातें और फायदों से अवगत कराया जाएगा.

यह कहते हुए कि हेल्थ केयर सिस्टम में AI का इस्तेमाल नैतिक और जिम्मेदारी से होना चाहिए, पटेल ने कहा कि, इसके लिए हमें एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत है. उन्होंने कहा कि, भारत में हमने एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है, ताकि AI का इस्तेमाल नैतिक और जिम्मेदारी से किया जा सके.

अनुप्रिया पटेल ने कहा कि, ICMR ने AI के एथिकल इस्तेमाल पर गाइडलाइंस बनाई हैं और साथ ही, क्योंकि AI को कभी भी अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इंसानों को ठहराया जाना चाहिए. इसलिए CDSCO AI और मेडिकल डिवाइस के तौर पर सॉफ़्टवेयर और मेडिकल डिवाइस में सॉफ़्टवेयर के इस्तेमाल के लिए गाइडलाइंस डेवलप कर रहा है. पटेल ने कहा कि भारत, आज, 2047 तक एक विकसित भारत के बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहा है.

पटेल ने आगे यह भी कहा कि, भारत के सामने बड़ी और अलग-अलग तरह की आबादी, गांव और शहर का बंटवारा, और गैर-संक्रामक बीमारी (NCDs) और संक्रामक बीमारी का दोहरा बोझ जैसी बराबर चुनौतियां हैं. जब हम खास चुनौतियों को देखते हैं तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें. उन्होंने कहा कि, हमारे पास नेशनल हेल्थ केयर फ्रेमवर्क में एक बड़ा तकनीकी एकीकरण है, जिसे हम सिर्फ टेक्नोलॉजी को अपनाने के तौर पर नहीं देखते, बल्कि हमारे सामने मौजूद खास चुनौतियों के लिए एक रणनीतिक जवाब के तौर पर देखते हैं.