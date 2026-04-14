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केंद्र सरकार संविधान में संशोधन करेगी और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाएगी

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने मंगलवार को संविधान में संशोधन करने और संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक के माध्यम से लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा.आगामी विशेष सत्र में संसद में पेश किए जाने वाले इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य निचले सदन की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करना है.

सत्ताधारी दल द्वारा बुलाया गया संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र 16 अप्रैल से शुरू होने वाला है.संसद में पेश किए जाने वाले विधेयक में लिखा है, “संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, एक विधेयकभारत के संविधान में आगे संशोधन करने के लिए. भारत गणराज्य के 77वें वर्ष में संसद द्वारा इसे इस प्रकार अधिनियमित किया जाता है: इस अधिनियम को संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है. यह उस तिथि से लागू होगा जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे.”विधेयक के अनुसार, अनुच्छेद 81 में संशोधन किया जाएगा.

संविधान के अनुच्छेद 81 में निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: लोकसभा में राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए अधिकतम आठ सौ पंद्रह सदस्य और संघ के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम पैंतीस सदस्य होंगे, जिनका चुनाव संसद द्वारा विधिवत किया जाएगा.

इस अनुच्छेद में, "जनसंख्या" शब्द का अर्थ ऐसी जनगणना में निर्धारित जनसंख्या है, जिसे संसद द्वारा विधिवत निर्धारित किया जा सकता है और जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए जा चुके हैं.

विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन का भी प्रस्ताव है.विधेयक में कहा गया है, "सीमांत शीर्षक में, 'प्रत्येक जनगणना के बाद' शब्दों के स्थान पर 'निर्वाचन क्षेत्रों के' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे.'प्रत्येक जनगणना पूर्ण होने पर, सीटों का आवंटन' शब्दों के स्थान पर 'सीटों का आवंटन' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे. 'ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे तरीके से' शब्दों के स्थान पर 'ऐसे तरीके से और ऐसी जनगणना के आधार पर, परिसीमन आयोग द्वारा' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे."