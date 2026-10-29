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दवाओं के आयात पर सरकार सख्त, 1 साल से कम समय में एक्सपायर होने वाली दवाओं पर रोक

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आयात की जाने वाली दवाओं के लिए न्यूनतम शेष शेल्फ-लाइफ (दवा के इस्तेमाल की बची हुई अवधि) की शर्त लागू कर दी है. इसके जरिए भारत में दवाओं के आयात से जुड़े नियमों को और सख्त कर दिया गया है. इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में आने वाली दवाओं के पास आयात के बाद भी पर्याप्त उपयोगी समय बचा रहे.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन किया है. इसके तहत अब लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऐसी किसी भी दवा के आयात की अनुमति नहीं देगी जिसकी बची हुई शेल्फ-लाइफ आयात की तारीख को एक वर्ष से कम होगी.