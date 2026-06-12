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पश्चिम एशिया के CBSE क्लास 12 के प्रभावित छात्रों के परीक्षा परिणामों पर नयी नीति ला सकता है केंद्र

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार ऐसी ही स्थिति वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ पॉलिसी बनाने पर विचार कर रही है.

SUPREME COURT
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : June 12, 2026 at 7:21 PM IST

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नई दिल्ली : केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह पश्चिम एशिया के उन प्राइवेट स्टूडेंट्स को शामिल करने के लिए एक पॉलिसी पर विचार कर रहा है, जिनके एग्जाम रिजल्ट सीबीएसई उस इलाके में मौजूदा युद्ध की स्थिति के कारण घोषित नहीं कर पाया था.

ईरान-इजराइल-अमेरिका लड़ाई के बीच बढ़ते तनाव के कारण सीबीएसई ने सात मिडिल ईस्ट देशों (बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई) में क्लास 12 की बोर्ड परीक्षाएं कैंसिल कर दीं. आज इस मामले की सुनवाई जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और विजय बिश्नोई की बेंच ने की. बेंच सऊदी अरब के एक विदेशी स्टूडेंट प्रांशु जिगरकुमार पटेल की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी.

सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार जल्द ही इस पर फैसला लेने पर विचार कर रही है. उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा मुद्दा है, और सरकार ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए कुछ पॉलिसी बनाने पर विचार कर रही है. मेहता की दलीलें सुनने के बाद बेंच ने सुनवाई 22 जून तक टाल दी. याचिकाकर्ता ने सीबीएसई को अपने क्लास 12 के इम्प्रूवमेंट एग्जाम का रिजल्ट घोषित करने का निर्देश देने की मांग की.

याचिका में सीबीएसई द्वारा उनका रिजल्ट घोषित न करने को चुनौती दी गई थी, जबकि कई खाड़ी देशों में उन स्टूडेंट्स के लिए असेसमेंट स्कीम बनाई गई थी जिनके एग्जाम इलाके में मौजूदा सुरक्षा हालात की वजह से कैंसिल कर दिए गए थे.

सीबीएसई ने 13 मई को क्लास 12 के रिजल्ट घोषित किए और याचिका में कहा गया कि पटेल का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया था और उनका स्टेटस “RL (रिजल्ट बाद में)” दिखाया गया था.

पटेल ने कहा कि इस बारे में कोई सफाई नहीं दी गई कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम में बैठने वाले प्राइवेट कैंडिडेट असेसमेंट स्कीम के तहत आते हैं या नहीं. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था. पटेल ने दावा किया कि समाधान की मांग को लेकर 17 मई, 21 मई और 30 मई को सीबीएसई को भेजे गए उनके अभ्यावेदन का कोई जवाब नहीं मिला.

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