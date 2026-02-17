ETV Bharat / bharat

AI डॉक्टरों की जगह लेने के लिए नहीं, सपोर्ट करने के लिए किया गया डिजाइन: अनुप्रिया पटेल

स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि नेशनल गाइडेंस फ्रेमवर्क गुरुवार को भारत मंडपम में लॉन्च किया जाएगा.

Centre to introduce national guidance framework
स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 17, 2026 at 5:06 PM IST

नई दिल्ली: भारत के हेल्थकेयर इकोसिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बड़े इस्तेमाल की संभावना के बीच, केंद्र राज्यों, रेगुलेटर्स और पब्लिक और प्राइवेट प्रोग्राम में जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाने में मदद के लिए एक नेशनल गाइडेंस फ्रेमवर्क (राष्ट्रीय मार्गदर्शन ढांचा) लाएगा.

मंगलवार को इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में 'इनोवेशन टू इम्पैक्ट – AI एज ए पब्लिक हेल्थ गेमचेंजर' पर राउंडटेबल के दौरान यह बताते हुए, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि नेशनल गाइडेंस फ्रेमवर्क गुरुवार को भारत मंडपम में लॉन्च किया जाएगा.

अनुप्रिया पटेल ने कहा कि, AI को डॉक्टरों की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बढ़ाने और सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है. हेल्थकेयर में जिम्मेदार और सबको साथ लेकर चलने वाले AI को अपनाने के भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, पटेल ने आगे कहा कि, भारत के लिए हेल्थकेयर में AI के लिए रणनीति (SAHI) एक तय केंद्रीकृत अधिदेश के बजाय जिम्मेदार AI को अपनाने में मदद करेगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर जोर देते हुए, पटेल ने जोर दिया कि भारत के लिए, AI सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, यह सबको साथ लेकर चलने वाला है, जो एक विकसित भारत के लिए बराबर और भरोसेमंद हेल्थकेयर को आगे बढ़ा रहा है.

पटेल ने AI को एक पब्लिक हेल्थ गेमचेंजर बताया और इस बात पर जोर दिया कि AI को डॉक्टरों की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बढ़ाने और सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है.

उन्होंने कहा कि, सबसे अच्छी बात यह है कि AI डॉक्टरों का काम का बोझ कम कर सकता है, नियमित प्रक्रिया को बेहतर बना सकता है, और उन्हें मुश्किल और जरूरी मामलों पर ज्यादा ध्यान देने में मदद कर सकता है, जिससे पूरे सिस्टम में हेल्थकेयर डिलीवरी मजबूत हो सके.

पटेल ने आगे कहा कि AI सबको साथ लेकर चलने और बराबरी के लक्ष्यों को पाने में एक फोर्स मल्टीप्लायर है. उन्होंने कहा, "AI डॉक्टरों की जगह ले सकता है, न कि डॉक्टरों को बढ़ा सकता है. इसलिए, हमें AI से जुड़े भविष्य के लिए तैयार डॉक्टरों की जरूरत है और मेडिकल बिरादरी के सभी सदस्यों से यह मैसेज फैलाने की अपील की कि AI डॉक्टरों से मुकाबला नहीं कर सकता, यह सिर्फ उनकी कमी पूरी कर सकता है. पटेल ने दोहराया कि, डॉक्टरों को AI से जुड़ा होना चाहिए.

पटेल ने कहा कि, भारत में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस ने हाल ही में पूरे देश के डॉक्टरों के लिए हेल्थ केयर में AI पर एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है. यह 20 घंटे का स्पेशल कोर्स है जिसके जरिए उन्हें AI की बेसिक बातें और फायदों से अवगत कराया जाएगा.

यह कहते हुए कि हेल्थ केयर सिस्टम में AI का इस्तेमाल नैतिक और जिम्मेदारी से होना चाहिए, पटेल ने कहा कि, इसके लिए हमें एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत है. उन्होंने कहा कि, भारत में हमने एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है, ताकि AI का इस्तेमाल नैतिक और जिम्मेदारी से किया जा सके.

अनुप्रिया पटेल ने कहा कि, ICMR ने AI के एथिकल इस्तेमाल पर गाइडलाइंस बनाई हैं और साथ ही, क्योंकि AI को कभी भी अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इंसानों को ठहराया जाना चाहिए. इसलिए CDSCO AI और मेडिकल डिवाइस के तौर पर सॉफ़्टवेयर और मेडिकल डिवाइस में सॉफ़्टवेयर के इस्तेमाल के लिए गाइडलाइंस डेवलप कर रहा है. पटेल ने कहा कि भारत, आज, 2047 तक एक विकसित भारत के बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहा है.

पटेल ने आगे यह भी कहा कि, भारत के सामने बड़ी और अलग-अलग तरह की आबादी, गांव और शहर का बंटवारा, और गैर-संक्रामक बीमारी (NCDs) और संक्रामक बीमारी का दोहरा बोझ जैसी बराबर चुनौतियां हैं. जब हम खास चुनौतियों को देखते हैं तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें. उन्होंने कहा कि, हमारे पास नेशनल हेल्थ केयर फ्रेमवर्क में एक बड़ा तकनीकी एकीकरण है, जिसे हम सिर्फ टेक्नोलॉजी को अपनाने के तौर पर नहीं देखते, बल्कि हमारे सामने मौजूद खास चुनौतियों के लिए एक रणनीतिक जवाब के तौर पर देखते हैं.

यह कहते हुए कि भारत ने AI को हेल्थ इकोसिस्टम के साथ एकीकृत किया है, पटेल ने कहा कि, बीमारी की निगरानी से लेकर रोकथाम, डायग्नोसिस और इलाज तक, यह हर जगह है और यह बदलाव लाने में AI की ताकत दिखाता है.

मापनीयता और सामर्थ्य पर जोर देते हुए, पटेल ने कहा कि भारत जैसी बड़ी आबादी और कम रिसोर्स वाली जगह पर, सॉल्यूशन स्केलेबल, किफायती और सिस्टम की कमियों को दूर करने में सक्षम होने चाहिए.

उन्होंने कहा कि, सरकार ने हेल्थकेयर में एक मजबूत AI इकोसिस्टम बनाने के लिए सक्रिय होकर काम किया है, जिसमें AIIMS दिल्ली, PGIMER चंडीगढ़ और AIIMS ऋषिकेश में AI के लिए तीन सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस बनाना शामिल है, ताकि पब्लिक हेल्थकेयर डिलीवरी में वर्ल्ड-क्लास एआई विशेषज्ञता को एकीकृत किया जा सके.

समिट को संबोधित करते हुए, NITI आयोग के सदस्य (हेल्थ) प्रोफेसर वीके पॉल ने जोर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के हेल्थकेयर लैंडस्केप को बदलने और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में प्रोग्रेस को तेज़ करने का एक रणनीतिक मौका देता है.

पॉल ने कहा कि, भारत के स्केल, डायवर्सिटी और संक्रामक और और नॉन-कम्युनिकेबल बीमारियों के दोहरे बोझ को देखते हुए, सर्विस डिलीवरी को मज़बूत करने और हेल्थ आउटकम को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी-ड्रिवन, एविडेंस-बेस्ड इंटरवेंशन जरूरी हैं.

उन्होंने कहा कि AI प्राइमरी हेल्थकेयर को काफी बेहतर बना सकता है, जल्दी निदा को सक्षम बना सकता है. रोग निगरानी को मजबूत कर सकता है और डेटा-संचालित नीति निर्माण में सपोर्ट कर सकता है. उन्होंने कहा कि भारत के बढ़ते डिजिटल पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ AI को एकीकृत करने से, स्वास्थ्य प्रणाली में सुचारू डेटा आदान-प्रदान, वास्तविक समय सत्यापन और ज्यादा कुशल संसाधन आवंटन पक्का होगा.

पॉल ने सुरक्षा और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए मजबूत नियामक ढांचा, नैतिक सुरक्षा उपायों और लगातार मान्यकरण के महत्व पर भी जोर दिया. उन्होंने सरकार, अकादमी और उद्योग के बीच लगातार सहयोग की अपील की ताकि ऐसे स्केलेबल, सस्ते और स्वदेशी AI सॉल्यूशन डेवलप किए जा सकें जो आबादी के बड़े पैमाने पर मापने लायक असर डाल सकें.

प्रोग्राम के दौरान बोलते हुए, रॉयल फिलिप्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रॉय जैकब्स ने कहा कि AI का सबसे बड़ा असर हेल्थकेयर के क्षेत्र में होगा. उन्होंने कहा कि, बढ़ती डिमांड, वर्कफोर्स की कमी और केयर की बढ़ती कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से दुनिया भर में हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा दबाव में हैं, जिससे AI का इंटीग्रेशन न सिर्फ एक मौका बल्कि एक जरूरत बन गया है.

भारत की डिजिटल हेल्थ पहल की तारीफ करते हुए, रॉय ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना जैसे प्रोग्राम इंटरऑपरेबल डेटा सिस्टम और आबादी के बड़े पैमाने पर केयर की निरंतरता के लिए नींव रख रहे हैं. ठीक वैसी ही नींव जिसकी AI को मतलब वाला और टिकाऊ असर डालने के लिए जरूरत है.

उन्होंने कहा कि, भारत में बने सॉल्यूशन तेजी से दुनिया भर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो दिखाता है कि स्केल, डायवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी के लिए डिज़ाइन की गई टेक्नोलॉजी दुनिया भर में लचीली और अनुकूलनीय होती हैं.

